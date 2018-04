‘El Bronco’ pide a su ‘ciberejército’ usar su celular para ganar votos

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, inició este sábado su campaña electoral pidiendo a su audiencia no el voto, sino su celular.

“Saquen todos su celular, pongan Facebook Live, a través de ustedes vamos a hablar a México”, pidió el recién incorporado en la boleta del primero de julio, 14 días después de que sus cuatro contrincantes iniciaran la carrera oficial hacia la Presidencia de la República.

Rodríguez Calderón se dispuso así a iniciar una “campaña 2.0” en el Domo Care de Guadalupe, Nuevo León, más por necesidad que por voluntad.

“Había 8 millones de spots que se los repartieron entre los otros contendientes. A nosotros nos van a dar 13 por estación. Por eso, muchos de ustedes van a colaborar con su tiempo, su dinero y su esfuerzo, a ver si el INE es capaz de fiscalizarle su celular”, declaró ante los asistentes del mitin y los hasta 5,200 seguidores que vieron su transmisión en vivo por Facebook.

El “despertar” de los mexicanos

Bajo el lema y hashtag “Levántate México”, el primer discurso como candidato oficial de “El Bronco” se centró en “despertar” a los ciudadanos, pidiéndoles una actitud activa para convencer a todos los mexicanos de votar por él.

“Quiero que reflexionen y decidan si esfuerzan su tiempo o se quieren quedar sentados en casa esperando una propuesta de ‘El Bronco’. ¿Qué quieren: salir a la calle y convencer al que no lo está, o leer un tríptico con unas propuestas que no dicen nada?”, interpeló al público de autonombrados “broncos”.

Si bien pidió en reiteradas ocasiones evitar la confrontación con los demás presidenciables, a través de sus redes y durante el acto en Guadalupe habló de un “ejército cibernético” para difundir su mensaje por todo el país y derrotar al que considera su principal oponente y problema de México: los partidos.

“Necesitamos vencer a los partidos políticos. Con solo esto, las calles estarán pavimentadas porque no habrá quien robe a los mexicanos”, afirmo el neoleonés.

Una joven adolescente llamada Natalia tomó el micrófono por unos minutos para dirigirse a la juventud mexicana: “Los jóvenes no podemos escondernos más y decir ‘a mí no me toca, que lo hagan los papás’, porque alguien debe hacer algo y ese soy yo y eres tú”, afirmó.

Promesas electorales aún por decidir

La corrupción fue uno de los principales temas a los que dedicó sus palabras: “¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? ¿Quieren que López Obrador los reparta? ¿Que Meade los regale? ¿Que Anaya los reparte y regale? Margarita no, porque se quedará en la cola”, afirmó.

Es en el terreno de los ingresos fiscales de la Federación, Rodríguez Calderón dio a conocer algunas de sus promesas electorales.

El candidato independiente plnateó bajar el impuesto sobre la gasolina y los de las empresas que reduzcan su contaminación, así como elegir “a un mexicano que haya sentido lo que es pagar impuestos”, no a un “experto de Harvard”, explicó.

También prometió ceder el 50% de los ingresos fiscales de la Federación a las entidades para “potenciar el desarrollo y avance a partir del municipio”, dijo. “Los alcaldes serán grandiosos porque tendrán lana para resolver problemas, pero no se la vayan a robar”, añadió.

Precisamente, en la descentralización de los poderes del gobierno federal hizo hincapié durante su discurso: “El centro se come los recursos, vamos a hacer que el sureste del país pueda generar toda la riqueza que tiene, que el Bajío pueda regresar a la tranquilidad, que la frontera norte se sienta orgullosa de su gente”, gritó.

También habló del consumo de drogas por parte de los jóvenes sin oportunidades; seguridad y violencia, que las atribuyó a la “pérdida de valores y principios”; educación básica, para devolver la autoridad a los maestros, y medio ambiente, responsabilidad de todos porque “la mayoría tenemos dos o tres carros y no queremos andar de bicicleta”, dijo.

No habló más de sus compromisos de gobierno porque, dijo, está recaudando peticiones en redes sociales para confirmar su plataforma electoral, que dará a conocer a partir de mañana a través de su ya atril y micrófono oficiales de campaña: Facebook.

Campaña colectiva

Durante el acto, “El Bronco” presentó su himno de campaña, así como los dos únicos anuncios que difundirán por los medios convencionales. Además, pidió a los asistentes y a la audiencia que se grabaran en audios y videos de 30 segundos con sus peticiones.

“Ayúdenme, esto es lo que luego mandaremos como spot a Televisa, TV Azteca, y las demás”, indicó.

Rodeado de su madre, esposa e hijos de su primer y segundo matrimonio, el discurso del gobernador de Nuevo León con licencia puso a la familia como eje estructural de la sociedad mexicana y explicó que su esposa iniciará la campaña en el sureste del país.

El candidato independiente se incorpora así oficialmente a la carrera hacia la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmara su inclusión en la boleta del 1 de julio.