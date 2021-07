Emojis y empresas, recomendaciones de expertos para su uso

Desde el 17 de julio de 2014 se celebra, cada año en esta fecha, el Día Mundial del Emoji, esos símbolos surgidos en Japón al final de la década de los noventa con el objetivo de demostrar emociones en la comunicación escrita.

Actualmente, los emojis se consideran un lenguaje universal utilizado en correos electrónicos, mensajería instantánea y redes sociales.

Se eligió el 17 de julio porque precisamente es este día el que está representado en el símbolo de calendario, y actualmente, estas pequeñas representaciones se usan en la vida diaria y el sector empresarial no es ajeno a ello.



“La evolución y crecimiento que han tenido estas representaciones gráficas es impresionante, si tomamos en cuenta que el primer paquete de emojis lanzado en 2000 tenía apenas 176 figuras y en la actualidad hay más de 3,500, las cuales incluyen variantes de género, tono de piel, profesiones y elementos representativos de diferentes culturas”, señala Marisol de la Fuente, gerente de Marketing de Napse.



El impacto y fuerza que pueden generar estas pequeñas imágenes las ha llevado a convertirse en elementos cotidianos de la comunicación digital, principalmente por la practicidad con que ayudan a transmitir ideas o emociones sin usar palabras, y su uso no está limitado a contextos informales.

“Los emojis no solo sirven para sustituir palabras o agregar un toque divertido en las conversaciones, en la actualidad muchas empresas, organizaciones y hasta entidades de gobierno los utilizan como parte de sus estrategias en redes sociales para llamar la atención de las personas y crear una conexión”, explica De la Fuente.



Tan solo en Facebook diariamente se envían 5 mil millones de emojis por mensaje directo, mientras que en Twitter una de cada cinco publicaciones contiene al menos una figura o símbolo, de acuerdo con datos de Emojipedia, la enciclopedia pública de estos íconos digitales.



Sin embargo, esto no significa que todas las empresas con presencia en redes sociales deban incorporar emojis a sus contenidos, la clave está en conocer y entender a la audiencia, además de tener claridad en lo que se desea comunicar. En este sentido, no es lo mismo hacer publicaciones informativas relacionadas con servicios legales o financieros, que dar a conocer productos de entretenimiento o para uso personal como ropa o calzado.



“Además de identificar los gustos y preferencias de los seguidores de tu marca, se deben considerar los momentos adecuados para destacar entre tantas publicaciones de texto y generar conversación. Los emojis son un recurso que debemos tomar en cuenta para utilizarlos siempre que nos ayuden a reforzar lo que queremos transmitir”, asegura la gerente de Marketing de Napse.



Para quienes aún dudan del impacto que tienen estas herramientas de marketing digital, basta citar unos datos: en Twitter, donde hay número limitado de caracteres, el uso de un emoji puede aumentar la participación en un 25% y en Facebook la posibilidad de conseguir una reacción o like sube hasta 57%; en el caso de los mensajes de notificación push con emojis se abren un 85% más que los que no tienen, además de que 58% de los usuarios digitales asegura que es más probable que abra un correo electrónico de empresas, cuando incluyen íconos en el asunto.

A continuación, algunas recomendaciones de expertos para incorporar con éxito el uso de emojis en sus estrategias digitales:

Invitar a los seguidores a interactuar y responder a las publicaciones con el uso de emojis y/o reacciones.

Utilizar símbolos que reflejen la personalidad de la marca y transmitan emociones.

En newsletters o correos informativos, incluir en el asunto uno o dos íconos que engloben el tema del contenido.

Recurrir a figuras que complementen la idea que se desee transmitir.

Destacar publicaciones con signos y símbolos al momento de hacer listas.

Evitar saturar mensajes con emojis, ya que restan seriedad y pueden generar rechazo entre la audiencia.

Antes de compartir, hacer pruebas de visualización.

Revisar constantemente la reacción de los usuarios, para identificar qué tipo de contenidos y mensajes son los que tienen mayor respuesta.

Los emojis más populares en el mundo

La carita con lágrimas de risa, el corazón rojo y la cara que llora a gritos, son los emojis más utilizados en las redes sociales, de acuerdo con la plataforma Hootsuite y la agencia We Are Social.

En 2019, “Emoji y “emoticono” fueron elegidas como “palabra del año” por la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE, debido a la velocidad y concisión que son capaces de transmitir en las comunicaciones cotidianas.

