Discriminación financiera: así enfrentan las mujeres un sistema que desconoce su realidad

Menor participación en el mercado laboral, menores salarios y cargas desproporcionadas de trabajo no remunerado no son las únicas barreras de las mujeres en el mercado laboral; ellas también enfrentan a un sistema financiero que no toma en cuenta ni sus necesidades específicas ni sus limitaciones.

“Les piden a las mujeres demostrar sus ingresos, cuando la informalidad es una de sus principales ocupaciones, o comprobar que tienen una propiedad o un aval cuando muchas de ellas enfrentan temas relacionados con vulnerabilidad patrimonial”, lamentó Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) durante la inauguración del foro “Finanzas, Género e inclusión”.

“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores identificó que solo una de cada seis entidades financieras en el país ofrece productos diseñados para las mujeres y habría que investigar qué tipo de productos son y si están realmente respondiendo a sus necesidades”, agregó Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El funcionario aseguró también que tan solo el 23% de los bancos, el 26% de las aseguradoras y el 3% de las casas de cambio ofrecen productos específicos para mujeres. El resultado es un terreno sombrío para las mujeres en el sistema financiero de México.

“De 10 mujeres solamente 4 cuentan con un medio de ahorro formal y solamente 2 cuentan con un seguro de vida. Este rezago afecta a su autonomía económica y las deja en una situación de clara vulnerabilidad”, expuso Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Las cuentas de ahorro para el retiro son el instrumento financiero más popular, sin embargo, las mujeres tienen menos oportunidades de ahorrar: “ellas tienen ahorrado en promedio un 80% menos que los hombres debido a su menor permanencia en los empleos formales, pérdida de empleos durante la pandemia y recuperación económica más lenta en sus casos”, admitió Oscar Rosado.

Para ayudar a las mujeres a incluirse al mercado laboral, los expertos coinciden en que es necesario enfocar los esfuerzos para brindarles servicios financieros con perspectiva de género que tomen en cuenta las necesidades específicas de cada mexicana.

“Todas las mujeres somos trabajadoras, haya o no una retribución económica de por medio, y las contribuciones de este trabajo que realizamos en nuestros hogares, comunidades, territorios y empleos son realmente imprescindibles para sostener mejorar la vida económica social y ambiental del país”, aseguró Nadine Gasman en el marco del Día Internacional de la Mujer.

