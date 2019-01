El exCEO de Starbucks pelearía con Trump en 2020 por la presidencia de EU

El expresidente ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, ha dicho que está “considerando seriamente” postularse para la presidencia en 2020 como candidato independiente.

Schultz dice que no le preocupan las críticas de la gente, que de postularse como un candidato independiente en la carrera presidencial de 2020, como lo está considerando, podría ayudar indirectamente al presidente Donald Trump a ganar la reelección.

Pero Schultz le dijo al sitio web de noticias Axios que estaba “inmutable” por esto y “no estaba considerando esto para ganar la primaria de… Twitter”.

Es que Kevin M. Kruse, profesor de historia en la Universidad de Princeton, respondió al anuncio de Schultz en Twitter diciendo: “Soy un historiador político estadounidense y le puedo asegurar que lo único que logrará es postularse para la presidencia como un independiente de centro. Está ayudando a reelegir a Donald Trump”.

En las últimas horas, el tuit de Kruse tenía casi el doble de ‘me gusta’ que el tuit de Schultz que anunciaba su voluntad con respecto a una carrera presidencial.

Tina Podlodowski, presidenta del Partido Demócrata del Estado de Washington, dijo a Business Insider que: “Tengo dos palabras para Howard Schultz sobre una posible candidatura a la presidencia como independiente: solo. No lo haga”.

Howard Wolfson, asesor del multimillonario Michael Bloomberg, quien también está considerando postularse para la presidencia, también dijo que un candidato independiente de alto perfil podría ayudar a Trump.

Michael Bloomberg dismisses Howard Schultz's theory on moderate voters: "Given the strong pull of partisanship and the realities of the electoral college system, there is no way an independent can win. That is truer today than ever before." https://t.co/lyWr82qYRt

Asimismo, Schultz le dijo a The New York Times en una entrevista publicada el domingo que no consideraría postularse como demócrata, ya que pensó que “tendría que ser falso” para hacerlo y adoptar las posiciones del partido que eran más inclinadas a la izquierda que sus creencias.

Mencionó específicamente “universidad gratuita pagada por el gobierno” y “atención médica gratuita pagada por el gobierno”.

Schultz también participó en un segmento de “60 minutos” el domingo por la noche antes de la publicación de su nuevo libro, “From the Ground Up”, en el que criticó a Trump diciendo estar “no calificado para ser el presidente”.

Por su parte, el primer mandatario escribió en Twitter que Schultz no tenía las “agallas” para postularse a la presidencia y lo molestó por su asociación anterior. “¡Solo espero que Starbucks todavía me esté pagando su renta en Trump Tower!”, escribió el presidente.

Por su parte, se supo que Schultz planea atravesar el país durante los próximos tres meses como parte de una gira de libros antes de decidir si participar formalmente en la carrera para presidente.

Howard Schultz doesn’t have the “guts” to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the “smartest person.” Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2019