Elon Musk reclutará personal para Tesla sin importar si tiene título universitario

Elon Musk, ceo de Tesla, aseguró que comenzará a reclutar personal, sin importar si tiene título universitario o si “acaba de salir de la secundaria”.

“Un doctorado definitivamente no es necesario (para trabajar en Tesla). Lo único que importa es una comprensión profunda de la inteligencia artificial y la capacidad de implementar de una manera que sea realmente útil. No me importa si incluso te graduaste de la secundaria”, señaló el magnate en una de las respuestas que hizo en Twitter.

A PhD is definitely not required. All that matters is a deep understanding of AI & ability to implement NNs in a way that is actually useful (latter point is what’s truly hard). Don’t care if you even graduated high school.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020