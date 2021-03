‘El malo no es AMLO ni Morena, sino el sistema’: secretaria de Mujeres del partido

El caso de Félix Salgado Macedonio ha abierto debate en torno al partido Morena, que ha recibido críticas por entregar una candidatura a una persona señalada de cometer abuso sexual en contra de al menos dos mujeres.

Sin embargo, para Carol Arriaga, secretaria Nacional de Mujeres del partido guinda, este fenómeno es apenas una manifestación de un problema mayor y que solo se ha utilizado por el periodo electoral, sin realmente ayudar a la causa de las mujeres en su búsqueda de una vida libre de violencia.

En el caso particular del testimonio de Basilia Castañeda, mujer que acusó haber sido abusada sexualmente por el entonces aspirante a la gubernatura de Guerrero del PRD hace 22 años, en diciembre de 1998, Arriaga sostiene que si bien es complicado que las mujeres puedan denunciar un crimen como este y a un personaje como aquel, el momento en que aparece y la asesoría legal que recibe también da elementos para analizar.

“Exigir al partido a partir de notas periodísticas y de un testimonio que sale en un momento tan complicado a levantar la voz, que está siendo asesorada, por ejemplo, por una abogada que antes que abogada me parece que es una mujer política de la derecha, de Acción Nacional, Patricia Olamendi, entonces creo que esto lejos de ayudarla, no ayuda ni a Basilia ni a la causa, el sacarlo de una manera que se está instrumentalizando por el poder político entre hombres es un punto bastante peligroso y que fue poco conveniente que lo sacara en este proceso”, justifica la representante morenista.

Para el caso de otra mujer que mantiene una denuncia y cuyo proceso está aún en la etapa de perfeccionamiento en la Fiscalía estatal, detalla que entonces es esa autoridad la responsable de hacer la labor y cumplir con la ley para emitir una sentencia, en el sentido que sea, pero definir la situación jurídica de Salgado.

Abogada de profesión, Arriaga defiende el proceso jurídico por encima del linchamiento mediático, aunque reconoce que Salgado ha mostrado conductas inapropiadas que sobresalen con estas acusaciones.

“El tema de Félix es complejo, porque Félix no está sentenciado a nada”, dice como primera aclaración. “Decir que es un violador… Yo estoy de acuerdo en que ningún violador sea gobernador, el punto es cómo acreditas que Félix es un violador. Yo sé que hay un clima de impunidad y sé que hay probabilidades de que lo sea, pero esas probabilidades tampoco puedes decir que son ya concretas y que son ya reales, y que están acreditadas”, sostiene Arriaga.

En un comunicado presentado en enero, tras darse a conocer la nominación de Salgado, Arriaga consideró que la candidatura de un personaje como el guerrerense estaba en contra de los principios de Morena por lo que incluso llamó a retirarla.

“El partido de la transformación debe incorporar las demandas de las mujeres, siendo una de las más importantes, el fin de la violencia y agresiones de índole sexual”, señaló entonces.

Sin embargo, su postura se matizó con el tiempo hacia el respeto al estado de derecho, el respeto a la legalidad y sobre todo, giró hacia la búsqueda de justicia para una víctima desde la justicia.

“Como feminista, su nominación no me gusta. Como abogada, sé que tiene sus derechos político-electorales intactos, y como política observo cómo se está instrumentalizando esa denuncia y esto contamina la lucha. Al inicio sólo di mi postura feminista, con el desarrollo del caso empecé a valorar otros aspectos porque fui viendo cómo se estaban moviendo las cosas y quiénes estaban detrás de esto y las razones”, explicó a Forbes.

Apenas el domingo, el propio presidente del INE, Lorenzo Córdova, resaltó que la responsabilidad de designar a candidatos honorables y sin denuncias corresponde a los partidos; en tanto, el presidente AMLO recomendó a los institutos políticos este miércoles que buscaran a candidatos que no tengan carpetas de investigación abiertas.

A pesar de movilizaciones, protestas en el CEN de Morena e incluso campañas de redes sociales para pedir al presidente que se detenga la postulación, hasta esta semana, Salgado sigue como candidato registrado de Morena en Guerrero.

Y de ello, el tema de raíz no se está atendiendo: la violencia estructural y machista del sistema político y de partidos que hay en el país, lamenta.

“No te voy a decir que la culpa la tiene el presidente, no, no es el presidente, es que es todo el sistema. De pronto es que dices ‘es que es Morena’. No, tampoco es Morena, tú volteas a ver todos los partidos políticos tienen sus machos y unas cosas horrorosas y corruptos y tratantes, ahí tenemos en la CDMX, a (Cuauhtémoc) Gutiérrez de la Torre y una persona que le ayudaba a regentear a las mujeres pues también es candidata por el PRI o andaba queriendo ser candidata. Creo que el problema es el sistema, no puedes decir que es un partido o es alguien.

“Cuando pones que el único malo es el presidente o el único malo es Morena, creo que ese es el gran error que se está cometiendo y la forma en que se planteó el caso de Félix, eso es lo que pareciera, que quizá no lo es, pero la forma en que se está planteando y cómo se están aprovechando mujeres políticas y otros partidos políticos para decir ‘Morena es lo peor’, eso no ayuda ni a la política, ni a la democracia, ni al combate a la corrupción, ni a la causa de nosotras las mujeres por una vida libre de violencia, de violencias machistas”, sentencia.

Paridad va más allá

Por otro lado, al hablar de paridad en las candidaturas, aunque se cuenta con medidas para fomentarla por competitividad a nivel municipal, o por bloques, de modo que no se reserve a mujeres los municipios menos relevantes, de las 31 ciudades capitales de los estados del país, solo 8 son gobernadas por mujeres, mientras el resto e incluso las alcaldías de la CDMX donde se encuentran los poderes locales y las de mayor índice de desarrollo humano son gobernadas por hombres.

“Ahorita lo que vemos es que no hay mujeres en las presidencias de los partidos políticos (solo hay una de 10 a nivel nacional), que no hay mujeres coordinando las bancadas, si acaso les dan chance en la mesa directiva y que no hay paridad, por ejemplo, de las ciudades capitales o de las ciudades más importantes, entonces se siguen visibilizando y perpetuando estos espacios para hombres.

“Le siguen buscando los hombres y los partidos políticos, que son dirigidos por hombres, le están dando siempre la vuelta para decir que sí cumplen o medio simulan que cumplen con la ley, pero no cumplen con la disposición final o el espíritu de la ley. Ese es el tema: que hace falta un cambio cultural”, criticó Arriaga.