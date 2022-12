Dominar el inglés incrementa hasta casi cuatro veces el salario de un trabajador

Las habilidades de comunicación siempre están en lo más alto de cualquier lista. La capacidad de expresar ideas de forma clara y precisa es valiosa y altamente comercializable, sobre todo, en el ámbito laboral. Las empresas no solo pagarán bien por los empleados que puedan comunicarse asertivamente, sino que pagarán aún mejor por aquellos que puedan hacerlo de más de una forma. En otras palabras, las empresas brindarán mejores salarios a sus colaboradores bilingües.

El dominio de del idioma más hablado en el mundo, el inglés, (1,500 millones de personas, de acuerdo con cifras de Statista), mejora la competitividad laboral de un trabajador, pero también fortalece las alianzas que podría establecer en representación de su organización. ¡De ahí su valía!

Más salario para los bilingües

En México, quienes tienen un manejo avanzado en el idioma inglés pueden llegar a tener una remuneración hasta 3.9 más alta en comparación con los colaboradores que no lo hablan o lo hacen a nivel básico. Y ojo, ya que estos datos son parte del Reporte del Mercado Laboral de TI 2022, hecho por la plataforma de empleo especializado en profesionales de tecnología de la información.

De acuerdo con este análisis, los profesionales tech que tienen un manejo intermedio de esta lengua extranjera llegan a percibir un sueldo 2.3 veces mayor al promedio. Ese es el rango salarial al que pueden aspirar quienes se desempeñan en uno de los mercados laborales más prometedores a nivel mundial, pero sin duda el dominio del inglés beneficia a todo profesional que desarrolle esa habilidad.

Desafortunadamente, en México no tenemos todavía lo que se necesita para aprovechar esas grandes oportunidades. Education First (EF) acaba de publicar la edición 2022 de su Índice de Dominio del Inglés (EF EPI) tras analizar datos de 2.1 millones de hablantes no nativos de inglés en 111 países y regiones. Los resultados te pueden sorprender.

“El índice de este año refleja el impacto de la pandemia: desde un descenso del dominio del inglés entre los jóvenes hasta un inesperado alto dominio fuera de las grandes ciudades, lo que tiene implicaciones en el trabajo remoto”, indica la autora del EPI, Kate Bell.

El EF EPI se basa en las puntuaciones del EF Standard English Test (EF SET), utilizado por gobiernos, empresas y escuelas para la realización de pruebas a gran escala, así como por millones de examinados individualmente.

Nivel de inglés a nivel mundial

Los hallazgos más relevantes del Índice de Dominio del Inglés (EF EPI) fueron los siguientes:

Países Bajos, Singapur y Austria encabezan el índice global con un mejor nivel de inglés en su población

El dominio del inglés mejoró en adultos mayores de 25 años, siendo los mayores de 40 quienes más vieron mejoría. El dominio entre los adultos de 21 a 25 años no ha cambiado, pero ha disminuido en el sector de 18 a 20 desde 2020

En Europa, los grandes países fronterizos con la UE han impulsado el aumento de la región. Europa es la única región donde los adultos jóvenes no han perdido terreno

Centro y Sudamérica siguen mejorando; pero tienen la mayor diferencia de puntuación por edad, los de 18-20 años han disminuido significativamente desde 2020

La media de Asia descendió debido a las caídas de Filipinas y China, aunque la mayoría de los países encuestados mejoraron

Este año la brecha de género se ha ampliado. El dominio del inglés por parte de los hombres sigue superando al de las mujeres y esto parece deberse a sistemas educativos sesgados o a un acceso desigual

África y Medio Oriente se mantuvieron estables

¿Y qué pasa con México?

México, aunque logró avanzar 4 posiciones pasando del lugar 92 de 112 países en 2021 al lugar 88 de 111 países en 2022, continúa con un nivel de competitividad muy bajo a nivel global, y permanece en el penúltimo lugar a nivel Latinoamérica por debajo de Ecuador y arriba de Haití.

Algunos datos que el estudio de Education First (EF) arroja sobre nuestro país son:

Ningún estado o ciudad del país, alcanza a tener un nivel muy alto o alto, en su nivel de inglés

Querétaro, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur y Michoacán son los estados donde se habla mejor inglés en México, con un nivel moderado

16 de nuestros estados tienen un nivel muy bajo, siendo Puebla, Estado de México y Coahuila los peor calificados

Guadalajara, Querétaro, Monterrey, León, Hermosillo, Aguascalientes y Ciudad de México, son las ciudades mejor calificadas en el país con un nivel moderado, y quedan hasta abajo Veracruz, Valladolid y Saltillo

Los hombres una vez más, obtienen un puntaje mayor frente a las mujeres, siendo un puntaje entre los 459 y 511 la puntuación promedio de los mexicanos

Cuéntanos, ¿qué nivel de inglés tiene la ciudad en la que vives y cómo te sientes tú respecto a tus habilidades en el idioma?

