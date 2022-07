‘El ejemplo es la mejor forma de transmitir la mentalidad’: Natalia Rico, de H20

Cuando Natalia Rico fue una de las primeras empleadas de Rappi, esa era una pyme con pocas semanas de historia que paralelamente iniciaba sus operaciones en México. Al momento de retirarse, unas semanas atrás, era parte de una de las principales plataformas de comercio electrónico de América Latina.

“Siempre estuve buscando mentoría o algún tipo de asesoría en América Latina que pudiera entender lo que yo estaba viviendo en términos de construir quipo, armar un área de people (recursos humanos) y escalar un negocio de esa magnitud, pero no encontré a nadie, me costó mucho simpatizar con gente que tuviera ese antecedente”, dice Rico, quien fue head of People de Rappi.

Esa experiencia fue lo que la motivó a integrarse hace poco a la firma de capital de riesgo H20 -que tiene en su portafolio a Justo, Tul, Ontop y Morado-, como head of Portfolio Ops .

“Me di cuenta que me estaban buscando y que me había convertido en esa persona que yo había querido encontrar años atrás en recursos humanos para startups. Y que desde el fondo el impacto puede ser mayor para poder ser esa mentora que con mucha empatía puede aportar al portafolio”, comenta en diálogo con Forbes México.

Sostiene que la cultura es el modo de trabajar, el propósito, en cómo se va a hacer, alineada por los fundadores y el equipo fundador.

“Algo que nos ayudó mucho en Rappi fueron los principios que se aterrizaron desde la época presemilla cuando Rappi estaba en Y Combinator, eso nos ayudo a determinar mucho el entorno cultural dirigido a la ejecución”, dice Rico. “El ejemplo es la mejor forma de trasmitir la mentalidad. No puedes comunicar algo que no estás dispuesto a hacer”.

Frente a la incertidumbre que han experimentado las startups en los últimos meses por la reducción de las inversiones de capital de riesgo por el mercado bajista, señala que siempre está el reto de tener conversaciones difíciles.

“Hay que tener claro en etapa temprana quién es el top talent y cuidar mucho ese equipo que quieres retener”; comenta Rico. “Mucha gente está despidiendo, pero otros están contratando. Es una oportunidad para las startups para seguir contratando mientras se trae eficiencia de costos”.

Cree que es importante que en estos momentos los fundadores deben ser honestos con los equipos, dar visibildiad de lo que está sucediendo y lo que seguirá a futuro para quienes se quedan en las compañías puedan seguir trabajando tranquilamente.

“Si bien pareciera que este momento de cambio de estrategia detiene las contrataciones, el reclutamiento de talento siempre está porque los equipos van a seguir creciendo”, concluye Rico. “De pronto no con la velocidad de meses atrás, pero el talento se va a seguir necesitando. Lo que hace exitosa una compañía es el equipo. Siempre va a haber rotación. De pronto ahora vas a necesitar menor cantidad y mayor calidad en los equipos”.

