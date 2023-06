Él es el empresario de la industria militar que apoya a Adán Augusto, su ‘hermano’

Como ocurre durante las campañas presidenciales, en la contienda interna de Morena para definir a su coordinador nacional se empiezan a configurar adeptos en torno a los aspirantes, no sólo del sector político, también del social y económico. Es el caso de Adán Augusto López Hernández, quien ha sumado a su lista de simpatizantes al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy; al exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y ahora también a un empresario de Aguascalientes, Arturo Ávila.

Durante su gira del martes pasado, 20 de junio, por Aguascalientes, Adán Augusto López aprovechó para presumir del respaldo de Ávila Anaya, un empresario de la industria militar que en el pasado contendió por la alcaldía de Aguascalientes por Morena y que el año pasado aspiró a la candidatura de ese partido a la gubernatura del mismo estado, figura que finalmente recayó en Nora Rubalcava, quien perdió ante la panista María Teresa Jiménez Esquivel, en el cargo desde el 1 de octubre de 2022.

“Hoy quiero aprovechar, aquí con su presencia, saludar y agradecer a un hermano que la vida me ha dado: Arturo Ávila. Es una gente excepcional, comprometida. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Arturo y lo voy a venir a apoyar cuantas veces sea necesario. Arturo tiene presente, pero tiene mucho más futuro que presente y el futuro lo va a construir junto con todas y todos ustedes”, dijo Adán Augusto mientras rodeaba con su brazo izquierdo al empresario del ramo militar.

La respuesta a esa cortesía llegó a través de un tuit. “Agradecido soy yo por estas palabras inmerecidas de mi hermano Adán Augusto. Caminaremos hombro con hombro por la consolidación de la transformación”, escribió Arturo Ávila, quien desde antes del inicio formal del proceso interno de Morena mostró su simpatía por el exsecretario de Gobernación, que entre sus adeptos también tiene a la diputada federal con licencia por Ciudad Juárez, Adriana Chávez y Abraham Mendieta, analista político y simpatizante de Morena.

Agradecido soy yo, por estas inmerecidas palabras de mi hermano @adan_augusto.



Caminaremos hombro a hombro, por la consolidación de la transformación. #CaminoSeguro pic.twitter.com/nJqNnuhXRx — Arturo Ávila 🔻 (@arturoavila_mx) June 21, 2023

¿Quién es el ‘hermano’ de Adán Augusto?

Francisco Arturo Federico Ávila Anaya es licenciado en Derecho por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (Ipade). Según su perfil de LinkedIn, es presidente y CEO de IBN Industrias Militares, una empresa mexicana dedicada a la industria militar y de seguridad con sede operativa en Aguascalientes y oficinas corporativas en la Ciudad de México.

“Somos un grupo especializado en la defensa, blindaje aeroespacial, automotriz y militar. Además de ser socio tecnológico y desarrollador de las empresas más importantes del mundo en el campo de tecnología, inteligencia, armamento, seguridad y big data”, describe la compañía mexicana en su portal web. Algunas de sus unidades de negocios son el blindaje civil, militar y arquitectónico, drones, chalecos balísticos, soluciones geoespaciales, seguridad privada y el desarrollo de un vehículo táctico-militar denominado Yagu.

Este último producto, aunque es de patente mexicano, fue trabajado con la empresa israelí Plasant, “líder mundial en ofrecer entornos de vehículos más seguros y soluciones de supervivencia para las fuerzas de defensa y seguridad”. Los vehículos Yagu ya operan como parte de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán y en países como El Salvador. Además, IBN Industrias Militares también ha trabajado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según declaraciones del propio Arturo Ávila.

Ya es DN12 fabricado por Plasan e IBN industrias militares, ensamblado por el Ejército Mexicano en un proceso de transferencia de conocimiento. — Arturo Ávila 🔻 (@arturoavila_mx) July 19, 2020

Forbes México pudo comprobar que esta no es la única alianza internacional de Ávila Anaya. El empresario es socio del ucraniano Leonid Pashkevych, dueño de ND Group. Según el acta constitutiva de IBN-ND Group S.A. de C.V., son socios en esa compañía ND Group e IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística S.A. de C.V. La empresa ucraniana tiene su sede principal en Kiev y cuenta con oficinas de representación comercial en México, Indonesia y Uzbekistán.

La compañía ND Group comercializa sistemas automatizados para el monitoreo y la gestión de estructuras de petróleo y gas; sistemas automatizados de monitorización y gestión para la industria del transporte; sistemas de control y medición para la industria química y alimentaria y sistemas de seguridad para instalaciones potencialmente peligrosas e instalaciones de alto riesgo.

Según el portal de IBN-ND Group, la sociedad se dedica a comercializar sistemas de automatización integral de estaciones de servicio, almacenes del petróleo y gas, así como de transporte de los productos derivados del petróleo; equipamiento para la industria del gas; sistemas de reciclaje de materiales que contienen hidrocarburos (neumáticos, plástico, polietileno, etc.) y sistemas industriales y de uso doméstico para purificar y desalar agua”. Menciona que tienen oficinas en Rusia, Bielorrusia, Moldavia, Indonesia, México y otros países.

Otras empresas que son propiedad de Arturo Ávila son IBN Currency Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V, registrada en 2015 en Aguascalientes, e IBN Capital, registrada en 2013 también en Aguascalientes.

