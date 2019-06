El futuro del sector Fintech en México: menos jugadores, pero más fortalecidos

Un boom en el sector financiero amalgamado de la banca tradicional, de las Fintech y de importantes jugadores como Facebook o Google, es lo que se prevé suceda en los siguientes años en la banca en México. Sin embargo, lo que hasta ahora se conoce como un robusto ecosistema de aproximadas 500 Fintech en nuestro país, podría reducirse en cantidad, mas no en fortaleza.

Así lo señala en entrevista para Forbes México, Marcelo De Fuentes, CEO y fundador de Fundary, una compañía financiera tecnológica que entre otras cosas, ha visto con buenos ojos la entrada de Libra, la criptomoneda que recientemente anunció Facebook, al nuevo ecosistema financiero mundial.

Lee también Fintech, la gran oportunidad de la banca tradicional para mejorar sus servicios

“Lo que veo es que vamos a tener un cierre de reacomodos, todos los que queremos participar en el ecosistema Fintech tenemos hasta septiembre para meter todas nuestra información a la Comisión Bancaria y de Valores. Yo creo que algunos por tamaños y por recursos económicos, ya no seguirán adelante. Yo creo que aquí habrá un reacomodo. Si veo un fortalecimiento del sector Fintech, si veo un sector Fintech de menor tamaño en términos de números de oferentes, va a bajar significativamente pero también creo que los que queden van a quedar más fortalecidos”, señaló el directivo.

Aunque no habla por todo el sector, para De Fuentes el hecho de que la compañía que dirige Mark Zuckerberg haya anunciado su incursión al mundo financiero de la mano de Calibra y Libra, es una buena señal para las Fintech, sobre todo porque el tamaño del jugador ayudará a abrir las puertas para lo que llama una revolución financiera tecnológica.

…Que a nadie le quepa duda de que Google, Amazon, Facebook, todas las grandes empresas del mundo, van a tener una participación en las finanzas…

“Recibimos a Libra como una ilusión enorme del anuncio por parte de Facebook de su cripto. Pero no solo eso, es todo lo que hay detrás es todo este nuevo blockchain. Yo creo que ellos van a ser los que van a acelerar la revolución financiera tecnológica en el mundo. Lo que creo es que ellos van a hacer el reacomodo más rápido y más importante y los que somos Fintech, empresas más pequeñas, lo que haremos, es beneficiarnos de estos grandes cambios que ellos van a hacer”, detalló.

El director de Fundary señala que México es uno de los mercados más apetitosos para este tipo de innovaciones que vendrán a cambiar el sistema financiero. Señala que incluso, nuestro país actualmente se encuentra, aunque levemente, por arriba de otro de los grandes mercados para este sector que es Brasil y que sin duda la regulación que tiene México, es una de las ventajas ante otros mercados.

“Lo que tenemos en México es un mercado muy apetitoso, hay mucha gente que quiere cambiar lo que está sucediendo en el mundo financiero, hay muchas iniciativas. Hoy estamos bajo un paraguas de la Ley Fintech, y pues esta ley no solo tiene como objetivo normar nuestro comportamiento, sino también normarlo en estándares internacionales, para que tengamos una competencia clara, sana y sobre todo para proteger principalmente a quienes invierten”, dice.

Ejemplifica que a diferencia de los bancos (que podrían tener como un plus la confianza que la gente tiene en ellos ya sea por buenos resultados o por costumbre), las Fintech justamente vienen a llenar esos espacios con características particulares.

“Nosotros podemos aceptar y revisar documentación de manera virtual mucho más eficiente. Podemos revisar esa información en 24 horas o 48, resolvemos mucho más rápido. Estamos dirigidos a un segmento que en términos generales ha sido sub atendido, es decir, en nuestro caso que existen las micro y medianas empresas, cuando ellas van y solicitan un crédito, probablemente el banco en un porcentaje importante les dice que no porque no tienen el tiempo de operación para ese tamaño. Nosotros tenemos una ventaja enorme ante esto y es dar un rendimiento muchísimo más apetitoso y más alto que cualquier sistema tradicional”, señala.