Latam tiene un nuevo unicornio: Betterfly, valorado en 1,000 mdd; llegará a México en alianza con Chubb

La insurtech chilena Betterfly se convirtió en el más reciente unicornio latinoamericano al recaudar 125 millones de dólares en una ronda de inversión Serie C y quedar valorada en 1,000 mdd antes de expandirse a 10 nuevos mercados entre este año y el próximo, dijo a Forbes el CEO y cofundador de la empresa, Eduardo della Maggiora.

La compañía, certificada como una Empresa B por su impacto en el bienestar social y ambiental, es también el primer “unicornio social” latinoamericano, asunto que lo hace sentir doblemente orgulloso, manifestó el ejecutivo.

“Este es un hito en el camino”, dijo della Maggiora, “es simplemente una parte de la etapa. Nuestro camino está recién comenzando, como digo, es la punta del iceberg de todo lo que queremos construir en la región en sí … muy orgulloso, sobre todo por el tema social, lo que significa que una compañía con la estructura nuestra, con este modelo social embebido, con la estructura legal que tenemos como compañía, esté pasando por este hito y nada, un reconocimiento y una motivación para seguir empujando esto y seguir pavimentando el camino para todo lo que se viene”.

Y lo que se viene, según el CEO, es que Betterfly quiere comerse a América, comenzando con su expansión a todos los países del continente a partir de este año, para desembarcar el próximo en EU De hecho, la valuación está sustentada en los acuerdos que han cerrado para garantizar el aterrizaje en nuevos mercados, lo cual va a la par de varias fusiones y adquisiciones que tienen en la mira.

UNA TRAYECTORIA METEÓRICA

El ascenso de Betterfly ha sido vertiginoso. La empresa fue fundada por della Maggiora y su hermano Cristóbal como Burn To Give en 2018, una plataforma que permitía convertir en raciones de alimentos las calorías quemadas por sus miembros haciendo deportes, trotando, andando en bicicleta, mediante una app que medía la actividad por GPS.

Della Maggiora, quien trabajó en banca de inversiones durante una década, ha contado que fuertes experiencias en su vida como el fallecimiento de su padre siendo adolescente y la grave enfermedad de su madre posteriormente lo llevaron a cuestionar el propósito de su vida justo cuando residía y trabajaba para JP Morgan en Nueva York.

“El enfrentarme a la fragilidad de la vida y saber que todo puede cambiar en un instante me llevó a preguntarme si hoy día fuese mi último día en la Tierra, ¿cómo mediría mi vida? Agarré mis maletas y me fui a África, donde comencé a sembrar las primeras semillas de lo que sería Burn To Give”, explica en un video de presentación de Betterfly.

En África, enfrentado a la desnutrición infantil y a carencias como la falta de agua potable, y tras descubrir su afición al triatlón Ironman (deporte del que ha sido campeón) y ver cómo empresas convertían logros deportivos en donaciones para causas benéficas, se le ocurrió la idea de Burn To Give, “convirtiendo calorias quemadas haciendo deportes en calorías de comida para un niño que los necesita”, según cuenta.

En 2020 Burn To Give se convirtió en Betterfly, nombre alusivo al término “butterfly” (“mariposa”, en inglés) pues la empresa fomenta un “efecto mariposa positivo; transformamos tus hábitos saludables en impacto social y protección financiera”.

¿CÓMO FUNCIONA?

Betterfly ofrece una plataforma digital de beneficios a colaboradores de empresas de cualquier tamaño, entre ellos de educación financiera y de bienestar, fitness virtual, telemedicina y salud mental, y recompensa los hábitos saludables de sus miembros con un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo.

Un miembro de Betterfly sincroniza la app de la empresa con otras apps que miden actividad física como Fitbit, Garmin, Google Fit o Apple Health, y con aplicaciones de meditación, fitness virtual o gimnasios, y cada actividad que haga como caminar, correr, andar en bicicleta, meditar, o aprender a ahorrar se traduce en mayor cobertura en su seguro de vida debido a que el riesgo de desarrollar enfermedades prevenibles disminuye estadísticamente.

Según el ejecutivo, un triatleta de 41 años que dos veces fue subcampeón mundial de Ironman, la gran mayoría de las muertes prevenibles están vinculadas a estilos de vida sedentarios, de estrés laboral, obesidad o soledad, algo que califica como “algunos de los grandes males de nuestros tiempos”.

La actividad física, por el contrario, fomenta la salud.

“Dimos vuelta a la ecuación del seguro, y en vez de yo preguntarte, ‘oye, eres hombre o mujer, fumas o no fumas, tienes preexistencias’, lo hacemos al revés. Todos partimos de la misma base, pero aquellos que se acerquen a su bienestar y pueden demostrar que tienen buenos hábitos los premiamos y los motivamos, y su cobertura crece por sus buenos hábitos y hábitos que los llevan a una mayor longevidad”, explica el ejecutivo a Forbes.

HÁBITOS SALUDABLES = MAYOR LONGEVIDAD

“Educamos sobre qué hábitos te llevan a ti a llevar una vida más longeva”, agrega. “Escuchar música, por ejemplo, y uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver escuchar música con una vida más longeva? Bueno sí, porque es un wind down (relajarse), es un relax y es algo que te hace bien”, y para eso Betterly también trabaja en una integración con la app de música Spotify que estará disponible para todos los “en las próximas semanas”, afirma.

Desde su creación, dice della Maggiora, Betterfly ha logrado otorgar más de 1,000 millones de dólares en cobertura de seguros de vida y sus usuarios han aumentado sus coberturas en un total de 30 mdd adicionales en toda la región “y eso no ha tenido ningún costo ni para ellos ni para las empresas que contratan Betterfly, porque a través de sus pasos, de sus minutos de meditación, de las salidas a andar en bicicleta y todos sus buenos hábitos han logrado proteger a los que más quieren con esta cobertura adicional”.

Los usuarios de la plataforma también pueden acumular bettercoins, que son monedas virtuales que se pueden utilizar para hacer donaciones a entidades con fines sociales que se dedican, por ejemplo, a reforestar, a manejar bancos de alimentos o a crear soluciones para el acceso a agua potable. Esto bajo la batuta de un Chief Impact Officer, un rol ejecutivo que está cobrando relevancia en empresas de impacto social y ambiental.

LOS NÚMEROS DEL IMPACTO SOCIAL

Por ejemplo, “sales a caminar 10,000 pasos y generas 10 dólares de cobertura de (seguro de) vida y 100 bettercoins para plantar árboles, alimentar un niño, entregar agua potable”.

El ejecutivo sostiene que bajo este esquema Betterfly ha donado más de tres millones de platos de alimentos desde su fundación, ha plantado más de 300,000 árboles en la región y donó el mes pasado medio millón de dólares a la Teletón en Chile, todo convirtiendo buenos hábitos en dinero. Sus usuarios también han dado 35 millones de pasos, asegura.

Hoy, el impacto social generado por Betterfly es uno de los principales orgullos de della Maggiora.

“Somos la primera empresa en Latinoamérica, basada en Estados Unidos, con una estructura legal que se llama public benefit corporation. ¿Qué significa eso? Que además de tener un modelo de negocio que está certificado por B Corp, tenemos un deber fiduciario de tener un retorno social y medioambiental al nivel de nuestro retorno financiero”, explica.

“No es excluyente generar impacto social y medioambiental con construir una empresa con retorno financiero” EDUARDO DELLA MAGGIORA, CEO DE BETTERFLY

“Cuando yo tomé esta decisión hace tres o cuatro años atrás, no sabes la cantidad de gente que me dijo ‘te pegaste en la cabeza’, ‘nunca vas a poder levantar capital’, ‘esto va a parecer una fundación’. Hoy día creo que ha sido uno de los motivos por los cuales hemos crecido como hemos crecido”, dice.

El CEO quiere que otras startups y empresas sepan que “no es excluyente generar impacto social y medioambiental con construir una empresa con retorno financiero y eso creo que es una tendencia que está ocurriendo no solo en esta parte del mundo sino a nivel global y que esperamos que siga ocurriendo con el pasar de los años”.

Actualmente, Betterfly está llegando casi al millón de miembros entre Chile y Brasil, los dos países en donde están operando, a través de más de 2,500 empresas que han adquirido los beneficios para sus colaboradores.

En el último año, explicaron a Forbes, crecieron 60 veces el número de compañías suscritas.

LA EXPANSIÓN POR TODO EL CONTINENTE

Pero la meta de la insurtech es mucho más ambiciosa que eso: quieren tener 100 millones de personas aseguradas de aquí a 2025 en todo el continente.

Della Maggiora explica que su expansión por el continente va de la mano de socios locales que le permitan entrar a cada país cumpliendo con todas las leyes y regulaciones, y que 2021 “fue un gran foco en cerrar alianzas estratégicas para poder entrar en distintos mercados de la región: Brasil, Colombia, México, de la manera correcta, tanto regulatoriamente con el partner local”.

“En el caso de Brasil”, agrega, “cerramos una alianza con Icatú y tenemos un equipo de casi 100 personas en el país. Países como Colombia y México lo que hicimos en el 2021 fue cerrar una alianza con Chubb”.

En esta última ronda de inversiones, Betterfly obtuvo 125 mdd en una Serie C liderada por las firmas inversoras en tecnología e internet Glade Brook Capital y Greycroft, y la inversora en negocios con fines sociales y ecológicos Lightrock, propiedad de la Casa del Principado de Liechtenstein.

LA LLEGADA A COLOMBIA

También participaron en esta ronda QED Investors y DST Global Partners, quienes lideraron las rondas de inversiones de las Series A y B respectivamente.

Con los últimos fondos recaudados, Betterfly anunció que invertirá 20 millones de dólares para expandirse en Colombia este mismo año, donde espera generar 50 puestos de trabajo.

Desembarcará también en México, Argentina, Perú y Ecuador este año, y aún buscan un socio para entrar en Centroamérica, específicamente en Panamá y Costa Rica. En 2023 quieren llegar a EU, Portugal y España.

El camino está completamente allanado, y Paul Hudson, socio fundador de Glade Brook Capital, la firma que lideró la Serie C, destacó el potencial que tiene la empresa para el futuro y su carácter “pionero”

“Betterfly”, dijo en un comunicado, “está construyendo la ‘SuperApp para los beneficios y el bienestar de los empleados’ y estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Eduardo y todo su equipo”.

Con este nuevo logro, Betterfly se convirtió en la tercera startup chilena que alcanza la categoría unicornio, pues el año pasado también llegaron a la valuación de por lo menos 1,000 millones de dólares en la app de delivery Cornershop, adquirida por Uber, y la foodtech que elabora alimentos con base en plantas NotCo.

