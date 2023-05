Disponemos de 3,000 mdd para ofertar por Banamex: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que el gobierno federal tiene la necesidad de un banco, por lo que no descarta hablar con los ejecutivos de Citigroup para ofertar por Banamex a través de una alianza público-privada.

SI el precio por la institución bancaria es de 7 mil millones de pesos, el mandatario federal afirmó que su administración tiene la posibilidad de disponer de hasta 3 mil millones de dólares para ofertar por Banamex y el restante sería ofrecido a la ciudadanía a través de la compra de acciones.

“Nosotros sí necesitamos un banco y era una oportunidad, es una oportunidad, a lo mejor lo que yo les decía ayer, si hablaron de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil millones de impuestos, o sea, 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública, quedan 5 mil millones de dólares”.

“Una sociedad pública-privada donde el gobierno aporte otra cantidad. Podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a los mexicanos que quieran. ¿Por qué? Porque es un buen negocio”, apuntó.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que las negociaciones entre Grupo México, de German Larrea, y Citigroup se suspendieron luego que el empresario pidió más garantías para hacerse de la institución.

“Se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto sobre ellos. Pero yo sostengo que si no se compra el banco, porque llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, entonces si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”, comentó.

Esta mañana, la CEO de la firma, Jane Fraser, dijo que después de un cuidadoso análisis, concluyó que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para sus accionistas y avanzar en su objetivo estratégico de simplificar la firma es moverse en su camino dual y enfocarse solamente en una Oferta Pública Inicial (OPI).

Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante 2025.

