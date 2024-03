Dos dinosaurios del Dow Jones vuelven a la vida: así se reinventan GE e IBM

Con todos los ojos puestos en las acciones megatecnológicas de los Siete Magníficos, GE e IBM (anteriormente las empresas más destacadas) están volviendo a subir en las listas, sacudiéndose el óxido de una década.

A principios de la década de 2000, GE e IBM todavía ocupaban los primeros lugares en la clasificación de Forbes de las empresas más grandes del planeta. General Electric (GE), miembro original de Dow en 1896, era un conglomerado fuerte y diversificado que se expandió a través de la locura de las puntocom, engullendo negocios que iban desde NBC hasta Kidder Peabody. Cuando su icónico director ejecutivo, Jack Welch, se jubiló en 2001, su capitalización de mercado había alcanzado más de 600 mil millones de dólares. International Business Machines (IBM), que llegó un poco tarde al índice en 1932, fue la corporación más valiosa de Estados Unidos durante gran parte de los años setenta y ochenta. Durante las décadas de 1970 y 1980, su capitalización de mercado osciló entre 22.350 millones de dólares en septiembre de 1974 y 105,900 millones de dólares en agosto de 1987, dos meses antes de la caída del mercado de valores del Lunes Negro.

Sin embargo, estos gigantes del siglo XX se toparon con problemas en el nuevo milenio. El enorme y altamente apalancado GE Capital de General Electric, que incluía una gran cartera de préstamos de alto riesgo, cayó de rodillas durante la crisis financiera y finalmente fue desmantelado y vendido. Además, una nueva generación de empresas de tecnología pronto superó a estas empresas líderes en una serie de mercados, incluida la computación en la nube.

Ahora, a más de dos décadas de sus años pico, GE e IBM están elaborando sus propias historias de regreso. Expulsada del Dow Jones en 2018 después de una carrera maratónica de 111 años, GE está coqueteando con el precio de sus acciones más alto posterior a la crisis financiera, ansiosa por dejar en el polvo una caída de siete años. IBM está en una trayectoria similar, acercándose sigilosamente a un pico bursátil que vio por última vez hace más de una década. En la mala racha de 2016 a 2018, las acciones de GE cayeron en picada un 75%, y a IBM no le fue mucho mejor, con una caída del 32%, mientras que el Dow Jones subía un 18%. Un avance rápido y las cosas han cambiado: el valor de GE se ha triplicado desde 2018 y el de IBM ha subido un 82%, ambos superando el aumento del 67% del Dow.

LOS VIEJOS CHIPS AZULES VUELVEN

Después de años de retraso, los precios de las acciones de GE e IBM vuelven a superar el promedio industrial Dow Jones

¿Estos dos dinosaurios del Dow están experimentando un resurgimiento fugaz o están comenzando un ascenso constante hacia la prominencia?

El aumento de los precios de las acciones de GE e IBM no es tan sencillo como sugieren sus finanzas. Claro, unos resultados más sólidos pintan un panorama bonito y podrían explicar fácilmente el aumento de sus acciones. Sin embargo, la realidad tiene más matices. GE, por ejemplo, informó una pérdida de 799 millones de dólares en 2022, pero se recuperó con una ganancia de 10.200 millones de dólares en 2023, una gran parte de la cual provino de la ganancia inesperada de 5.600 millones de dólares derivada de la escisión de su unidad de atención médica. IBM tuvo sus propios problemas, absorbiendo un golpe de 5.900 millones de dólares en 2022 para deshacerse de 16.000 millones de dólares en pasivos por pensiones de Met Life y Prudential. Sin embargo, para 2023, sus ganancias habían aumentado en casi 2 mil millones de dólares según los PCGA.

The Big Blue

Chilton Investment Company, una firma de inversión multiestrategia con sede en Stamford, Connecticut, con más de mil millones de dólares en activos bajo administración, invirtió aproximadamente 50 millones de dólares en IBM durante el segundo trimestre de 2023, cuando las acciones cotizaban alrededor de 130 dólares, según un documento regulatorio. Han sido inversores en los siguientes trimestres. Desde su compra inicial, las acciones de IBM han subido un 50%.

Jennifer Foster, codirectora de inversiones de Chilton desde 2016, señaló que el escepticismo de larga data sobre la capacidad de IBM para reactivar el crecimiento de los ingresos mantuvo alejados a muchos otros inversores. Entre 2011 y 2020, las ventas anuales de la compañía se redujeron a la mitad, de 107,000 millones de dólares a 55,000 millones de dólares, como resultado de no poder reclamar sus derechos durante la fiebre del oro de la computación en la nube que cambió el destino de Amazon, Alphabet y Microsoft. La participación de IBM en el mercado de servicios de alojamiento y procesamiento de datos se desplomó. De controlar el 11% del mercado en 2019 (casi el doble que su competidor más cercano en ese momento, Salesforce) cayó a una participación del 6.9% en 2023. Eso sigue siendo bueno para el primer lugar, pero lo deja apenas por delante de Amazon, por ahora, según datos de IBISWorld.

ILUSTRACIÓN DE ANGELICA ALZONA PARA FORBES; IMAGEN POR SILVER SCREEN COLLECTION

A medida que su dominio del mercado comenzó a decaer, también lo hizo la moral en la sede de IBM en Armonk, Nueva York. La calificación de la compañía en Glassdoor, el sitio que permite a los empleados calificar a sus empleadores, era de 3,6 sobre cinco a fines de 2018. Hoy se ubica en 4.1, por delante de pesos pesados de la tecnología como Meta y Oracle, y empatada con Salesforce. Ese cambio es visible incluso para los de afuera. La curiosidad de Foster por las acciones de IBM se despertó después de que un amigo compartiera sus ideas sobre su asistencia a la conferencia Think 2023 de la empresa en Orlando.

“Nos involucramos en la acción porque había un muy buen amigo que es un excelente inversor en tecnología que estuvo en la conferencia IBM Think el año pasado”, dice Foster. “Su comentario después de ir fue que ‘la gente que trabaja en IBM es un poco más alta de lo normal’. Lo cual me pareció un comentario interesante. Seguí las acciones durante años y años, pero nunca hemos invertido en el lado largo porque no podíamos estar seguros de que los ingresos iban a empezar a crecer”.

Cuando se le preguntó sobre el comentario de Foster, James Kavanaugh, director financiero de IBM, dijo que las perspectivas más optimistas eran mensurables.

“Se puede ver el cambio en el sentimiento general desde la perspectiva del inversor, la perspectiva del cliente y en nuestras puntuaciones de compromiso de los empleados”, dice Kavanaugh. “Todos reflejan una perspectiva más positiva. Somos una empresa fundamentalmente diferente y hay mucho impulso”.

El gran punto de inflexión para el crecimiento de los ingresos, según Foster, se produjo con la adquisición de Red Hat por 34,000 millones de dólares en 2019. Red Hat, conocida por su plataforma de gestión de datos en la nube de código abierto, ha ayudado a impulsar los ingresos por software de IBM de 18,500 millones de dólares en 2018 a 26,300 millones de dólares el año pasado. Pero más que eso, la medida también allanó el camino para el ascenso de Arvind Krishna a director ejecutivo.

“Mucha gente, incluido yo mismo, nos mostramos escépticos sobre el acuerdo con Red Hat”, dice Foster. “¿Pagaron demasiado? ¿Fue un trato inteligente? Pero empezó a mostrar buena tracción con IBM bastante rápidamente. Y luego, en 2020, la junta nombró a Arvind Krishna director ejecutivo de IBM. Arvind fue el arquitecto del acuerdo con Red Hat. Y creo que parte de eso puede haberse perdido en la confusión de Covid de la época. Arvind Krishna es un tipo interesante porque lleva mucho tiempo en IBM, pero es tecnólogo”.

Krishna, que tiene un doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Illinois, fue vicepresidente senior y director de IBM Research, donde dirigió a tres mil científicos repartidos en los 12 laboratorios de investigación de la empresa en ese entonces. Antes de Krishna, la mayoría de los directores ejecutivos de IBM tenían experiencia en ventas o negocios, incluso si eran ingenieros capacitados. El propio Tom Watson surgió en el lado de ventas del negocio. John Akers, Lou Gerstner y Sam Palmisano eran gerentes profesionales, e incluso Ginni Rometty, que era ingeniera de sistemas con un título en ciencias de la computación, se inició en el aspecto de consultoría del negocio. “[Krishna] entendió la estrategia de Red Hat y lo que Red Hat podría aportar a IBM”, dice Foster. “Lo que trajo fue un sistema operativo moderno que IBM necesitaba. Red Hat aportó relevancia a IBM”.

Kavanaugh, de IBM, explicó el acuerdo con Red Hat como una apuesta a que el panorama de la computación en la nube cambiaría drásticamente una vez que disminuyera la apropiación inicial de tierras. IBM estaba jugando a largo plazo, esperando que las empresas y el mercado se alinearan con la visión que consideraban inevitable.

“IBM Blue y Red Hat Red funcionaban mejor juntos”, afirma Kavanaugh. “Si nos remontamos a mediados de 2018, cuando anunciamos la adquisición, podríamos decir que estábamos a solo cinco años de la primera fase de la expansión de la nube. El mundo se estaba moviendo hacia la nube pública. AWS, Microsoft, Google, iban a ser los ganadores. Teníamos un punto de vista diferente. Pensábamos que el mundo sería multinube y que las empresas utilizarían múltiples proveedores de servicios. Necesitarían a alguien como Red Hat para gestionar esa infraestructura. Si miras ahora, el mundo es multinube”.

Moshe Katri, un analista de Wedbush Securities que sigue a IBM, tiene una visión más reservada sobre la adquisición de Red Hat y el futuro de IBM. Ha mantenido una calificación neutral para las acciones, fijando un precio objetivo de 140 dólares, un 25 % por debajo de su precio de negociación actual. Katri dice que desde la adquisición, el crecimiento de Red Hat se ha desacelerado, pero señaló que su contribución a los ingresos persistentes atrae a los inversores.

“Esta no es una historia de hipercrecimiento”, dice Katri. “IBM sigue siendo una empresa con un crecimiento de un dígito bajo a medio.

Simplemente lograr un crecimiento constante de los ingresos podría ser suficiente para sostener el impulso de las acciones de IBM, especialmente teniendo en cuenta el rendimiento por dividendo del 3.4% de las acciones. En cuanto al próximo catalizador de la empresa, el director financiero de IBM, Kavanaugh, tuvo una respuesta rápida: “Gen AI, Gen AI y Gen AI. Sin embargo, lo segundo es que hemos estado invirtiendo y tenemos la ventaja de ser los primeros en lo que respecta a la computación cuántica”.

General Electric

Si la historia de IBM trata sobre la suma, la de GE trata sobre la resta.

Larry Culp, quien se convirtió en el primer director ejecutivo externo de GE en octubre de 2018, ha estado revirtiendo metódicamente las adquisiciones de sus predecesores, recortando a GE mediante ventas de activos y un plan audaz para dividir el conglomerado en tres entidades distintas. La agresiva estrategia de Culp apunta a esculpir a GE en una forma que posiblemente nunca antes había asumido: ágil y enfocada.

GE abandonó las compras presumidas por ventas inteligentes para hacer frente a una gigantesca pila de deuda. Comparar los niveles de deuda antiguos y nuevos de GE es complicado debido a la gran sombra de GE Capital (la unidad financiera fue desmantelada en su mayor parte alrededor de 2015), pero las cifras son asombrosas: la deuda ha bajado de los más de 500 mil millones de dólares en 2009 (para el contexto, es aproximadamente el tamaño de la deuda nacional actual de Turquía) a unos manejables 23 mil millones de dólares en la actualidad.

La futura GE se centrará exclusivamente en el sector aeroespacial y de defensa. Su división biofarmacéutica se vendió a Danaher, que el director ejecutivo Larry Culp dirigió anteriormente de 2000 a 2014, por 20 mil millones de dólares en 2020. Su unidad de atención médica se escindió en 2023, mientras que el segmento de energía, rebautizado como GE Vernova, cotizará como su propio stock llegará el 2 de abril.

Según Ken Herbert, analista aeroespacial de RBC Capital Markets, el escenario está preparado para que el negocio aeroespacial de GE –que cotizará bajo el símbolo GE– prospere. Herbert actualmente tiene la empresa como “compra” con un precio objetivo de 180 dólares.

“Están creando acciones de defensa y aeroespaciales de gran capitalización en un momento en el que hay escasez de opciones de calidad”, dice Herbert. “El mercado de servicios aeroespaciales ha estado en llamas. La gente vuela más mientras otros fabricantes de motores experimentan retrasos en la entrega de piezas para motores nuevos. En las aerolíneas se está otorgando una prima real a los motores heredados más antiguos. Eso encaja perfectamente en el punto óptimo de GE. GE aeroespacial está haciendo clic en todos los cilindros mientras sus competidores están pasando apuros”.

Pero si bien las acciones de GE están subiendo, lo que respalda la decisión de Culp de dividir la compañía en pedazos, los escépticos permanecen.

Georges Ugeux, fundador de Galileo Global Advisors, una consultora de estrategia corporativa, y ex director general para Europa del antiguo banco de inversión Kidder, Peabody & Co. de GE, cree que aún no está claro si la estrategia de desmantelamiento de la compañía valdrá la pena a largo plazo.

“Separar empresas es una cirugía”, afirma Ugeux. “La cirugía tiene costos altos, genera dolor. A menos que tengas una muy buena razón para hacerlo, debes evitarlo. Pero es uno de los juegos más importantes a los que juegan los banqueros de inversión. Culp estaba escuchando a los banqueros”.

Para Ugeux, el reciente repunte de GE es una recuperación de un sombrío 2022, cuando su EBITDA anual según los PCGA alcanzó la marca más baja desde 1985.

“El crecimiento del precio de las acciones fue una reacción normal a que 2022 fuera malo. Estaba impulsado por los resultados, pero mantuvieron el múltiplo precio-beneficio de 20 veces, solo se aplicó a mejores cifras. La pregunta que tengo ahora es si compro acciones de GE y voy a tener una parte de todos estos otros negocios después de las divisiones y ventas, ¿valdrá más o menos de lo que GE vale ahora? 2022 fue un mal año muy afectado por los costes de reestructuración. 2023 fue un año de recuperación. En 2024, veremos qué pueden hacer”.

Herbert de RBC sugiere que GE pronto podría volver a realizar adquisiciones o comenzar a devolver capital a los accionistas mediante recompras o mayores dividendos. Actualmente, GE paga un dividendo de 0,08 dólares por trimestre con un rendimiento del 0,19% anual. Tras la escisión de su unidad de energía en abril, anticipa que el enfoque de GE cambiará hacia la “asignación de capital” estratégica.

“¿Qué van a hacer con todo ese dinero?”, dice Herbert. “Se podría ver un período de consolidación, pero Larry Culp y el equipo directivo tendrán algunas ideas bajo la manga”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: ¿El nacimiento de un gigante? Nissan y Honda negocian alianza para fabricar vehículos eléctricos