En despedida con informe de sus logros en CDMX, Sheinbaum dice que se va tranquila

En víspera de su licencia definitiva como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo está exprimiendo al máximo su agenda gubernamental con diversos mitines donde da énfasis a los logros de su administración como en el tema de seguridad.

Por ejemplo, esta mañana rindió un informe de labores sobre temas de seguridad a lo largo de los 5 años que encabezó el gobierno capitalino. En dicho evento estuvo acompañada de Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, así como Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La mandataria capitalina dijo que dejará la jefatura de Gobierno tranquila pues se queda un equipo de seguridad y procuración de la justicia sólido y honesto.

“Me voy tranquila porque se queda un gran equipo, en particular, el equipo de seguridad y justicia. Se queda un gran secretario de Seguridad Ciudadana a quien agradezco eternamente el trabajo que ha desempeñado al frente de esta gran Secretaría.

“Estoy segura de que todo el cuerpo de la Policía se lo agradece. Omar es un hombre valiente, honesto, de convicción que trabaja sin descanso por la seguridad de la ciudad”, enfatizó.

“Se queda la fiscal general de Justicia que ha hecho un trabajo extraordinario porque no sólo es la Policía, si no hay coordinación entre la Policía y la Fiscalía General de Justicia no hay posibilidad de que haya unidad en todos y esa coordinación ha sido muy importante”, sostuvo.

En este evento, en el que destacó la preparación de oficiales con la Universidad de la Policía, la mandataria capitalina destacó que durante su gestión el feminicidio se redujo en un 26% y los delitos de alto impacto disminuyeron un 58%.

Sheinbaum Pardo entregará este viernes 16 de junio su petición al Congreso de la Ciudad de México para separse definitivamente de la jefatura de Gobierno y con ello poder registrarse ante el Consejo Nacional de Morena como aspirante a la candidatura presidencial del partido.

La mandataria capitalina ha sido criticada por determinar el fin de su ciclo al frente de la Ciudad de México hasta la fecha límite que ha dado Morena para hacer, el viernes 16, y que utilice el aparato de Comunicación capitalino para promover logros.

De hecho, ayer, en una reunión que tuvieron los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con el presidente Andrés Manuel López Obrador le alertaron de la Constitución de actos anticipados de campaña de las “corcholatas” y de él por comentarios entorno a los procesos electivos.

Se tiene previsto que el jueves 15 de junio, Claudia Sheinbaum realice una asamblea informativa en el Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde hará un balance de su gobierno a horas de dejar la jefatura de Gobierno.

Sheinbaum se despide de AMLO

Después de rendir su informe de Seguridad, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que sería su penúltimo encuentro de trabajo con el mandatario federal.

Sheinbaum Pardo notificó que el encuentro con el presidente de la República estaría basado en la revisión de aspectos relacionados con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.

“Voy a hablar de trenes de la Ciudad de México”, dijo a su llegada.

Tras recoger diversas peticiones de ciudadanos, la morenista ingresó al inmueble entre arengas de respaldo y reconocimiento a su labor.

