Eliminar órganos autónomos es atraer abusos y omisiones en sector energético

Al ejecutivo no le gustan los órganos autónomos porque no le gusta tener un dolor de cabeza ni una barrera a la soberanía energética que intenta tener fortaleciendo a sus empresas; tampoco le gusta entregar información porque no está interesado en la transparencia ni la rendición de cuentas.