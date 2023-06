Adán Augusto se enfrasca contra el PAN: desde estados de la oposición ‘pelea’ con Marko Cortés

Adán Augusto López Hernández inició su gira nacional en el marco del proceso interno de Morena por estados gobernados por la oposición.

“No como hubiera sido ir a estados gobernados por Morena”, dijo este miércoles desde Irapuato, Guanajuato, una entidad gobernada actualmente por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Quisimos estar aquí porque hay que continuar con la construcción de la cuarta transformación y Guanajuato no puede quedar al azar. Ya basta de tanto saqueo, de tanta injusticia, tanto mal gobierno (…) va a haber un cambio aquí en Guanajuato, ya los caciques van para afuera, ahora es el tiempo del pueblo de Guanajuato”, dijo Adán Augusto.

Adán Augusto, uno de los seis aspirantes a coordinador la defensa de la cuarta transformación de Morena, inició sus recorridos el lunes por Jalisco, entidad gobernada por Movimiento Ciudadano; el martes estuvo en Zacatecas, gobernado por Morena y en Aguascalientes, en manos del PAN desde octubre pasado.

Y desde Aguascalientes como Guanajuato, Adán Augusto se ha enfrascado en un intercambio de acusaciones con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien ha señalado al exsecretario de Gobernación de supuestamente haber usado dinero de la dependencia para pagar mitines y anuncios promocionales en bardas y espectaculares.

“El cinismo de las ‘corcholatas’. ¿Cuánto dinero habrá tomado Adán Augusto de la Segob para poder repartir fajos de billetes en sus mitines? Parece que la promesa de acabar con la corrupción no aplica a los cercanos a (Andrés Manuel) López Obrador”, escribió Marko Cortés ayer en su cuenta de Twitter.

Y este miércoles temprano colocó otro mensaje en el mismo sentido. “Te reto (Adán Augusto) a que nos expliques de dónde sacaron los billetes para pagar a la gente en tu mitin y de dónde se están pagando las miles de bardas y espectaculares. Se dicen honestos, pero son cínicos y corruptos. Tienes razón, no son iguales, son peores”.

El cinismo de las corcholatas no tiene límites.



¿Cuánto dinero habrá tomado @adan_augusto de la @SEGOB_mx para poder repartir fajos de billetes en sus mítines?



Parece que la promesa de acabar con la corrupción no aplica para los cercanos a @lopezobrador_. — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 20, 2023

Hoy, desde Aguascalientes, antes de salir rumbo a Guanajuato, Adán Augusto respondió que él es “ajeno al despliegue publicitario” y cargó contra el líder panista: “es falso, nadie le cree, ni los buenos días le creen a Marko Cortés (…) es parte de la guerra sucia en contra de nosotros”.

Más tarde, ya en Guanajuato, Adán Augusto insistió: “que investiguen lo que quiera, se van a topar con pared porque aquí hay convicción, eso es lo que le aprendimos a Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que les duele, cómo le duele a ese aspirante a conquistador, ‘Cortesito el pequeño’”.

“Marko Cortés anda diciendo que me llevé costales de dinero para financiar estos eventos, que venga a ver cómo está, cómo piensa y qué dice el pueblo de México. Igual lo emplazo a que vaya e investigue en Tabasco cuando fui gobernador, no va a encontrar porque no somos iguales, no soy como ellos (…) no tengo nada de qué avergonzarme, que juzgue, pero entre los de su gente”, cargó Adán Augusto contra el dirigente panista.

Dice Markito, el presidentito del PAN, que nosotros sacamos “fajos de billetes” de la Secretaría de Gobernación.



Ese tal Cortés se siente conquistador, aunque no conquiste ni una elección.



Está igual que su amigo Ricky Riquín… pic.twitter.com/QgmqpJ3kMy — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 21, 2023

Y abundó en que, sin decir nombres, entre las filas del PAN hay un militante “que fue secretario de Gobernación y fue el que dio los permisos para los casinos. ¿De a cómo fue? Que nos digan cuánto costó cada permisito, como también acá sabemos de los que cobran cuotas a las gasolineras. Ya vamos a hablar de eso otro día”.

Durante su paso por Guanajuato el exsecretario de Gobernación arremetió contra el gobierno local del PAN. “Que nunca más venga un gobierno de barbajanes a querer escamotearles lo que con justicia ya les pertenece. Por eso estamos aquí esta mañana (…) Más temprano que tarde habrá un cambio, ya falta un año y cuatro meses para que se vayan los inútiles que no han hecho más que sangrar a Guanajuato”, lanzó Adán Augusto, lo que le valió ovaciones de “¡presidente! ¡Presidente!”.

