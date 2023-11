Este cofundador de Nvidia podría haber valido 70,000 mdd; no obstante, vive fuera de la red

Curtis Priem cruza un escenario de madera antes de detenerse a unos metros a la derecha del centro. Es uno de los “puntos acústicos óptimos” de la sala de conciertos del Instituto Politécnico Rensselaer, con capacidad para 1,165 asientos, cuya construcción entre 2003 y 2008 el cofundador de Nvidia donó 40 millones de dólares. Bañado por las cálidas luces del escenario, Priem, de 64 años y vestido con traje y corbata roja, hace gestos hacia los miles de paneles de madera curvos únicos que recubren las paredes y la tela de tejido apretado específicamente ajustada para la permeabilidad del aire y la masa en el techo, todos construidos para una acústica ideal. “Este es el espacio de espectáculos técnicamente más avanzado del mundo”, sonríe el ingeniero eléctrico, describiendo el lugar de Troy, Nueva York, que lleva su nombre: el Curtis Priem Experimental Media and Performing Arts Center.

Es parte de un compromiso mucho mayor con su alma mater que recientemente incluye ayudarla a convertirse en la primera universidad del mundo en albergar una computadora IBM Quantum System One. Se espera que el sistema esté operativo la próxima primavera y será la piedra angular de un nuevo centro computacional que, con suerte, ayudará a RPI y sus alrededores a atraer los mejores talentos.

Desde 2001, Priem ha donado 275 millones de dólares a RPI, lo que representa el 40% del total de donaciones de RPI durante ese período, y ha prometido aproximadamente 80 millones de dólares más. Sólo la mitad de esa cantidad ha sido reconocida públicamente como obsequio de Priem. RPI anunció una promesa anónima de 360 ​​millones de dólares en 2001, cuando Priem comenzó a donar, pero ni él ni la escuela quisieron comentar si él es el donante.

Lo que es aún menos conocido es la propia historia de Priem. Inventor que tiene casi 200 patentes, ayudó a diseñar el primer procesador de gráficos para PC a principios de la década de 1980 y luego cofundó la empresa de semiconductores Nvidia, donde pasó una década trabajando como su primer director de tecnología.

Tras la oferta pública inicial de Nvidia en 1999, transfirió la mayoría de sus acciones a una fundación benéfica, después de decidir que era una “cantidad excesiva de dinero” para conservar. Unos años más tarde dejó la empresa, en parte debido a un primer matrimonio muy litigioso que terminó en divorcio y acusaciones de violencia doméstica contra su ex esposa. En 2006 había vendido las acciones que le quedaban. Si hubiera conservado toda su participación, valdría 70,000 millones de dólares (mdd). En cambio, Forbes estima que Priem tiene una fortuna cercana a los 30 mdd, poco más de una décima parte de lo que le ha dado a RPI.

Fotos de los primeros días de Nvidia: Curtis Priem en la primera oficina de la empresa y cortándose el pelo y teñiéndolo con el logotipo de Nvidia cuando el precio de sus acciones alcanzó los 100 dólares en 1999. “En aquel entonces, era casi de mala suerte tomar fotografías de algo que hacías”. No sabía que tendría éxito”, recuerda Priem. CURTIS PRIEM

Eso incluye una casa de 6 millones de dólares cerca de Fremont, California, donde vive fuera de la red con un servicio celular poco confiable y escribe “manifiestos” llenos de ecuaciones sobre cómo resolver problemas mundiales como “reparar la Tierra”. (Ninguno ha sido publicado en ninguna parte). Dice que a menudo se comunica dando direcciones de correo electrónico únicas: cadenas de números de dieciséis dígitos, incluido uno proporcionado a este reportero de Forbes, como una forma de evitar el spam (dice que no ha recibido ninguno desde 2000). También posee un jet privado Gulfstream G450, llamado Snoopy, que compró en 2021 y ahora utiliza para volar a RPI cuatro veces al año.

En una entrevista en el campus de RPI en la ciudad históricamente obrera de Troy, Nueva York, Priem habla sobre sus donaciones, por qué dejó Nvidia y algunos arrepentimientos. “Hice una pequeña locura y desearía haber conservado un poco más [de las acciones de Nvidia]”, admite Priem, quien dice que todavía piensa en Nvidia dos veces al día, cuando se pone y se quita su Omega Speedmaster X. -33 reloj Mars, el mismo modelo que usan los astronautas de los Thunderbirds y del transbordador espacial; fue un regalo de Nvidia en el quinto aniversario de su empresa. Para él, RPI se ha convertido en el lugar no sólo para invertir su dinero sino también para encontrar significado y consuelo. “Afuera me estaba sucediendo un infierno y [RPI] era en realidad mi refugio”, dice Priem sobre su trabajo con RPI, donde ha formado parte de la junta directiva desde 2003. “Se convirtió en mi propósito y mi cordura”.

Priem eligió RPI en lugar del más conocido Instituto de Tecnología de Massachusetts gracias en parte a que tenía una elegante computadora IBM que quería usar. Resultó ser un lugar ideal para Priem, quien siempre había estado interesado en la intersección de la tecnología y las artes. En la escuela secundaria, después de mudarse “por toda la costa este” cuando era niño, su familia se instaló en las afueras de Cleveland, donde Priem tomó lecciones de violonchelo con Donald White de la Orquesta de Cleveland, el primer músico negro que tocó en una orquesta importante, y pasó dos veranos en un campamento intensivo para músicos clásicos en Carolina del Norte. También tocaba el trombón. En RPI, tocó el violonchelo en su orquesta los cuatro años y atribuye gran parte de su creatividad en la industria electrónica y su trabajo en RPI a su educación musical. “Para actuar hay que practicar, ¿verdad? Y hay que ser creativo”, dice Priem. “Así que comencé a aplicar eso a la electrónica y la informática”.

Se graduó de RPI con una licenciatura en ingeniería eléctrica e informática en 1982 y comenzó a trabajar como ingeniero de personal para la empresa de PC Vermont Microsystems, seguido de un período como ingeniero de hardware en la empresa de equipos de prueba electrónicos GenRad. Posteriormente se mudó a California para trabajar en Sun Microsystems durante siete años.

La idea de Nvidia surgió en 1993 en Denny’s en Silicon Valley. Allí es donde él, su colega de Sun Microsystems, Chris Malachowsky, y su amigo Jensen Huang, un ingeniero que trabajaba en LSI Logic, se reunían para intercambiar ideas sobre cómo construir un chip mejor. Priem describe su papel desde el principio como el arquitecto que creó el modelo subyacente que permitió a los ingenieros diseñar algoritmos para los chips de Nvidia, trabajando principalmente entre bastidores. “En Nvidia había un dicho que decía que nunca pondría a Curtis frente a una cámara y nunca pondría a Curtis frente a un cliente”, bromea Priem. (Respuesta del director ejecutivo Huang: “Curtis fue realmente excelente con los clientes”).

En 1999, Nvidia tuvo dos avances importantes: salió a bolsa con una capitalización de mercado de 1,100 mdd e inventó su unidad de procesamiento de gráficos, o GPU, que inicialmente se utilizó para edición de vídeo y juegos, pero que finalmente reformó la industria informática. Ese julio, Priem también se casó con su primera esposa, Veronica, y dos meses después, estableció la Priem Family Foundation en la que invirtió más de las tres cuartas partes de su participación del 12,8% (en la oferta pública inicial) en Nvidia, alrededor de 100 millones de acciones (en el recuento de acciones actual). Parte del motivo del gran regalo, dijo, fue que no quería que el gobierno recibiera el dinero si había vendido un montón de acciones y debía impuestos sobre ellas.

También fue por esa época cuando Priem miró su participación accionaria y pensó que terminaría con alrededor de 50 millones de dólares. “Lo que me salvó fue que no podía predecir el futuro”, dice con cierta nostalgia sobre su decisión de vender acciones de la empresa que ahora valora 1.2 billones de dólares (capitalización de mercado).

Después de donar inicialmente a un puñado de causas, incluidas The Nature Conservancy y el Acuario de la Bahía de Monterey, Priem se alejó de su objetivo de aliviar el sufrimiento inducido por el hombre para prevenirlo, principalmente a través de donaciones centradas en la educación. “Adán y Eva tuvieron libre albedrío y eligieron un camino pecaminoso que originó sufrimiento… nuestra creencia es que la mayor parte del sufrimiento se puede evitar ya que, para empezar, está bajo nuestro control”, afirmó el primer sitio web de su fundación, basándose en las raíces de su familia en los Estados Unidos, la Iglesia de Cristo (Priem no practica la religión, pero su padre, su hermana y sus abuelos fueron todos ministros, dice).

En 2000, Priem regresó a RPI para recibir el premio al Emprendedor del Año de la universidad por su trabajo en Nvidia. “Entré al campus y pensé, está bien, esta es mi vocación”, dice Priem. Dice que donó 1 millón de dólares a RPI en 2000 y nuevamente en 2001. Luego, en el año fiscal que finalizó en junio de 2002, la Priem Family Foundation comenzó a desembolsar al menos 10 millones de dólares al año a RPI, y ha seguido haciéndolo desde entonces.

Mientras tanto, las cosas en Nvidia no iban tan bien. Según Priem, estaba distraído por cuestiones personales en casa y no aportando al nivel que quería, por lo que se marchó.

La siguiente década de la vida de Priem fue un desastre, dice: un tribunal determinó que Verónica tenía un “historial de violencia doméstica” contra él. Alegó en documentos judiciales de 2013 que la violencia había “generado 19 informes policiales escritos, cinco arrestos, tres condenas penales, tres órdenes de protección penal, una orden de restricción temporal civil y tres períodos de prueba”. Según el mismo documento, Verónica afirmó que Curtis “desencadenó sus reacciones violentas al provocarla verbalmente” y mencionó una “falta de severidad asociada con su mala conducta”. (Su abogado no respondió a múltiples solicitudes de comentarios). En un momento, Curtis Priem dice que se reunió con el senador del estado de California, Bob Wieckowski, para abogar por una enmienda que haría más difícil que los presuntos perpetradores de violencia doméstica reciban manutención conyugal. La enmienda, SB 28, fue aprobada por unanimidad en una votación del Senado en 2015. Su ex esposa no refutó un delito menor de violencia doméstica y él nunca pagó apoyo familiar.

Durante todo este tiempo, Priem continuó ayudando a RPI, que, según él, había “flaqueado” financieramente durante décadas. Quería ayudar a “darle la vuelta a este súper petrolero”. Primero, sus donaciones se destinaron a lo esencial: contratar más profesores, renovaciones de edificios y adquisición de equipos de laboratorio. Luego vinieron las contribuciones a lo que ahora es el Centro Shirley Ann Jackson de Biotecnología y Estudios Interdisciplinarios y al centro de artes escénicas, que abrió sus puertas en 2008.

La idea de su mayor contribución hasta el momento surgió hace apenas unos meses en un retiro de la junta directiva en Carlsbad, California. Ahí es donde Priem sugirió al nuevo presidente de RPI, Martin Schmidt, que intentaran llevar una computadora cuántica a RPI, una idea interesante pero que Schmidt pensó que sería demasiado costosa.

“Salimos de Carlsbad conmigo y acordamos que conduciría hasta ver a Dario Gil, el jefe de investigación de IBM… para ver si podíamos convencerlo de que IBM debería instalar una computadora cuántica en el campus de RPI”, dijo Schmidt a Forbes. Apenas tres meses después, en junio, RPI anunció formalmente sus planes de llevar una computadora IBM Quantum System One al campus el próximo año, lo que la convertirá en la única universidad del mundo en albergar una.

“Ahora, con las computadoras cuánticas, RPI estará a la vanguardia de la introducción de un paradigma de computación completamente nuevo que ofrece profundas posibilidades para la exploración de una variedad de problemas que antes eran intratables en áreas como el diseño de materiales, la sostenibilidad, el desarrollo farmacéutico, la atención médica y la salud. mucho más”, dijo Gil en un evento innovador en octubre para la computadora cuántica.

La última promesa de Priem de 95 millones de dólares para llevar la computadora al campus y establecer un nuevo centro para ella es, en sus palabras, sentar las bases en el “camino de planeo hacia cero”.

“Este fin de semana es en realidad la terminación de nuestra fundación”, dijo Priem en el evento de inauguración, donde explicó a una multitud repleta de estudiantes, profesores, exalumnos y otros invitados que su financiación para la computadora sería el último gran regalo y uso de su fundación. la mayor parte de sus fondos restantes. Hizo el anuncio de pie frente a una reluciente “candelabro cuántico”, el corazón de la próxima computadora cuántica porque contiene el chip cuántico y está rodeado por un intrincado cableado de oro para mantener la computadora de 2,000 libras lo suficientemente fría para funcionar, a alrededor de… 460 grados Fahrenheit. Se espera que la computadora esté operativa en algún momento de la primavera de 2024 y se ubicará debajo de cuatro vidrieras en una antigua capilla.

La fundación familiar de Priem tiene actualmente 160 millones de dólares en activos y está en camino de cerrarse para 2031, dice, pero no está seguro de que el dinero dure tanto tiempo, dadas todas las nuevas iniciativas que sigue decidiendo financiar en RPI. “No podemos dejar de gastar, así que probablemente será mucho antes”, dice Priem, quien añade que “cuando se acabe el dinero, podré jubilarme”.

