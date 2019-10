El empleo soñado de los jóvenes mexicanos… ¿está en las startups?

Por Regina Zúñiga

Horarios flexibles, home office, vestimenta relajada, la oportunidad de desarrollar ideas propias y convertirlas en proyectos exitosos, un ambiente de trabajo amigable, cómodo y perfecto para crecer y destacar como profesionista. Estos son solo algunos de los beneficios que busca el talento al trabajar en una startup en México.

Las startups son empresas jóvenes que, a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), están transformando la forma en que se vive y trabaja en México. Uno de los factores por los que se han vuelto tan atractivas ante los ojos de los jóvenes, son los beneficios personales y laborales que ellos obtienen al colaborar dentro de estos nuevos espacios de trabajo.

La lista LinkedIn Top Startups 2019, publicada a principios de septiembre de este año, reveló las 10 empresas emergentes más destacadas del país; el tercer lugar lo ocupa Clip, una startup nacida en 2012 dedicada a los servicios financieros (fintech), que en tan solo siete años ha conseguido juntar a casi 400 colaboradores en México y busca alcanzar los 500 para el 2020.

Víctor Velázquez, vicepresidente de People Management (área de reclutamiento) en Clip, explica algunas de las razones por las que él considera que un sector de quienes buscan trabajo, sobre todo el primero, prefiere trabajar con emprendimientos en lugar de acudir a empresas más grandes (como transnacionales o multinacionales) o tradicionales.

Dentro de Clip, se busca que los colaboradores sean capaces de innovar, es decir que se les da el apoyo necesario para desarrollar ideas y proyectos personales que puedan impulsar el crecimiento de la empresa, en sus palabras “aquí viene gente común que quiere hacer cosas extraordinarias”.

Otro factor que influye en la decisión de los profesionistas es la motivación: “es importante que ellos se identifiquen y que puedan decir ‘me gusta estar aquí, me gusta el lugar donde estoy, me gusta la gente con la que convivo, me gustan las actividades que hago, el impacto que tengo en la sociedad y los beneficios que tengo’”, comenta Velázquez.

“Nuestras oficinas están diseñadas para la integración de los ‘Clippers’ -como llaman a sus colaboradores- , para que se sientan como en casa y tengan espacios adecuados para colaborar, para trabajar de manera individual y hasta para tomarse una cerveza los viernes o tomar un masaje y de esta forma sigan desarrollándose y continúen haciendo lo que saben hacer mejor.”

El ejecutivo también afirma que una de las razones por las que la empresa ha crecido es la autenticidad: se ha mantenido fiel a sus orígenes y valores iniciales. Buscan crecer y construir constantemente mediante la exploración de distintos modelos de negocio y diferentes aristas, pero sin perder el rumbo. Velázquez considera que esto es algo que inspira y atrae a la gente para convertirse en parte del equipo.

Igualmente, un elemento que vuelve muy atractiva a esta startup es la constante construcción. A diferencia de un empleo dentro de una empresa transnacional o multinacional, en Clip “hay todo por hacer y experimentar”. La gente no se enfoca únicamente en una tarea, sino que puede darle rienda suelta a su imaginación y habilidades para crear y/o arreglar diferentes cosas. “Clip ofrece oportunidades de carrera bastante sólidas”, tratándose del sector Fintech, se especializan en áreas como:

Sobre la estabilidad de la empresa, el ejecutivo afirma sin ambages que “Clip llegó para quedarse”. Recientemente inauguraron oficinas en Guadalajara y busca expandirse a más ciudades de la república en un futuro cercano. “Lejos de preocuparme si esto va a ser estable o no, lo que me preocupa es cómo podemos acelerar ese crecimiento y atraer el talento necesario”, explica Velázquez.

Natalia Fabeni, News Editor de Latinoamérica en LinkedIn, detalla que hoy se vive el auge del sector fintech en México, ya que en los últimos cinco años se ha creado el 60% de las empresas pertenecientes al mismo.

Concuerda con el directivo de Clip: los mexicanos han descubierto que las startups ofrecen nuevas y atractivas formas de trabajar. Un componente relevante que ambos ejecutivos mencionan es la cultura, las startups también se caracterizan por trabajar dentro de un ambiente más jovial, relajado y flexible de lo normal. A los empleados se les da mayor autonomía y libertad.

Fabeni considera que la lealtad a una idea junto con el adecuado reclutamiento de aliados, son elementos que pueden influir enormemente en el crecimiento de una empresa emergente.

(Para ser candidatos elegibles para la lista LinkedIn Top Startups, estas deben tener 7 años de antigüedad o menos, tener al menos 50 empleados, ser privadas y tener sede en México. Puedes ver la lista completa aquí.)