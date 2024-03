‘Duna’ fue la película más vista en streaming la semana pasada

La película “Duna” de tres años de antigüedad en Max de HBO fue la película más vista en cualquier plataforma de streaming la semana pasada mientras su secuela continúa arrasando en la taquilla nacional e internacional, pero el aumento de popularidad de la adaptación de ciencia ficción aún no fue suficiente para superar al nuevo programa destacado de Hulu y FX, “Shōgun”, que obtuvo la mayor cantidad de espectadores de cualquier título en todas las plataformas.

HECHOS CLAVE

Reelgood, una empresa de análisis que monitorea la audiencia de streaming, dijo el lunes que “Duna parte uno” en Max fue la película más vista en cualquier plataforma de streaming en la semana del 29 de febrero al 6 de marzo, la misma semana que “Dune: Part Two”. “llegó a los cines.

“Oppenheimer” de Peacock fue la segunda película más reproducida de la semana, seguida de “Past Lives” de Paramount+, “Spaceman” de Netflix y “Napoleon” de Apple TV+.

A pesar de su auge, “Duna parte dos” no pudo superar al nuevo éxito de Hulu, “Shōgun”, que se estrenó el 27 de febrero, como título principal de la semana, según Reelgood. “Shōgun” fue el programa más reproducido de cualquier título en cualquier plataforma y el programa de televisión más reproducido, seguido de “The Regime” en Max, “Resident Alien” en Peacock, “Constellation” en Apple TV+ y “The Tourist”. en Netflix.

‘Shōgun’, un drama ambientado en Japón en el año 1600, fue creado por FX y se transmite en Hulu, Disney+ y Star+, donde su episodio de estreno atrajo a 9 millones de espectadores en sus primeros 6 días para superar a la temporada 2 de “The Bear” como la estreno principal de cualquier serie de FX en Hulu, según Variety.

El actor japonés Hiroyuki Sanada asiste al evento de alfombra roja de “Shogun” de FX en el Academy Theatre de Los Ángeles, el 13 de febrero de 2024. AFP VIA GETTY

HECHO SORPRENDENTE

De las 10 películas más reproducidas de la semana del 29 de febrero, cinco fueron nominadas a los Premios de la Academia. “Oppenheimer” obtuvo 13 nominaciones y se convirtió en la película más nominada del año. La película sobre la creación de la bomba atómica finalmente ganó siete premios, entre ellos mejor película, mejor director (Christopher Nolan) y mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.). “Vidas Pasadas” fue nominada a dos premios y “Napoleón” a tres, pero ninguna de las películas se llevó el premio. “The Holdovers” fue la sexta película más vista de la semana pasada y estuvo nominada a cinco premios Oscar. Ganó uno: mejor actriz en un papel secundario (Da’Vine Joy Randolph). “Killers of the Flower Moon” fue la octava película más vista la semana pasada y obtuvo 10 nominaciones al Premio de la Academia esta temporada, pero no ganó ninguna.

ANTECEDENTES CLAVE

El estreno teatral previsto de “Duna” en 2020 se retrasó debido a la pandemia de Covid-10 y la película finalmente se estrenó simultáneamente en los cines y en la plataforma de transmisión HBO Max el 22 de octubre de 2021. A pesar de las dificultades para que los espectadores regresen a los cines, ese año, la película fue un éxito de taquilla y se ubicó entre las películas más taquilleras de 2021 en el puesto 12 con una recaudación mundial de 433.9 millones de dólares.

En HBO Max, “Duna parte uno” fue visto por 1.9 millones de hogares en sus primeros cuatro días, superando el lanzamiento en streaming del mismo año de “Zack Snyder’s Justice League”, pero cayendo ante “The Suicide Squad”.

El estreno previsto de “Duna parte dos” también se retrasó el año pasado, esta vez debido a las huelgas simultáneas de actores y guionistas de Hollywood. En cambio, la tan esperada secuela se estrenó en los cines el 1 de marzo y recaudó 82.5 millones de dólares en el primer fin de semana de su estreno nacional, el doble que los 41 millones de dólares del estreno de su predecesor. Hasta el 10 de marzo, “Duna parte dos” había recaudado 367.5 millones de dólares en la taquilla mundial, según Deadline, acercándose rápidamente al sorteo internacional de “Dune”. La secuela está un 64% por delante de “Duna”, informó Deadline.

TANGENTE

“Duna parte dos” no es el único lanzamiento reciente que ha disparado el éxito de streaming de su predecesor. La semana pasada, la película de 2019 “Code 8” irrumpió entre las películas más reproducidas de la semana en Netflix luego del lanzamiento el 28 de febrero de su secuela, “Code 8 Part ll”.

La anticipación por la cuarta entrega del universo “Mi Villano Favorito” este verano ha llevado a las tres primeras películas al éxito masivo de Netflix este año. “Mi Villano Favorito 3” fue la película más vista en Netflix del 5 al 11 de febrero, y esa semana se le unió en el top 10 “Mi Villano Favorito 2” y “Mi Villano Favorito” en los lugares quinto y sexto. respectivamente. “Mi Villano Favorito 3” ha estado entre las 10 mejores películas cada semana desde entonces.

Otras películas más antiguas que se han disparado este año incluyen la película de 1990 “Pretty Woman” (su auge coincidió con el estreno de la popular película de Netflix “Leave the World Behind”, también protagonizada por Julia Roberts) y “Legend Of Tarzan”, que aumentó su popularidad ocho años después. Después de su debut, su estrella, Margot Robbie, protagonizó el éxito de taquilla de verano “Barbie”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: El chatbot Grok de Elon Musk se convertirá en código abierto: esto es lo que debes saber