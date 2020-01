Disney+ llegará antes de lo planeado a estos países

Reuters.- Walt Disney Co dijo este martes que adelantó una semana el lanzamiento de su servicio de video por streaming, Disney+, al 24 de marzo en Reino Unido y regiones de Europa Occidental.

Disney+ estará disponible en Reino Unido e Irlanda por 5.99 libras (7.81 dólares) por mes o 59.99 libras por año, y en Francia, Alemania, Italia, España, Suiza y Austria por 6.99 euros (7.76 dólares) mensuales o 69.99 euros anuales.

El servicio de streaming es uno de los principales jugadores en un mercado con mucha competencia en la región de otras empresas como Netflix Inc, Apple TV+, de Apple Inc , y Prime Video, de Amazon.com Inc.

Disney+ presenta unas 500 películas y 7,500 episodios de televisión del catálogo de entretenimiento de la compañía, al igual que programación nueva.

Disney+, que alcanzó 10 millones de suscripciones en su primer día, fue descargado casi 41 millones de veces en dispositivos móviles desde su lanzamiento en noviembre, según un reporte de la firma de investigaciones Sensor Tower difundido la semana pasada.

Netflix tenía más de 60 millones de suscriptores pagos a fines de septiembre en Estados Unidos.

Disney+ tiene previsto su lanzamiento en Bélgica, Portugal y las regiones nórdicas más adelante en el verano boreal de este año, dijo la compañía.

