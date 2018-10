El cannabis podría ayudar contra Alzheimer, ‘dicen’ ratones

DW.- Andreas Zimmer es profesor en el Instituto de Psiquiatría Molecular de la Universidad de Bonn. Junto con sus colegas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llevó a cabo la investigación cerebral sobre ratones y fue coautor del artículo publicado en Nature Medicine titulado A chronic low dose of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) restores cognitive function in old mice (Una dosis baja crónica de THC restaura la función cognitiva en los ratones viejos).

¿Cuál fue el experimento, en síntesis?

Andreas Zimmer: Tratamos los ratones viejos con una dosis baja del ingrediente activo del cannabis. Las funciones de aprendizaje y memoria mejoraron dramáticamente en estos animales, y se desempeñaron tan bien como los ratones que eran mucho, mucho más jóvenes.

¿Cómo reaccionó cuando vio por primera vez que los ratones viejos habían desarrollado cerebros más jóvenes?

PUBLICIDAD

Con completa incredulidad, básicamente.

¿Cómo se llevó a cabo el experimento?

Implantamos las llamadas mini-bombas osmóticas – válvulas diminutas que ponemos bajo la piel de estos ratones- y constantemente liberan el medicamento que queríamos administrar. Y luego, después de cuatro semanas, paramos la infusión, esperamos una semana, y después, hubo varias pruebas de aprendizaje y memoria.

Las multinacionales quieren bailar al son de los 31,000 mdd de la mariguana

¿Cómo se pone a prueba la memoria de un ratón?

Una prueba muy simple, por ejemplo, es que el ratón necesita aprender a encontrar una plataforma oculta. Y los ratones aprenden esto típicamente en unos pocos días; en realidad, son bastante buenos.

Así que después de que los ratones viejos recibieron THC, se repitió la prueba…

Y lo que observamos fue bastante asombroso. Recordaban dónde estaba la plataforma tan bien como un animal joven y, además, su memoria era absolutamente indistinguible. Luego, sometimos a pruebas los animales en muchos paradigmas diferentes que también prueban la función de la memoria, y básicamente no pudimos distinguir entre los ratones viejos y los ratones jóvenes. Los viejos tenían entre 12 y 18 meses, lo que es una edad bastante avanzada para un ratón.

¿Hay alguna otra sustancia o compuesto químico que tenga este tipo de efecto?

No, no que yo sepa. Esto es muy exclusivo del cannabis.

¿Significa esto que puedo hacer un paseo, fumar un cigarrillo de marihuana y mejorar mi memoria?

No, usted es demasiado joven. El cannabis es una droga que tiene un efecto contrario en los animales jóvenes que en los viejos. Empeora la memoria en ratones jóvenes. También empeora la memoria en los humanos jóvenes. No fume drogas.

Cuando los jóvenes fuman marihuana, ¿qué sucede a nivel químico que empeora la función cognitiva, la memoria?

No lo sabemos. Sabemos que es temporal. Si deja de fumar marihuana, sus funciones de memoria mejorarán. Pero mientras fume marihuana, le irá peor.

¿Tenía la sensación de que podría encontrar estos resultados?

Anteriormente habíamos observado que el nivel endocannabinoide disminuye a medida que envejecemos, por lo que los niveles de sustancias endógenas disminuyen en los individuos mayores. Y esto significa que están presentes dentro de nuestros cuerpos para empezar. Así que lo que hace el compuesto de la planta es imitar nuestros compuestos endógenos. Lo que intentamos hacer es normalizar el nivel, o devolverlo al nivel de los individuos jóvenes.

Por Conor Dillon