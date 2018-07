Vivimos en constantes retos, las emociones que experimentamos cada día pueden ganar terreno sobre nuestra voluntad, nos dejamos llevar por sentimientos negativos como la ansiedad, la culpa, el enojo, la tristeza o el resentimiento, cuando en el fondo lo que deseamos es vivir felices. Me apasiona pensar cómo vivir con un sentimiento consistente de compromiso, confianza y gozo en todas las áreas de nuestra vida.

Da lo mejor de ti

Los que me conocen saben que mi lema es #Darlamejorversióndeti. De sólo pensarlo me lleno de inspiración y de fuerza para avanzar hacia adelante. Dar lo mejor de ti parece sencillo, sin embargo, implica todo un reto. Al igual que tú, conozco momentos en que es necesario luchar contra el agotamiento físico y mental; he atravesado por momentos de frustración, enojo o tristeza, por mencionar algunos. Gracias al deseo de alcanzar mis metas, he integrado rutinas, hábitos y métodos que me han permitido contar con las herramientas necesarias para salir adelante, elevar mis niveles de energía, tener la psicología adecuada y reenfocarme rápidamente. Esto me permite pasar a la acción y que mis convicciones se hagan más certeras cada día, aferrarme a mi fe y mostrar mi optimismo.

Lo que soy, más todo lo que he venido aprendiendo e integrando a mi vida, la ha transformado por completo. Hoy mantengo un nivel distinto al del pasado; vibro en compromiso y en confianza, disfruto todo lo que existe a mi alrededor. Los retos permanecen, sin embargo, la manera de responder a ellos se ha transformado; el cambio soy yo. Abrazo los retos, asumo el liderazgo y tomo el control de mi vida. Elijo cómo me quiero sentir, he procesado numerosas creencias limitantes convirtiéndolas en creencias que me empoderan y me conducen a un mejor futuro. Me empodero.

Aprender para crecer y progresar

Una de mis metas más importante es aprender; disfruto leer, asistir a seminarios, escuchar podcasts, escribir, dedicar tiempo a reflexionar y realizar un análisis constante de los éxitos y los fracasos. Mi pasión se complementa con la de compartir lo aprendido, de esta forma poder inspirar a las personas para que puedan crecer, progresar en sus vidas y alcanzar sus metas y sueños. Disfruto al ver que las personas tomen acción y llevan el control de su vida, no al revés: que la vida tome el control sobre ellos.

¿Qué es el coaching?

El coaching es una práctica que existe desde hace años, sin embargo, continúa siendo desconocida; muchos han escuchado sobre el proceso, pocos lo han practicado. Las metodologías han evolucionado, estamos iniciando la era del 2.0, convirtiéndose en una valiosa herramienta para poder elevar tu nivel de conciencia, a través de la cual vives el presente y fortaleces tu sentido de responsabilidad para enfrentar el futuro. El objetivo principal es mejorar el rendimiento, el arte está en ver a las personas por su potencial hacia adelante no por sus experiencias pasadas, se enfoca en crear un porvenir productivo y ayudarnos a redefinir las creencias que nos limitan por creencias que nos empoderan.

El coaching de Alto Rendimiento

El coaching de alto rendimiento se sustenta en la premisa de aprender a vivir con un sentimiento recurrente de confianza, gozo y compromiso, consecuencia de dar la mejor versión de nosotros.

La metodología se fundamenta en investigaciones importantes sobre lo que están haciendo las personas que han alcanzado el éxito, entre éstos, presidentes y directores generales de empresa, vicepresidentes ejecutivos, empresarios, emprendedores, atletas, artistas, hombres y mujeres en general, que buscan ir más allá de las normas estándares de una manera consistente.

Harvard documenta que el 48% de las personas que contratan a un coach lo hacen para desarrollar al máximo su potencial; el 26% para tener un espacio para rebotar ideas y aprender, el 14% para obtener más claridad y valentía en su vida profesional y personal, mientras que el 12% restante lo hace para enderezar comportamientos que los descarrilan en distintas áreas de su vida.

En un artículo reciente Forbes plantea que el coaching es la tendencia más importante en los próximos años para el desarrollo profesional y personal. El mundo se está transformando a una velocidad acelerada y esto demanda que las personas dediquemos tiempo para actualizarnos, desarrollar nuestras habilidades y capacidades para poder enfrentar los retos que estamos viviendo.

A través del proceso de coaching se reta el pensamiento para obtener mayor claridad, potencializar fortalezas y ayudar a vencer los obstáculos y los miedos. El proceso te impulsa a detonar la energía interior para experimentar mayor dinamismo mental y emocional, te brinda las herramientas para ser más productivo y crecer en tus niveles de influencia, para poder liderar e inspirar a las personas a tu alrededor.

No importa en qué momento estamos en nuestra vida, siempre hay un nivel más de amor, de pasión, de compromiso, de confianza, de inspiración, siempre hay más.

Hoy requerimos de un mundo con personas que desarrollen un nivel de conciencia amplio y con buenas intenciones. Personas que tomen acción con compromiso y disfruten lo que hacen en su vida.

Estamos destinados a la grandeza, no importa la raza, el género o el nivel socioeconómico, con los hábitos, prácticas y/o rituales correctos podemos crecer sustancialmente en la vida y alcanzar nuestras metas.

Los verdaderos cambios comienzan por uno mismo. Irradia confianza, compromiso, entusiasmo y toma acción en tu vida.

