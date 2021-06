Ratifican como embajadora en Francia a Blanca Jiménez, extitular de Conagua

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Blanca Jiménez Cisneros como embajadora de México en Francia, quien en noviembre del año pasado dijo a los tabasqueños afectados por inundaciones “aquí les tocó vivir”.

Con 33 votos a favor y ninguno en contra, la extitular de Conagua es experta en temas ambientales. Ella es Ingeniera Ambiental, tiene maestría en Control de la Contaminación, y doctorado y posdoctorado en Tratamiento de Agua Residual y Reúso. Todos los estudios de posgrado los cursó en Francia.

Durante sus 35 años de experiencia, ha colaborado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como académica y en puestos directivos; en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en puestos técnicos y responsable de la formación de recursos y de la cooperación nacional e internacional; así como en la Universidad de Pretoria Sudáfrica, en investigación y asesoramiento de su normatividad ambiental.

Desde 2004, es miembro del Panel lntergubernamental del Cambio Climático (IPCC), donde ha sido autora, coordinadora y revisora en temas de agua, ciudades, América del Norte y nexos Agua-Energía-Alimentos y Ambiente.

Fue vicepresidenta y presidenta electa de la Academia Mexicana de Ciencias, vicepresidenta de la Asociación Internacional del Agua, presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, presidenta de la Federación Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales y vicepresidenta de UNWATER.

El 14 de noviembre de 2020, como directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pidió a los habitantes de Tabasco adaptarse a las inundaciones, porque ahí “les tocó vivir”.

“Miren, yo no puedo decir que no se desbordará (el río Grijalva) ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar, porque para las condiciones de como ustedes viven es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación”, expresó.

