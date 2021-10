El ABC de las franquicias

¿Alguna vez pensaste que te gustaría invertir en una franquicia porque se trata de marcas reconocidas cuyo prestigio prácticamente te garantiza su éxito? En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Juan Manuel Gallástegui, CEO de Gallástegui Armella Franquicias y fundador de la Asociación Mexicana de Franquicias, para aclarar todas tus dudas. Quédate hasta el final porque esto se va a poner interesante.

¿Qué es una franquicia?

El especialista la define como una herramienta de crecimiento que te permite replicar conceptos exitosos con base en sus marcas y conocimientos. Se trata de un formato de organización empresarial en el que figuran dos jugadores: un franquiciante y un franquiciatario.

El franquiciante le da al franquiciatario el derecho a usar la marca de la que es titular; el franquiciatario no solo le vende la marca, sino que también le transmite el know how de la operación para que el franquiciatario comercialice adecuadamente el servicio.



“Hay dos elementos básicos en una franquicia, marca y conocimientos, los cuales son transferidos del franquiciante al franquiciatario a través de un contrato que le permite al franquiciatario operar de manera estandarizada la comercialización de bienes y servicios como lo hace el franquiciante”, detalla Juan Manuel Gallástegui.

¿Qué tipo de perfil puede comprar una franquicia?

Es importante señalar que el franquiciante normalmente desarrolla un perfil para sus franquiciatarios, de modo que cuando tú quieras adquirir una franquicia, deberás presentarle una solicitud para que este la analice y determine si cumples con dicho perfil.

El franquiciante tiene que entregarte 30 días antes de la firma del contrato un documento que se llama Circular de Oferta de Franquicia y, pasados esos 30 días, se firma el contrato de franquicia; en él se establecen todas las disposiciones para la apertura y operación de la unidad.

¿Cuánto dinero debo tener ahorrado para poder invertir en una franquicia?

“Hay un rango enorme en lo que la inversión inicial para operar una franquicia se refiere, podemos hablar desde $100 mil pesos —que hay muy pocas de ese precio, pero las hay— hasta franquicias que pueden requerir de una inversión de 5 hasta 15 millones de dólares (USD) y mucho más si hablamos de franquicias hoteleras. El abanico es muy amplio”, asevera el especialista.

¿Qué nivel de rendimiento ofrece una franquicia?

De acuerdo con Juan Manuel Gallástegui, en el sector de franquicias hay más de 70 giros diferentes, de modo que las variables son muchas, no obstante, en parámetros generales una franquicia suele dar un rendimiento de 11 o 12% anual como mínimo, pero también están las que dan rendimientos del 30 o 40%. Si quisiéramos hablar de un promedio, una franquicia debe darte rendimientos entre el 18 y 25%. Eso las hace una inversión muy atractiva comparada con otros instrumentos de inversión.

¿En cuánto tiempo puedo ver el retorno de inversión (ROI)?

Desde la perspectiva del fundador de la Asociación Mexicana de Franquicias, el retorno de inversión en una franquicia oscila, en promedio, entre 30 y 40 meses. Hay algunas que tienen un ROI en 24 o 28 meses, mientras en otras es de 60 meses.

Si estás muy interesado(a) en poner a trabajar tu dinero a través de una franquicia, es muy importante que te dirijas a las entidades adecuadas. En opinión del CEO de Gallástegui Armella Franquicias, lo mejor es acercarte a la Asociación Mexicana de Franquicias la cual te puede dar antecedentes de la franquicia que piensas comprar, aunque también es recomendable contar con el apoyo de un consultor certificado por la misma asociación.

Este asesor te lleva de la mano como inversionista desde la evaluación de la franquicia, la investigación de la misma, conoce y te explica los riesgos, las exigencias y puede recomendarte la mejor franquicia para el tipo de mercado al que quieres llegar. Tener esa asesoría es fundamental cuando se trata de proteger tus intereses. ¿Cuánto cuesta? Se requiere una inversión de alrededor de $25 mil pesos, pero los beneficios son determinantes desde el principio.

¿Qué te parece todo este panorama? Interesante, ¿verdad? Pero aun hay más por conocer. En la próxima entrega te diremos cómo saber si el modelo de negocio de una franquicia es para tu tipo de personalidad y haremos un ejercicio de simulación para saber cuál sería tu utilidad mensual en caso de que invirtieras en una franquicia. ¡No te la puedes perder! Te invitamos a estar pendiente en el sitio +Dinero y en las redes sociales de Forbes México.

