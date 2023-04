SCJN se arrepintió; quería acuerdo con el gobierno sobre Guardia Nacional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se arrepintió de invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pues los ministros buscaron hacer “acuerdos en lo oscurito” con el gobierno federal para que este fallo entraran en vigor después de enero de 2024.

“Queda igual, hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. No se puede acatar, porque entra en vigor hasta enero del año próximo. Se arrepintieron, en vez que ordenaran que entraba en vigor de inmediato hasta mandaron a decir por qué no se negociaba para que entrara en vigor después, no. Nada de negociación; eso tiene que ver con la dignidad”, contó.

En su conferencia matutina, el mandatario federal contó que ayer por la mañana la presidenta de la SCJN, Norma Piña, se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; en este encuentro la ministra le propuso a la secretaria que el regreso de la Guardia Nacional a dicha dependencia fuera después de enero de 2024.

Ante ello, el presidente López Obrador instruyó a la funcionaria no aceptar ningún acuerdo y hasta le pidió no contestarle el teléfono a los ministros.

“Les dije ‘no les contesten el teléfono’ (…) Les dije ‘no quiero ningún enjuage. Ya no es tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que la élite corrupta sea quien decida un asunto tan delicado como es la seguridad. Ya se acabo la política copular, ahora en pueblo manda y estamos aquí para obedecer al pueblo”, enfatizó.

También comentó que la ministra presidenta de la SCJN cuestionó a la secretaria Rosa Icela Rodríguez por qué se quejaba si ella manejaba a la Guardia Nacional.

“Todavía le dijo la presidenta de la Corte a la secretaria ‘oye ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella quien manejara la Guardia Nacional”, relató.

El mandatario también comentó que los titulares de la SSPC y de la Sedena, Rosa Icela Rodríguez y Luis Cresencio Sandoval González, respectivamente, recorrerán todos los cuarteles de la Guardia Nacional para asegurarles a los uniformados que continuarán sus mismas condiciones laborales.

“Va a ser un recorrido Rosa Icela y el general secretario por todo el país para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no va a cambiar sus condiciones laborales. Miren los que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos: impidieron que se mantengan los grados, ascensos con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos elementos de la Guardia tiene que ver con la Marina y con la Defensa, y cuando se recibe este golpe, pueden pensar ‘yo le regreso a la Marina’ y todo lo que hemos construido se derrumba”, dijo.

Explicó que le importa tanto la seguridad de los mexicanos, que dio la instrucción de que los elementos de la Guardia Nacional ganaran más que los integrantes de la Defensa Nacional y de la Marinas. Además, reiteró que el 1 de septiembre mandará al Congreso de la Unión una iniciativa constitucional sobre la Guardia Nacional, pues confía en que la próxima legislatura esté integrada por más legisladores afines a su partido con la intención de que alcancen los votos para que pase esta modificación.

“Voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre de 2024 cuando se integre la nueva legislatura, porque espero que en junio que van a ser las elecciones que la gente defienda la transformación de México”, señaló.

Ayer, la SCJN dio a la Sedena hasta el 1 de enero de 2024 para pasar el control de la Guardia Nacional a la SSPC.

