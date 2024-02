Tras huelgas, Hollywood ahora experimenta escasez en la producción de contenido original

Cuando las estrellas regresaron a las alfombras rojas a principios de enero después de dos huelgas contundentes para celebrar el éxito de “Oppenheimer” y “Succession”, una amenaza existencial sobre todo estaba en la mente de todos: Hollywood se está reduciendo.

La era del “pico de la televisión” terminó, dijeron 17 ejecutivos, agentes y banqueros de empresas de entretenimiento que hablaron con Reuters. Desde menos series y películas originales hasta un mayor escrutinio de los presupuestos y una mayor reducción de las ganancias de las salas de cine, las personas que toman las decisiones dijeron que las industrias de la televisión y el cine se están adaptando a las realidades económicas sobrias.

“La gran contracción está sobre nosotros”, dijo un veterano ejecutivo de televisión, hablando bajo condición de anonimato. “Creo que habrá una reducción significativa en la cantidad de producción y gastos en contenido”.

La historia de la contracción ocupará un lugar destacado cuando Walt Disney, Warner Bros Discovery y Fox informen sus resultados trimestrales este mes. También es el telón de fondo para conversaciones sobre fusiones de medios, más recientemente conversaciones de venta entre el propietario de Paramount Global y el director ejecutivo de Skydance Media, David Ellison, el magnate de los medios cuyo estudio coprodujo “Top Gun: Maverick”.

El analista TD Cowen estimó que la publicidad en televisión abierta y por cable terminará 2023 con una caída del 7% respecto al año anterior, con una caída total de la publicidad del 11.7% en Disney, según LSEG. Warner Bros Discovery, por su parte, informó una disminución del 13% en la publicidad durante los primeros nueve meses de 2023. Junto con la prensa escrita y la radio, la televisión tradicional fue “vaciada” por la publicidad digital.

Las perspectivas para 2024 no son mucho mejores, pues TD Cowen pronosticó que los ingresos por publicidad en televisión abierta y por cable caerían otro 7%. Aunque las empresas de medios están ampliando sus negocios de publicidad digital, el negocio de la televisión tradicional, que se está hundiendo, todavía representa el 80% de sus ingresos publicitarios totales.

Los servicios de streaming, que se suponía llevarían a la industria hacia el futuro, también están luchando por alcanzar la rentabilidad después de años de gasto despilfarrador. A medida que la industria entra en lo que MoffettNathanson describe como el “tercer acto de la guerra del streaming”, el gasto en producción caerá por debajo de los niveles de 2022, cuando la competencia avivó una inversión “nunca sostenible”.

Lee más: El cine en tiempos de streaming: ¿Cómo ha cambiado la experiencia de disfrutar películas?

La mayoría de los servicios de streaming cobran más y ofrecen menos contenido nuevo, lo que alimenta el escepticismo sobre su estrategia a largo plazo, según TD Cowen.

Se espera que el número total de series con guión se reduzca drásticamente desde el máximo de 633 programas estrenados en 2022. La combinación de las huelgas de Hollywood y el gasto limitado afectó la producción el año pasado, con solo 481 series estrenadas en EU durante 2023, según datos de una investigación de mercado.

Incluso Netflix, líder del mercado, redujo la cantidad de series con guión que lanzó en más de un tercio de 2022 a 2023, dijo Ampere. El rentable servicio de streaming, que registró un aumento récord de suscriptores en su cuarto trimestre, declinó hacer comentarios.

Los ejecutivos que hablaron con Reuters dijeron que la industria podría deshacerse de más series con guión y alcanzar el rango de 300 programas en los próximos años.

En 2024, la taquilla nacional seguirá sintiendo el impacto de las huelgas de actores y escritores, con solo 90 películas ofrecidas para su estreno este año, frente a alrededor de 100 en 2023, según Moffett Nathanson. Con una lista de películas repleta de historias y personajes no probados, se espera que las ventas de taquilla en Estados Unidos alcancen los 8 mil millones de dólares en 2024, un 10% menos que en 2023 y un 30% menos que en 2019.

Te podría interesar: Netflix tiene el mayor crecimiento de clientes desde la pandemia de Covid-19

Cambios en la industria de Hollywood contrae presupuestos para nuevos proyectos

La industria se está desacelerando, dijeron los ejecutivos de desarrollo, quienes están tardando más en dar luz verde a los programas, incluso para proyectos de showrunners establecidos como Ronald D. Moore, cuyos créditos incluyen “For All Mankind” y “Outlander”.

Los presupuestos de producción se están contrayendo, incluso en el servicio de streaming como Apple TV+, cuya matriz corporativa, Apple, cuenta con una capitalización de mercado de 3 mil millones de dólares.

Los programas que no logran captar audiencia se cancelan más rápido, como ocurre con la serie de Disney+ “American Born Chinese”, una adaptación de una innovadora novela gráfica protagonizada por dos ganadores del Oscar, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan.

Un alto agente de televisión lo llamó “el nuevo orden mundial”, con temporadas más cortas y menos episodios por temporada.

Fox está buscando recortar el gasto en un drama de prestigio de 10 millones a 4.5 millones de dólares por episodio. En Disney, donde el director ejecutivo Bob Iger está defendiéndose de los accionistas, los ejecutivos de desarrollo están bajo un escrutinio más profundo.

“Todos tienen un poco de miedo sobre qué hacer a continuación”, dijo un destacado gestor de talentos.

El negocio del cine en Hollywood está atravesando su propia crisis existencial, ya que los formatos que antes eran fiables fracasaron en la taquilla. Un antiguo jefe de estudio dijo que durante años escuchó hablar de la “fatiga de los superhéroes”. Eso se puso de manifiesto el año pasado, cuando una procesión de películas de gran presupuesto pero mal recibidas, incluidas “The Marvels”, “Shazam: Fury of the Gods” y “The Flash”, no cumplieron con las expectativas.

En respuesta, los expertos de la industria dicen que los estudios se centrarán en menos proyectos pero más ambiciosos, con el potencial de generar un impacto cultural y de taquilla del tamaño de “Oppenheimer” y “Barbie”. Ambas películas ayudaron a apuntalar una taquilla de 2023 en la que franquicias bien establecidas fracasaron.

“Hay que ofrecer un espectáculo”, dijo un ejecutivo de un estudio asociado con uno de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años. “Tiene que decir: ‘Tienes que verlo mientras está en el cine’. No podemos dar luz verde a algo a gran escala, si probablemente pudieras verlo en casa y es igual de bueno”.

El público está gravitando hacia los servicios de streaming para ver todas las películas excepto las más importantes y ruidosas, señaló TD Cowen. Solo 19 películas de acción y aventuras representaron el 56% de la taquilla total de las 100 mejores películas de 2022. Las perspectivas de una recuperación sostenida, más allá de este tipo de películas llenas de adrenalina, son cuestionables, señaló TD Cowen.

Eso limitará aún más los cines, dijo otro ejecutivo de medios e inversor, quien advirtió que se estrenarán muy pocas películas para justificar el mantenimiento de 39,000 pantallas en Estados Unidos, sentimiento del que se hizo eco TD Cowen. El negocio del teatro, dijo este ejecutivo, está “al borde del desastre”.

Con información de Reuters

Poco texto y gran información en nuestro Twitter, ¡síguenos!