Autos Tesla podrán ‘comunicarse’ con peatones, promete Elon Musk

En una nueva declaración, Elon Musk dijo que sus automóviles Tesla pronto podrán ‘comunicarse’ con los peatones en las calles.

El comentario lo realizó a en un video publicado en Twitter, en el que se ve a un Modelo 3 pasando a la gente y anunciando: “Bueno, no te quedes ahí parado. ¡Sube!”

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020