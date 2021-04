El medio ambiente no es prioridad para AMLO; organismos tienen recortes de 37%

Expertos comentaron que el medio ambiente no es prioridad para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no impulsa acciones relacionadas en estas áreas, ha dejado impunes los asesinatos de activistas y recortado el presupuesto de los organismos encargados de estos temas hasta 37%.

“El medio ambiente no es una prioridad para este gobierno. Se observa desde el Plan Nacional de Desarrollo, donde básicamente hay 2 o 3 puntos donde se habla de desarrollo sostenible y es una situación inconcebible, porque México es un país megadiverso”, dijo Erika Ornela, especialista en Derecho Ambiental en la Universidad La Salle.

En entrevista comentó que no ve que le gobierno apueste por llevar al medio ambiente como un tema prioritario, sino impulsa energías “no limpias” y megaproyectos, como el Tren Maya.

Dijo que como país no ha y mucho que celebrar este 22 de abril Día de la Tierra . “Es de vital importancia trabajar una conciencia ambiental, apostar por ser más transversales, como en educación ambiental para hacer conciencia de por qué es importante cuidar el medio ambiente (…) Creo que no estamos llegando bien parados a esta celebración y creo que no tenemos mucho que celebrar”.

Mientras, Adriana Carolina Flores Díaz, experta en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, señaló que es necesario que hubiera políticas públicas alienadas con la sustentabilidad, pues dijo que por ejemplo el programa Sembrando Vida, uno de los programas estrella del mandatario, no tuvo planeación territorial, sino es más clientelar.

“(A Sembrando Vida) lo veo desconectado del contexto socio natural. Cuando hubo la noticia de este programa, lo que genero no fue un análisis de territorio dirigido a ver donde era más pertinente esa política, sino un listado de gente beneficiada, lo que hace que se preste a que sea muy clientelar. No haya planeación territorial”, comentó.

La catedrática en la Universidad Iberoamericana calificó a este gobierno como “desconectado” en temas medio ambientales, pues dijo que ha habido respuestas desfavorables, como los asesinatos de activistas que defienden estas áreas.

Recortes presupuestales

De acuerdo con una revisión que se hizo a la Cuenta Pública y a los Presupuestos de Egresos de la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -la cual tiene como propósito construir políticas para proteger el medio ambiente- tuvo recortes de 2018 a 2021 de 28.07%.

En el último año de la pasada administración la dependencia gastó 43 mil 582 millones 338 mil 928 pesos, y para este año se le asignó 31 mil 348 millones 192 mil 349 pesos; esto significa 12 mil millones de pesos menos.

También disminuyeron el presupuesto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que realiza estudios y proyectos de investigación en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico.

A este organismo el recorte de 2018 a 2021 fue por más de 74 millones de pesos, que equivale a 30.8%, pues pasó de 242 millones 319 mil 166 a 167 millones 671 mil 330 pesos.

En caso semejante está la Comisión Nacional Forestal, cuya labor es apoyar a silvicultores, combatir los incendios y la deforestación. La reducción presupuestal fue por 37.8% , pues en 2018 gastó 4 mil 441 millones 794 mil 552 pesos, y para 2021 le etiquetaron 2 mil 762 millones de pesos.