Eligen en Inai a Adrián Alcalá como nuevo presidente

Luego de cuatro rondas de votación en el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el comisionado Adrián Alcalá obtuvo los votos necesarios de sus colegas para convertirse en el presidente del organismo para el periodo 2023-2026.

Durante cuatro rondas de votación, Alcalá quedó empatado con Josefina Román con dos votos cada uno; tras ello, la presidenta saliente Blanca Lilia Ibarra hizo uso de su voto de calidad en favor de Alcalá.

Previo a las votaciones, la comisionada Julieta del Río, quien había anunciado que contendería por la presidencia del Inai, retiró su candidatura y advirtió que el organismo no podía ser dirigido por alguien sin ética y moral, en referencia a Alcalá, por lo que apoyaría a Josefina Román.

En el mismo sentido, Del Río dijo que la presidencia del Inai debía recaer en una persona con calidad moral y no alguien que no defienda auditorías y no denuncie la corrupción.

Tras ganar la presidencia del instituto, Alcalá afirmó que hay más que nunca, México requiere de instituciones convencidas y comprometidas con el poder de la democracia y con la prosperidad que arroja la garantía plena de nuestros derechos.

“La sociedad demanda con urgencia instituciones públicas que sirvan, que resuelvan y que se encuentren a la altura de los grandes desafíos nacionales, así como de las más legítimas exigencias sociales”, mencionó.

“Creo fervientemente que una sociedad informada con un gobierno que rinde cuentas, hace de cualquier municipio o entidad federativa un lugar en paz que cree en sus instituciones y se nutre del Estado de derecho”, agregó.

La renovación de la presidencia del Inai se dio en medio de la vacante de tres comisionados, ya que la mayoría oficialista de Morena y sus aliados en el Senado ha impedido la votación necesaria para la designación de éstos. Apenas la semana pasada, fracasó un nuevo intento en la Cámara alta para elegir a dos de los tres comisionados faltantes.

Tal negativa obedece a las críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Inai y distintos órganos autónomos. Sobre el Inai, el mandatario ha sostenido que es un instituto “inútil” y ha criticado sus altos salarios.

Tras meses paralizado, el pleno del instituto logró reanudar sus trabajos tras obtener un amparo judicial que le permite sesionar con cuatro comisionados y no siete, como indica la Constitución.

