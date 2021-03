El Partido Acción Nacional (PAN) pretende asegurar la diputación federal de Margarita Zavala, pues es aspirante a la candidatura por la vía de mayoría relativa y representación proporcional pese a que hace más de tres años la exprimera dama renunció al blanquiazul.

Ante ello, Zavala cuenta que fue el PAN quien la buscó para esta postulación, pues dice: “Me ofrecieron esa oportunidad ni la litigué ni la pedí ni la negocié”.

En entrevista con Forbes México explica que aceptó, porque “de algún modo, ante el atropello (por la decisión del INE de no dar el registro como partido a México Libre), se buscara la posibilidad de intervenir en la vida política del país con los instrumentos que hubiera. Esos son los que hay”.

Comenta que otro de los motivos para aceptar el ofrecimiento del PAN es para apoyar a la fuerza política que evite la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

Ella aspira a la candidatura por el PAN por la vía de representación proporcional y por la alianza Va por México -conformada por el PRI, PAN, PRD- por mayoría relativa.

Ante el apoyo del PRI para su aspiración, dijo que aceptó el respaldo de tricolor por un “bien mayor posible”.

Lee: Cercanos a líderes panistas y expanistas obtienen candidaturas del blanquiazul

¿Por qué buscar el apoyo del PAN para tener una candidatura como diputada?

Me ofrecieron esa oportunidad ni la litigué ni la pedí ni la negocié. Así fue considerado en México Libre. No fue una decisión unilateral, sino la Comisión Nacional Ejecutiva decidió que se aceptara y de algún modo, ante el atropello, se buscara la posibilidad de intervenir en la vida política del país con los instrumentos que hubiera. Esos son los que hay. Me hubiera gustado por México Libre. Ni siquiera yo iba a ser diputada. Se dio esa posibilidad, me la ofrecieron y aceptamos.

¿No ve una contradicción que el PAN respalde su aspiración cuando usted se salió del partido hace algunos años?

No veo la contradicción, la razón siguen ahí, y la verdad es que creo que es un espacio que se abrió en vista de lo que se había atropellado por parte del INE y el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) respecto de México Libre. La contradicción no es, no es en ese sentido, sino al contrario es una manera de que todos estemos unidos y nos sumemos.

¿A qué acuerdos llegó para aceptar el ofrecimiento del PAN?

Ningún. Como había que aceptarla desde enero, pensé que esto ayudaría a abrir más espacios, lo que no fue así. (…) Es un partido político al que conozco y comparto, de algún modo, una parte de la historia y algo más. Es parte de una alianza que responde a momentos y circunstancias y a una coyuntura de urgencia y de emergencia en el país.

¿A qué espacios se refiere?

A otros espacios, no fue así. Creo que de los espacios que se abrieron, se valora en lo local, se valora bastante, y en otros, lo lamente mucho. También es cierto que por eso estábamos haciendo México Libre, también era de esperarse.

Te puede interesar: He cambiado de partido porque no estaba a la altura de la gente: Lorena Cuéllar

¿Buscará regresar al PAN o intentará que México Libre sea partido?

No sé lo que pasará exactamente hasta con mi vida, pero la verdad creo a México le falta un partido político como México Libre. Espero que en algún momento se revise la decisión (del INE) y que fue injusta.

¿Seguirá su agenda o buscará seguir la del PAN?.

Se comparten y por supuesto habrá muchas cosas que trabajar. Hay un objetivo común que es buscar el contrapeso al Poder Ejecutivo que es una manera de defender de defender la división de poderes y una manera de defender el Estado constitucional y democrático.

Cuando renunció al PAN estaba Ricardo Anaya, esta vez ¿vio con mayor apertura a Marko Cortés?

La verdad sí; era bien fácil tener más apertura que Ricardo.

No te pierdas: Lupita Jones: ‘los partidos me dieron autonomía en mis decisiones’

¿Cómo ve las aspiraciones de Lupita Jones para ser candidata a gobernadora?

Soy muy promotora de las mujeres. Creo que es una mujer que ha sido empresaria y tomó su propio camino y tiene mejor curriculum que muchos otros que han querido gobernar ese estado.

¿Le costó trabajo aceptar una candidatura cuando es respaldada por el PRI, que ha sido opositor al PAN?

Adquiere otra figura distinta. Supongo que a varios de ellos les pudo haber causado problemas. Estoy acostumbrada a hacerlo, a pensar cual es el bien mayor; hice esa reflexión. Todos los días tenemos que buscar el bien mayor posible y en la vida política, con mayor razón y mayor deber. En ese sentido había que saltar el tema de historias personales, no salté ningún principio ni convicción.

¿Asume las ventajas que pueda traer esta alianza donde está el PRI?

Asumo las ventajas que tiene la alianza no respecto a mí, sino respecto al país y respecto a un esfuerzo ciudadano. Yo éticamente no soy responsable de esa decisión quienes tomaron la decisión fueron los partidos y quien me postuló fue el PAN.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado