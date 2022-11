5 consejos claves de finanzas personales para estudiantes

En palabras simples, las finanzas personales son el proceso de planificación y gestión de las transacciones que hacemos con nuestro dinero. Esto incluye la administración de los ingresos, los gastos y el ahorro. Cuanto antes un estudiante comience a gestionar sus finanzas personales de manera efectiva, mejor será su salud financiera en la adultez.

Desarrollar esa habilidad le permitirá tener el control de su dinero y cumplir con sus obligaciones económicas de forma más sencilla. Los gastos de un estudiante varían, algunos pagan libros, transporte y alimentación; otros sus colegiaturas, renta y diversas actividades extracurriculares. El dinero se les puede ir de las manos como el agua, pero estos tips podrían ayudarles a llevar sus finanzas de forma más eficiente.

Presupuestar los gastos cada mes

Hacer un presupuesto es un aspecto extremadamente importante en la gestión de las finanzas personales, pues permite entender exactamente dónde se gasta el dinero mensualmente. A los estudiantes, el presupuesto les ayuda a hacer un seguimiento de las áreas donde gastan más y donde gastan menos. De esa forma, pueden reducir sus gastos si es necesario.

Lo idóneo es presupuestar sus ingresos mensuales en función de sus necesidades. Por ejemplo, presupuestar para comprar vívieres y llevar alimentos de casa puede generar un dinero extra para salir con los amigos una o dos veces al mes sin tener que quedarse cortos por no prever esas reuniones que muchas veces son espontáneas.

Abrir una cuenta de ahorros o inversión

Siempre es una buena idea poner el dinero en una cuenta de ahorro o inversión. Esto se debe principalmente a que cuando los estudiantes tienen efectivo a la mano, pueden sentirse tentados a gastarlo de inmediato. En una cuenta de ahorro o inversión el dinero es menos accesible para ellos y pueden hacerlo crecer.

En nuestro país una de las opciones más seguras es invertir en cetesdirecto, esta plataforma es una opción gratuita y accesible con casi 12 años de operación en el mercado y es administrada por el Gobierno de México. A través de su uso, los ahorradores se pueden convertir en inversionistasa través del acceso a los rendimientos de los bonos gubernamentales.

La inversión es accesible y flexible, ya que es posible abrir una cuenta desde 100 pesos. La ventaja de Cetesdirecto es que no hay intermediarios, no se cobran comisiones, penalizaciones, ni costos por transacciones y se puede tener acceso a los recursos en el momento en que se decida.

Es importante que, tanto estudiantes como sus padres y otros familiares, tengan claro que el público en general ahorra e invierte directamente en una amplia gama de valores gubernamentales que adquiere de la subasta primaria del Banco de México, en los mismos términos que tienen los grandes inversionistas.

Esta es una excelente puerta de entrada al mundo de los rendimientos y las inversiones, convertirlo en un hábito desde la juventud, traerá grandes beneficios más adelante.

Iniciar un plan de inversión mensual

Dejar a un lado una pequeña cantidad de dinero cada mes es una forma brillante de sentar una base financiera sólida para su futuro (las apps lo hacen muy fácil en la actualidad). Si un estudiante comienza a invertir temprano en su vida, incluso si invierte solo pequeñas cantidades de dinero, podrá acumular intereses más grandes con facilidad. Si no has oído de la magia del interés compuesto, todavía no sabes la gran oportunidad que estás perdiendo.

Lee esto antes de continuar, no te vas a arrepentir: ¿Por qué se dice que el interés compuesto es la octava maravilla?

Construir cuidadosamente un crédito

Hay muchos mitos en torno al uso de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son una fuente de dinero gratis. Por el contrario, deberíamos considerar las tarjetas de crédito como instancias de las que podemos obtener préstamos temporales.

Desgraciadamente nadie nos enseña a usar el crédito y es fácil sobregirar el plástico y acumular duedas importantes, pero para ello, te recomendamo leer lo siguiente: Costos de usar una tarjeta de crédito: anualidad, CAT y retiro de efectivo

Asimismo, te invitamos a echar un vistazo aquí porque en cuanto obtengas tu primer financiamiento entrarás a Buró de Crédito y es importante que entiendas lo que eso implica: Buró de Crédito: lo que todos deberíamos de saber

Evitar comprar algo nuevo cada vez

Dos cosas son ciertas: justificar compras impulsivas porque “te lo mereces” minará tus posibilidades de seguir un presupuesto y ahorrar para conseguir objetivos más importantes que una adquisición guiada por las emociones; optar por cosas de segunda mano podría no ser tan mala idea.

Comprar cosas nuevas puede ser demasiado caro. Los estudiantes pueden comprar casi cualquier cosa de segunda mano, esto incluye libros, un coche, ropa e incluso muebles. Esto no solo reduce gastos, sino que también prolonga la vida útil de los productos básicos y reduce el impacto ambiental de la generación de residuos.

