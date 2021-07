En una semana Andrés Atayde celebró por partida doble. Primero con el triunfo del Chelsea en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, equipo del que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México es aficionado. Después con la victoria electoral que su partido, en alianza con el PRI y el PRD, obtuvo en nueve alcaldías, de las cuales seis arrebató a Morena.

Atayde Rubiolo, de 36 años, es aficionado al futbol (su equipo mexicano favorito es el América y su videojuego preferido FIFA) y es en esos términos que en entrevista con Forbes México hace un balance a un mes de las elecciones y analiza lo que viene para el PAN de cara a la elección de 2024 para renovar la Jefatura de Gobierno de la ciudad. “Alineación que gana, repite”, dice en referencia a la alianza con que hicieron con PRI y PRD.

Sobre los nombres de posibles aspirantes para 2024 se muestra cauto, aunque admite que le gustaría que la posición fuera ocupada por un o una panista. Aunque Atayde no se anima a dar nombres, dice que los alcaldes tendrán tres años para hacer un buen gobierno y alzar la mano si pretenden buscar la Jefatura de Gobierno.

“Yo creo que quizá, por ejemplo, alcaldes como Adrián (Rubalcava) de Cuajimalpa, o Santiago (Taboada) de Benito Juárez, que vienen de reelegirse y de hacer buenos gobiernos, por ese simple hecho les va a tocar que la atención se preste más hacia ellos. Les va a tocar cargar un poquito más”, dice Atayde, y acota que incluso el perfil podría ser alguien que no milite en PAN, PRI o PRD.

Desde su oficina en la calle de Durango, colonia Roma Norte, el dirigente panista -que inició su carrera política a los 17 años en la alcaldía Benito Juárez- habla también de la Unión de Alcaldes de la CDMX, conformada por lo nueve alcaldes y alcaldesas emanados de la alianza tripartita. “Que el gobierno sepa de una vez que, si se mete con uno, se mete con todos”, advierte.

Andrés Atayde, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México. Foto: © Oswaldo Ramírez

−¿Qué representan para el PAN los resultados del 6 de junio?

−Para el PAN de la ciudad yo diría que es el quinto partido en un Mundial (de futbol). Me parece que todo el proceso previo a la fabricación de la alianza fue la fase de grupos, la presentación de las candidaturas -que creo que fueron competitivas, fueron candidatas y candidatos no improvisados- fue nuestro cuarto partido. El quinto partido fue el día de la elección, las campañas fueron buenas. Si se hubiera elegido la Jefatura de Gobierno el 6 de junio la oposición la hubiéramos ganado. La gran final es la elección dentro de tres años.

−Hay expectativa en el trabajo que haga la oposición…

−El margen de error para nosotros es menor. Lo hemos hablado así con las alcaldesas y alcaldes. La expectativa es grande. También estoy muy consciente de que este resultado es producto de la confianza ciudadana, es un voto prestado que, así como nos lo dieron en esta elección nos los pueden quitar en tres años. Lo que más me gusta de todo este escenario es que para que este voto prestado se sostenga con nosotros, depende de nosotros, no depende de otro partido, del gobierno de la ciudad, depende de que las alcaldesas y alcaldes del PAN, PRI y PRD hagamos buen trabajo. Si hacemos buen trabajo, en el 2024 nos irá bien.

−¿Se votó a favor de la alianza o contra Morena?

Por su puesto que el primer gran factor, y hay que decirlo como es, fue la decepción que generó Morena. Morena hace tres años ofreció una caja de esperanza y quienes vivimos en la ciudad, conforme fuimos abriendo la caja, nos dimos cuenta de que venía vacía. Entonces claro que hay un voto de castigo y eso me encanta porque en 2018 en el Frente por México (PAN, PRD y MC) el PRD era gobierno de la ciudad, gobernaba la mayoría de las demarcaciones, y nos metieron la santa madrina de nuestra vida, y en esta ocasión a Morena, con todo el recurso público, con todas las instituciones de su lado, les metimos la madrina de su vida. A lo que voy es que en la Ciudad de México el electorado está mandando un mensaje muy claro: yo te premio y yo te castigo en función de tus buenos o malos gobiernos.

−¿Qué lectura tienen de la supuesta ciudad dividida en dos polos?

A mí me llamó mucho la atención que la primera declaración que hizo la jefa de gobierno (Claudia Sheinbaum) es que los resultados electorales se debieron a una campaña de desinformación, atribuyéndole ignorancia o desconocimiento al electorado, insultando al electorado. Yo lo que he dicho es que invito a la Jefa de Gobierno, de manera muy respetuosa, pero también muy enérgica, a que en lugar de andar criticando a la oposición, más bien haga un ejercicio de autocrítica, porque me parece que el 6 de junio también se explica, entre otras cosas, como un voto de castigo a los malos gobiernos, al federal, a la Jefa de Gobierno y sobre todo a las alcaldesas y alcaldes de Morena que dejaron tiradas, descuidadas sus demarcaciones.

−¿Cómo vislumbra la relación con la Jefa de Gobierno?

La mano de nuestro lado está extendida, le toca a la Jefa de Gobierno decidir si la devuelve o no. Ojalá lo haga porque es la primera vez en la historia que una Jefa de Gobierno se va a tener que sentar con la mitad más uno de alcaldesas y alcaldes de oposición, y es la primera vez en la historia en la que el Congreso de la Ciudad de México no va a ser una oficialía de partes del gobierno capitalino. Hoy volvemos a ver a una Jefa de Gobierno como si estuviera en situación de guerra electoral. Vamos a estar muy atentos al nombramiento que se dice hará en la Secretaría de Gobierno. Desde el PAN la exhortamos a que ponga un perfil conciliador, propenso al diálogo, que construya entre todas y todos y ojalá no instale a una mujer o un hombre que llegue con una pala a querer darle zapes a la oposición, porque quizá antes no nos daba para responder, pero hoy el tablero es distinto. Nosotros lejos de querer confrontar, queremos construir con el gobierno de la ciudad.

−¿La alianza llegó para quedarse?

−Como en el futbol: alineación que gana, repite. Yo soy de los que cree, y así lo he hablado con el PRI y PRD, que tenemos que sostener la alianza. La alianza nos permitió obtener triunfos no solamente en alcaldías, sino también en distritos que sin la alianza no se hubieran dado. Yo creo, amén de un análisis mucho más exhaustivo, que hoy el electorado en la ciudad, si bien depositó un voto mayoritario al PAN, también el PRI presentó un crecimiento en la ciudad y el PRD sigue teniendo zonas con buena presencia. Me parece que sí aplica el dicho de la unión hace la fuerza. En el Congreso y las alcaldías tenemos que sostener la alianza. Por eso se da la Unión de Alcaldías de la CDMX, como un bloque no de ataque, sino de contención a los ataques que el propio gobierno de la ciudad ha venido manifestando en estos días.

−Como alianza ¿habrá una agenda común de gobierno?

−Previo a la elección, las alcaldesas y alcaldes firmaron una agenda de gobierno. Incluye temas como la recuperación de estancias infantiles con su presupuesto, sin depender del gobierno de la ciudad ni del federal. Exportar el programa de Blindar Benito Juárez, que a los resultados nos remitimos, fue exitoso. Vamos a llevar ese programa al resto de las demarcaciones de la alianza. Se trata de, con presupuesto propio de la alcaldía, contratar policía propia para que haya coordinación directa con las alcaldías como se hace en Benito Juárez, muchas mayores patrullas. Otro tema es el de instalar universidad para las personas de la tercera edad, que es otra política de gobierno que se tiene en Benito Juárez; promover la movilidad sustentable; vamos a instalar casas de atención integral para mujeres en respuesta a la situación que están viviendo las mujeres, hoy vivir en la ciudad siendo mujer es en efecto estar en una situación de vulnerabilidad. De ahí muchas de las agendas son particulares.

−¿Las alcaldías de la alianza van a homologar su imagen?

−Estamos empujando y la verdad que va avanzando el que no todo sea homologado, porque también creo que es necesario que cada demarcación mantenga su identidad. Lo que sí va avanzando es que se homologuen nombres de programas. Para efectos de comunicación nos ayudaría mucho para contrastar lo que sucede en las nueve alcaldías de la oposición con las siete que gobierna Morena. Queremos homologar también la principal labor que tienen las alcaldías que son servicios públicos: poda, bache, alumbrado, recolección de basura. Ahí estamos intentando empujar un nombre para ese programa y que se pueda homologar entre todas y todos.

−Históricamente los tres partidos han sido rivales ¿cómo fue conjuntar agendas?

Al principio no fue fácil. Había quienes me decían que el Frente por México no dio los resultados en 2018 ¿por qué otra vez ir en alianza? Lo que yo decía es que nos juagábamos el todo por el todo, que lejos de ver solamente por el PAN, que sí hay que ver por el PAN, pero lejos de eso, teníamos que ver por el bien mayor que era equilibrar el poder público en la Ciudad de México. La única manera de alcanzar ese objetivo no era jugando solos, no nos iba a dar. Nuestra realidad es que no nos da. Necesitábamos sumar fuerzas con el PRI y PRD. Así lo comuniqué, los militantes lo fueron internalizando, no fue sencillo y al final el objetivo se dio: equilibrar el poder público en la ciudad.

−La ciudad se asume como progresista ¿Cómo se posiciona el PAN ante ello?

−Yo quiero ser muy claro: en el PAN no vamos a echar para atrás ningún derecho que en la ciudad ya existe. Más bien, nosotros entendemos, dado el diagnóstico que tenemos de la ciudad, que nos tenemos que ocupar de la seguridad, de la economía, del agua, del mantenimiento del transporte público. La gente votó en contra de ellos (Morena) por un mal gobierno y votó por nosotros porque espera un buen gobierno.

−Si no van a echar para tras derechos ¿tampoco van a impulsar nuevos derechos?

−Yo soy demócrata y para mí la democracia implica siempre diálogo, debate, hablar y saber escuchar. Pero también soy panista, y a mucha honra. Se ha dicho muchas veces que es una ciudad de vanguardia, de derechos, progresista, el PAN no va a asomar ni siquiera la intención de echar para atrás eso. De aquí para adelante, hay que debatirlo, hay que platicar. Sin menospreciar el seguir avanzando en esos temas de derechos, nos parece que hoy lo que la gente demanda es hacer un buen gobierno, eso es que no haya corrupción, que haya transparencia, que te recojan la basura, que tengas la luminaria sirviendo, que si le marcas a la alcaldía te atiendan rápido, el que el alcalde sea de tierra, no de escritorio, que la seguridad se sienta porque hay patrullaje. Eso es lo que nosotros sentimos que es la principal demanda, entonces, insisto, no echar para atrás ningún derecho adquirido en la ciudad, de ahí para adelante todo es platicable y debatible.

−Tendrán más posiciones en el Congreso ¿no habrá bloqueo de estos temas?

−Veo un PAN abierto, generoso al debate, al diálogo, sin importar el tema. No creo en un PAN cerrado. Al final de cuentas, el vivir en una ciudad como esta, como la nuestra, implica estar abierto a la realidad de la ciudad. Lo digo con mucho respeto, pero mi realidad es distinta al PAN de otras entidades. Yo soy presidente del PAN en la ciudad. Soy panista, creo en los principios del PAN, pero vivimos en la ciudad. Lo que le he dicho a quienes van a gobernar y al grupo parlamentario es que nuestra primera reacción a distintos temas no sea la cerrazón, el decir no, qué miedo hablar de eso. Tenemos que entrarle, hay que debatir todo, en democracia se tiene que debatir permanentemente todo, eso es democracia para mí. Veo un PAN echado para adelante, con ganas de gobernar la ciudad y si queremos gobernar la ciudad tenemos que entender cuál es su realidad.

−¿Los resultados de las elecciones son señal de que algo se podría mover en 2024?

Nosotros queremos creer que sí, y por eso me gusta el escenario. No somos ese equipo que para pasar a la liguilla dependemos de que el otro equipo gane y otro empate. Para llegar a la final fortalecidos dependemos de nosotros mismos. Tenemos que gobernar bien donde nos dieron ese voto de confianza, y donde no ganamos hacer trabajo con las vecinas y vecinas para mostrarles este rostro ciudadano, fresco, echado para adelante del PAN, del PRI y del PRD. Depende de nosotros y el tiempo dirá si estuvimos a la altura o si nos hicimos chiquitos.

−¿Ya tienen prospectos para el 2024?

A mí me gustaría, por supuesto, que la candidata o candidato sea del PAN, pero yo creo que más allá de si la casa es azul, roja o amarilla, lo que tenemos que empujar es el perfil. Entiendo que va a haber interesadas e interesados. Aquí no hay alineación previa. Hay un armado nuevo, es como el trabajo de un seleccionador nacional: agarrar lo mejor de cada uno, ponerlos a competir sanamente, la competencia obliga a dar tu máximo. Habrá una sanísima y padrísima competencia entre alcaldes y alcaldesas, a ver quién gobierna mejor, a ver dónde hay menos inseguridad, a ver quién reactiva mejor los empleos, a ver quién tiene menos problemas de agua. Padrísimo, porque el ganador es el vecino, el votante y por supuesto que hoy nuestra obligación es gobernar bien.

−¿Algunos nombres sobre la mesa?

−Por cómo se dieron las cosas el 6 de junio, no me atrevería a soltar nombres. Creo que todavía los caminos son muchos y yo más bien apelaría a que quien haga mejor su chamba, no solamente de comunicación, sino de resultados, vaya como en carrera de caballos, vaya adelantándose, vaya despuntando, y más bien lo que me toca como presidente del PAN en la ciudad es tener comunicación con todas y todos, tener reglas claras y tener un piso parejo para quienes aspiren a gobernar la ciudad. Preferiría esperar un poco, no le saco al tema, pero preferiría esperar un poco en función de cómo se van dando los resultados en las alcaldías y también de actrices y actores que, aunque no son gobierno, tienen toda la legitimidad y el derecho de levantar la mano y decir quiero jugar. No quiero pecar de pragmático, pero lo que me interesa es que la alianza pueda presentar un proyecto de ciudad.

−¿Tienen hoy un proyecto de ciudad de largo plazo?

−Nosotros en el PAN de la ciudad no presentamos una plataforma para cumplir un requisito (de campaña), presentamos un verdadero documento de visión de futuro para la ciudad. Es un programa que tiene nueve ejes, en donde se hace un diagnóstico con gente especializada. Es un material sí producto de la inteligencia orgánica de panistas, que tenemos y de sobra, pero también con el asesoramiento y acompañamiento de organizaciones, de académicos, para nutrir este planteamiento. Yo apuntaría a que este documento puede ser, no el documento final, sino más bien una buena base para que en conjunto con el PRI, el PRD y con quienes quieran meterle mano, porque por supuesto que no es un documento acabado, ni perfecto, puede servir como documento base para este proyecto de ciudad que presentemos en el 2024.

−¿Ya hay acuerdo con PRI y PRD de que así sea?

−La intención es generar escenarios de ganar-ganar. A mí no me interesa escenarios de ganar a costa del PRD o del PRI. Yo estoy seguro de que a Israel Betanzos no le interesan escenarios donde el PRI crece a costa del PRD y del PAN e igualmente a Nora Arias. Ese yo creo que fue el éxito de nuestra fórmula. Aunque sí estoy consciente de que el PAN es la primera fuerza de oposición, siempre con la idea de que alineación que gana repite, articular todas las decisiones en conjunto con el PRI y con el PRD y yo presentaré como propuesta, no como imposición, que este documento sea una base y que entre todos y todas le metamos mano para que el documento que presentemos rumbo al 2024 no sea un mero cumplimiento de requisito, sino que sea un documento de gobierno, que le permita a quien llegue tener un plan de gobierno y no lleguemos a improvisar.

−¿Qué viene para Andrés Atayde?

−Por normatividad del PAN las dirigencias tienen una duración de tres años, yo gané la asamblea hace dos años y nueve meses, está por terminar el periodo estatutario. Estoy analizando la posibilidad de buscar la reelección. No me interesa ser candidato a jefe de gobierno, creo que puedo ser un actor que ayude a fortalecer el proyecto de ciudad y estoy analizando si estar aquí tres años puede ayudar aún más. Yo visualizo tres prioridades. La primera es dar puntual acompañamiento a la UNACMD, la segunda hacer un trabajo serio, profesional, territorial en las demarcaciones donde no pudimos obtener el resultado y tercero elaborar este documento que sirva como base para la presentación del proyecto de ciudad para el 2024.

