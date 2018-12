El SAT no es el único, hay despidos a destajo en dependencias federales

Los trabajadores de confianza del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no son los únicos que están siendo cesados de sus puestos de trabajo sin previo aviso y a través de amenazas para firmar su renuncia.

Desde noviembre de este año, inició un proceso de despidos masivos a empleados de confianza de diversas dependencias federales a destajo y bajo condiciones desfavorables para los trabajadores, de acuerdo a diversos testimonios de personal operativo de estas instituciones.

“Desde hace meses (el personal nuevo) solicitó un listado de trabajadores con nombres, antigüedad, RFC y ellos a rajatabla palomeaban quién se iba. Varios equipos de trabajo hicieron que los equipos de la administración anterior consiguieran la renuncia, algunos equipos no lo hicieron, pero con esas listas que consiguieron cuando llegaron los nuevos se empezaron a hacer los despidos”, comentó a Forbes México un trabajador que pidió no revelar su nombre para evitar ser sancionado.

Para elegir al personal que está siendo despedido no hay un proceso de análisis para determinar qué plazas y perfiles resultan prescindibles en la operación y los que son necesarios.

En contraste, la administración federal señaló que “derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios”.

El mensaje se dio a conocer luego de que trabajadores del SAT denunciaron a través de redes sociales que les fue solicitada su renuncia bajo condiciones fuera de la ley y a través de amenazas.

Agradezcamos a nuestro nuevo presidente @lopezobrador_ por despedir a más de 100 empleados del SAT Guanajuato 1. Con engaños, sin vacaciones pagadas ni liquidación!! Gracias gobierno federal 🖕🏽🤬 pic.twitter.com/66ZILJHmR6 — Daniela Alvarado (@danyalvr) December 20, 2018

“En el cambio de administración del PAN al PRI hace seis años no hubo este tipo de despidos, hubo cambios de equipos en los mandos superiores pero sólo ellos se iban y hay gente que tienen 20 o 30 años trabajando y que justo han sobrevivido a este tipo de cambios drásticos. Hace seis años podías también acercarte y renunciar y esas plazas eran las que se ocupaban y era normal porque hasta cierto punto un jefe se llevaba a su equipo, en esta ocasión fue una especie de dame la plantilla y ya, con base en nada”, detalló el empleado.

Este es el caso de Leo Lovera, que por 23 años trabajó como analista en pagos en el área de Administración de Recursos y Servicios, a quien cinco minutos antes de que terminara su jornada laboral le avisaron que tenía que firmar su renuncia con la amenaza de que si no lo hacía no se le cubrirían gastos pendientes como prima vacacional además de descontarle la parte proporcional de la quincena.

“Nos sorprendió a todos como nos avisaron, como nos trataron y como nos condicionaron. A mí me dijeron que me despedían por temas de presupuesto a otros compañeros les dieron otra versión, pero a todos nos advirtieron: ‘Si firmas te pago, si no firmas, no te pago’”, relató a Forbes México.

Cardona, junto con otros empleados del SAT acudieron a las seis de la mañana a Palacio Nacional para solicitar que el presidente de la República atendiera sus demandas entre las que destacan: liquidación conforme a la ley, el pago de sus seguros de separación y pagos atrasados.

A los manifestantes los recibió personal de atención ciudadana de Presidencia, que les señaló que entregaría a Andrés Manuel López Obrador el oficio que integraba la demanda de los trabajadores.

Las dependencias del gobierno federal están normadas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y sólo en pocos casos, como organismos descentralizados y no sectorizados se rigen por la Ley Federal de Trabajo.

En el caso de la ley que rige a los burócratas se establece en el artículo 43 que “de acuerdo con la partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los términos del laudo definitivo”.

Operación de dependencias en vilo

De la misma forma que se están llevando a cabo despidos masivos sin ningún tipo de análisis organizacional, la contratación de personal nuevo en diversas áreas no se ciñe a elección de perfiles idóneos para los puestos vacantes.

“La gente que está llegando no cumple el perfil a nosotros nos dieron instrucción de que teníamos que aceptar al personal que nos enviarán, se están integrando directores generales que no tienen la carrera terminada, que no tienen experiencia necesaria pero la instrucción fue: entran porque entran”, señaló otro empleado del área de recursos humanos de esta dependencia, quien también solicitó el anonimato.

En ese sentido afirmó que la operación de muchas dependencias está en riesgo debido a la cantidad de despidos que se están llevando a cabo y la falta de idoneidad en los perfiles que se integran.

