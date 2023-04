El diálogo con la Suprema Corte será institucional: Segob

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que el diálogo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será institucional luego de que el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a los miembros de su gobierno “ni contestar el teléfono” al Poder Judicial.

“De manera institucional será la relación, ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días y en las últimas horas.

“Respecto a una marcha que estaría dirigida hacia o su ruta terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporciona apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición, entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, sostuvo el secretario.

El viernes, desde Veracruz, el presidente López Obrador rompió con la Suprema Corte al revelar que su presidenta, Norma Piña, trató de negociar con el gobierno federal el lapso en el que la Guardia Nacional se debería desincorporar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lee: SCJN se arrepintió; quería acuerdo con el gobierno sobre Guardia Nacional: AMLO

La semana pasada, el pleno de la Corte declaró inconstitucional que la Guardia Nacional, creada con figura civil, haya sido trasladada de manera operativa y administrativa a la Sedena. Al respecto, el mandatario federal comentó que Norma Piña, con quien mantiene diferencias desde que asumió la titularidad de la Suprema Corte, intentó negociar con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la fecha para la desincorporación.

“No se puede acatar porque entra en vigor hasta en enero del año próximo, se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después, no, le dije al Secretario de Gobernación y a la Secretaria de Seguridad Pública ‘no’, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, nosotros no hacemos arreglos en lo oscurito”, reveló el viernes AMLO.

– ¿Quién mandó ese mensaje?, cuestionó el mandatario federal.

“La presidenta y otros Ministros, querían (negociar), les dije: ‘ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte, entonces cuando me enteré les dije: no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes.

“Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente, ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes”, detalló López Obrador el viernes.

Suscríbete a Forbes México