‘All of Those Voices’ de Louis Tomlinson ya tiene fecha de estreno

Por fin se confirmó que All of Those Voices, el documental del cantante y compositor británico Louis Tomlinson llegará a algunas salas de cine en marzo y estos son todos los detalles que debes saber al respecto.

¿De qué va All of Those Voices?

De acuerdo con el sitio oficial de Louis Tomlinson, este documental ofrece una mirada real hacia el viaje musical del artista, dejando de lado el brillo de los documentales que retratan a las celebridades, ya que su principal objetivo es mostrar una visión íntima sobre la carrera del cantante británico.

El contenido del mismo incluye películas caseras nunca antes vistas, un detrás de cámaras de la gira que emprendió en 2022, fragmentos de su climax en el estrellato y momentos trágicos de su vida personal.

El viaje que emprende esta producción sobre la trayectoria de Louis Tomlinson va desde su participación como miembro de One Direction hasta su lanzamiento como artista en solitario, en donde ha tenido que enfrentarse a diferentes desafíos y triunfos.

All Of That Voices fue dirigida por el cineasta Charlie Lightening, quien estuvo detrás de The River (2017), Liam: As it Was (2019) y Paul McCartney: Back in Brazil (2018).

¿Cuándo y en dónde se estrenará?

El documental de Louis Tomlinson llegará a las salas de Cinepolis el 22 de marzo y se estrenará a partir de las 19:00 hrs, sin embargo, solo será exhibida por tiempo limitado, así que apresúrate.

La preventa de boletos comenzará este 22 de febrero a nivel mundial, a través de la página oficial del artista. ¿Estás listo para descubrir el lado más íntimo del cantante británico?

