El Telescopio Espacial Hubble quedó fuera de servicio

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que el telescopio espacial Hubble ha estado fuera de servicio desde el pasado viernes, y que se está trabajando de forma diligente para solucionar un problema mecánico en el mismo.

“El viernes, el Telescopio Espacial Hubble entró en “modo seguro” debido a la falla de uno de los giroscopios, utilizado para mantener el telescopio apuntando con precisión durante largos períodos”, informó la NASA este lunes a través de un mensaje en la cuenta oficial de Twitter asignada a los asuntos del Hubble.

“Los expertos en misiones están tomando medidas para devolver al Hubble a la Gran Ciencia”, agregó.

