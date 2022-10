‘En la Roma venden cualquier vapeador’: ¿prohibir o regular las alternativas al cigarro?

Washington, DC.- Alan vive en la colonia Álamos en la capital de la República. Se reconoce adicto al cigarro desde los 15 años cuando comenzó a fumar cajetillas enteras de “Delicados”, sin filtro.

“Las lijas fueron mi vicio durante años”, relata. Hoy carga siempre con una cajetilla de Lucky Strikes suaves, pero la realidad es que puede fumar Malboro, Chesterfield, Camel; cualquier cigarro que se le presente.

Hoy con 34 años, con 19 años como fumador, alterna entre el cigarro tradicional y un vapeador que le ofrece diversas alternativas en costo y sabores.

Desde hace unos días vapea un líquido sabor melón y piña.

-Sabe como a bubbaloo. Me gusta su sabor y siento que me pone menos ansioso que con el normal, dice.

-El gobierno afirma que los vapeadores realmente hacen daño, en México están prohibidos…

-En México todo tiende a la restricción. He escuchado sobre que producen daños en los pulmones aún desconocidos para la medicina. Yo fumo desde hace un año con vapeadores. No me ha pasado nada. Trato de informarme regularmente, dice.

– ¿Sabes de dónde viene y cómo fue procesado el vapeador y el líquido que fumas?

-No, supongo que de Asia, responde entre risas.

Su vapeador se rellena con frascos con líquidos de diversos sabores. El costo del líquido es variable, de los 150 a los 200 pesos. Hace un año, el aparato lo adquirió en 900 pesos en un puesto del Eje Central, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En México, sobre este tipo de productos pesa una prohibición desde 2008 por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reforzada a través de un decreto presidencial publicado en 2020 que puso un candado a la importación.

Sin embargo, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición a la libre comercialización de los vapeadores al señalar que vulneran el libre desarrollo de la personalidad y que las restricciones gubernamentales son desproporcionadas.

“En el caso de los cigarros electrónicos, la Secretaría de Salud sostiene que son dañinos y que no se debe de permitir su distribución y que se importen. Esa es la postura que tiene la Presidencia”, dijo el presidente López Obrador en octubre del año pasado.

En junio de 2022, el Poder Ejecutivo publicó un nuevo decreto, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, en el que prohíbe la circulación y comercialización de todos los sistemas de administración de nicotina como los calentadores de tabaco y vapeadores.

No obstante, pese a las restricciones, el gusto por estos productos ha ido en aumento en el país y a la par un mercado negro.

De acuerdo con la más actual Encuesta Global de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco publicada en 2015, en México había poco más de 557 mil usuarios de vapeo de entre 15 y 65 años. Para 2016 esta cifra pasó a 931 mil.

Sin embargo, analistas afirman que el mercado de vapeadores en el país ya es de poco más de 2 millones de consumidores.

En el centro de la Ciudad de México, cada día más como un eje cultural, es común ver a capitalinos y extranjeros de cualquier parte del mundo, vapeando. La colonia Roma se ha convertido en un referente mundial en este consumo.

La oferta de estos productos es variada, los modelos siempre diferentes, los sabores y experiencias por igual. Sin embargo, su origen es desconocido para muchos. Algunos apuntan a China, el gran proveedor de soluciones tecnológicas, empero, la ruta de estos productos es incierta, al menos oficialmente.

“Eso es a lo que México se enfrenta hoy. Es muy fácil prohibir el vapeo. Desafortunadamente puedes salir a cualquier restaurante, a la vuelta de la esquina y puedes encontrar cualquier cantidad de productos de vapeo sin saber de dónde vienen ni que contienen, como en La Roma”, expone Gregoire Verdeaux, vicepresidente senior de Asuntos Externos de Philip Morris Internacional.

“El problema en México es muy conocido, la pregunta es cuándo podremos saber si el uso de estos productos podrá virar hacia una forma legal o seguirá la ruta de la ilegalidad”, agrega.

En entrevista con Forbes México, en el marco de la presentación de la encuesta Rethinking Disruption: innovating for better in an era of division, llevada a cabo en Washington DC, el directivo de la tabacalera señaló que la prohibición a los productos alternos al cigarro tradicional, como sucede en México, sólo abre la puerta a que productos de dudosa calidad lleguen a los consumidores.

“México es un país que ha prohibido todos los productos de humo libre. Estos productos que emergen en la Ciudad de México tienen todas las características que las autoridades han prohibido. Esto sólo ha generado que los peores productos imperen en el marcado”, reprocha.

Y es que mientras en Estados Unidos y otros países de Europa como Finlandia y Suecia se ha optado por regular los productos alternos a la quema de cigarro, cada día en Latinoamérica se ha vuelto un tema difícil para abrir el debate.

“Lo que vimos en 2019, luego de que el presidente Donald Trump prohibió los cartuchos de nicotina de sabores, que eran en ese momento el producto favorito entre los jóvenes, es que hubo un incremento de los sistemas desechables de un solo uso.

“Lo que vimos fue un enfoque de mercado libre, si prohíbes, algo más puede ocupar su lugar. Así que usa la habilidad de regular, mientras que no suceda eso, no sabes exactamente el contenido de lo que contiene tú vapeador, y abres la puerta a terceros actores que de cualquier forma van a entrar”, consideró a su vez Lindsey Stroud, directora del Centro del Consumidor de la Alianza para la Protección del Contribuyente de Estados Unidos.

De acuerdo con la encuesta Rethinking Disruption: innovating for better in an era of division, realizada por Philip Morris International y Povaddo, la prohibición a las alternativas a la quema de cigarro sólo aleja al país y sus habitantes de mejores herramientas para alejarse del humo.

Al respecto, Verdeaux afirma el papel de los gobiernos no debe virar siempre a la prohibición, sino fomentar diversos canales para que los consumidores tengan acceso a información de manera asequible, accesible, visible y aceptable.

“Los gobiernos tienen que jugar el papel correcto, obviamente van a establecer impuestos para los productos alternativos al cigarro, lo cual es normal, pero tienen que hacer todo lo necesario para ayudar a que los consumidores dejen de consumir cigarrillos. Y eso significa no solo hacerlo asequible, sino también accesible, visible y aceptable para los consumidores”, apunta.

En México, hay aproximadamente 15 millones de fumadores activos. Para Deepak Mishra, presidente para las Américas de Philip Morris International, el hecho de que la población del país tenga negado el acceso a nuevas alternativas al cigarro sólo incrementa la disponibilidad del mercado ilícito.

“Los mexicanos hoy no tienen el derecho al acceso a estos productos alternativos y la prohibición no resuelve nada realmente. En nuestra opinión, la restricción sobre estas categorías sólo deriva en un mercado ilícito”.

“Lo que nosotros esperamos es que en México se habrá la discusión hacia la regulación y esto a su vez centrará los esfuerzos en ayudar a los fumadores a cambiar sus hábitos por unos menos dañinos”, sostiene Mishra a Forbes México.

Y es que de acuerdo con el estudio de PMI y Povaddo -aplicado en 14 países, incluido México, a 70 mil personas-, las regulaciones y los sistemas de apoyo anticuados también limitan el acceso a tecnologías de consumo innovadoras.

Por ejemplo, el 41% de los encuestados consideró que su gobierno y las autoridades sanitarias no han hecho un buen trabajo al momento de adoptar nuevas tecnologías e innovaciones para la mejorar la salud pública.

Pero, esta proporcionar es mayor, en un 50% de los consultados, referente a que su gobierno no ha hecho un buen trabajo para adoptar nuevas tecnologías para mejorar la salud de sus habitantes.

Williams Stewart, presidente y fundador de Povaddo, expuso que, para el caso de México, de los encuestados, el 49% consideró que los productos alternativos al cigarro son accesibles, lo que pone de manifiesto la falta de acceso a la innovación a los consumidores.

“A nivel global, el 55% de las personas dijo los productos alternativos al cigarrillo son accesibles, mientras que en México el porcentaje baja al 49%. Esto evidencia que la falta de acceso la innovación y nuevas tecnologías que podrían mejorar la salud pública es mayor en relación con otros países”, dijo Stewart a Forbes México.

Al respecto, Deepak Mishra, presidente para las Américas de Philip Morris International y quien participó en el Global Tobbaco and Nicotine Forum (GTNF, por sus siglas en inglés), Philip Morris es consciente de los riesgos que implica la quema de cigarros por el humo que producen por lo que han optado por virar hacia productos menos dañinos.

En ese sentido, afirma que la tabacalera quiere incidir positivamente en la salud pública ofreciendo productos validados científicamente como de riesgo reducido.

“Somos conscientes de los peligros que plantean los cigarros combustibles, pero queremos impulsar efectivamente resultados hacia la salud pública que provengan desde la industria ofreciendo mejores alternativas, científicamente validadas como de riesgo reducido”, dijo Mishra en entrevista con esta casa editorial.

El viraje de Philip Morris International en números

En 2021, los productos alternativos al cigarro convencional representan el 29% de los ingresos netos de la compañía.

En el segundo cuatrimestre de 2022, los ingresos netos “libres de humo” representaron casi el 30% y superaron en un 30% el total del primer semestre del año.

Al 30 de junio, Philip Morris comercializa productos libres del humo de cigarro en 70 países. Para finales de 2025, PMI prevé que la mitad de sus ingresos netos provengan de productos alternos.

