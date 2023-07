El sindicato de actores de EU se va a la huelga y pone a Hollywood en pausa, ¿qué implica?

SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores de cine en Estados Unidos, se declarará en huelga a partir del jueves a la medianoche, anunciaron los líderes sindicales, un evento sísmico para la industria del entretenimiento que cerrará cualquier producción cinematográfica y televisiva restante en medio de la huelga de escritores en curso, lo que se convierte el paro laboral más generalizado de Hollywood en más de 60 años.

La junta nacional del sindicato votó por unanimidad a favor de la huelga, anunció el director ejecutivo Duncan Crabtree-Ireland el jueves, luego de que el contrato de SAG-AFTRA con Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a las empresas de producción y servicios de transmisión, expirara ayer miércoles a la medianoche. .

La huelga había sido ampliamente anticipada después de que SAG-AFTRA anunciara esta mañana que el contrato había expirado sin que se llegara a un acuerdo, y el comité de negociaciones del sindicato votó unánimemente para recomendar una huelga antes de la votación de la junta.

Crabtree-Ireland calificó la huelga como un “instrumento de último recurso”, alegando que los estudios “nos dejaron sin alternativa” luego de semanas de negociaciones que no resolvieron los problemas centrales sobre la transmisión de pago y la inteligencia artificial (Forbes se comunicó con AMPTP).

La AMPTP dijo en un comunicado temprano este jueves que estaba “profundamente decepcionada de que SAG-AFTRA haya decidido alejarse de las negociaciones” y calificó la falta de un acuerdo como “la elección del sindicato, no la nuestra”, y dijo que una huelga “profundizaría las dificultades financieras”. para miles que dependen de la industria para su sustento”.

Se espera que la huelga cierre todas las producciones de cine y televisión que utilicen miembros de SAG-AFTRA, incluso si están fuera de Estados Unidos, y también prohibirá a los actores realizar cualquier trabajo promocional, como asistir a alfombras rojas o hacer prensa para producciones en las que están involucrados.

NÚMERO GRANDE: 160.000. Esa es la cantidad de miembros que SAG-AFTRA tiene en total, según el sindicato. Sin embargo, no se espera que la huelga los afecte a todos, ya que algunos miembros, como los periodistas de televisión, trabajan con un contrato diferente al del cine y la televisión en cuestión en la huelga.

QUÉ OBSERVAR: Si bien la huelga de escritores ya ha cerrado aproximadamente el 80% de la producción de cine y televisión, según el New York Times, una huelga de actores cerrará cualquier producción restante que aún se esté realizando, así como las filmaciones en Reino Unido y reality shows sin guion. Se espera que la prohibición de promocionar películas tenga un impacto más inmediato en la Comic-Con de San Diego, que tendrá lugar del 21 al 23 de julio, ya que el sindicato ha prohibido a sus miembros hablar en cualquier panel y discutir su trabajo. También es probable que afecte los Premios Emmy, programados para septiembre, pues Variety informó que la Academia de Televisión y Fox, que transmite los premios, han estado debatiendo si posponer la ceremonia hasta noviembre o enero. Es probable que la huelga no afecte las películas que se estrenarán hasta más adelante este año, pero si el paro laboral se prolonga durante mucho tiempo, es posible que los estudios decidan retrasar los estrenos navideños si las estrellas no están presentes para ayudar a promover ellos, notas de fecha límite. Las películas programadas para salir en el primer trimestre de 2024, como la secuela de Dirty Dancing o la película de gángsters Wise Guys, tienen más probabilidades de retrasarse, señala Deadline, ya que es probable que aún estén terminando la producción y se verían afectadas. por la huelga.

HECHO SORPRENDENTE: La última vez que los sindicatos de actores y escritores se declararon en huelga fue en 1960, cuando era el dirigente Ronald Reagan, quien después fue presidente de Estados Unidos. Esa huelga, que se basó en pagos residuales por los derechos cinematográficos que se muestran en televisión, duró poco más de un mes para los actores, del 7 de marzo al 18 de abril. (La huelga de escritores se prolongó más, durante 153 días).

Los antecedentes de la huelga en Hollywood

La huelga de SAG-AFTRA se produce cuando la huelga del Sindicato de Escritores de América ya ha estado ocurriendo desde mayo. Las quejas de ambos sindicatos se centran específicamente en obtener protecciones más sólidas en sus contratos contra la inteligencia artificial (IA), a medida que se generaliza en la industria cinematográfica, así como en asegurar pagos residuales más altos por el trabajo en plataformas de transmisión. (Un tercer sindicato, el Sindicato de Directores de América, llegó a un contrato con la AMPTP sin hacer huelga).

Las conversaciones entre SAG-AFTRA y la AMPTP comenzaron en junio y los miembros del sindicato autorizaron una huelga con un voto del 97.91%. Mientras continuaban las negociaciones, más de 1000 miembros del sindicato firmaron una carta a los líderes sindicales en junio diciendo que estaban “preparados para la huelga”, que incluía a estrellas como Paul Giamatti, Pedro Pascal, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Aubrey Plaza y Ewan McGregor.

El contrato de SAG-AFTRA estaba inicialmente programado para expirar el 30 de junio, pero el sindicato y la AMPTP extendieron las negociaciones hasta el 12 de julio, y el fracaso de las dos partes para llegar a un acuerdo se produce incluso cuando los negociadores acordaron llamar a un mediador federal hace dos días en un esfuerzo para evitar una huelga.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, cuya compañía se encuentra entre las contra las que los actores están en huelga, dijo este jueves por la mañana en la cadena de televisión CNBC que las huelgas de actores y escritores son “perturbadoras” para él, y dijo que llegan en “el peor momento del mundo”, cuando la industria se recupera de la pandemia de Covid-19.

“Hay un nivel de expectativa que [los sindicatos] tienen, que simplemente no es realista”, dijo Iger. “Y se están sumando al conjunto de desafíos que ya enfrenta este negocio que, francamente, es muy disruptivo”.

Informes recientes han sugerido que los estudios no están ansiosos por dar marcha atrás en su enfrentamiento continuo con los escritores, aunque queda por ver si estarán más dispuestos a negociar con los actores, con un ejecutivo de estudio citado por Deadline diciendo: “El final del juego es permita que las cosas se prolonguen hasta que los miembros del sindicato comiencen a perder sus apartamentos y sus casas”.

