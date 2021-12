Entrevista | “Extrañaré el trabajo de mi equipo”: Alejandro Díaz de León

A unos días de su salida del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León luce más relajado y satisfecho de su paso por la institución en la que deja un espacio difícil de llenar, no sólo por su probada capacidad de análisis económico y su vasta trayectoria laboral, sino por la defensa de la autonomía del banco central que quedó manifiesta en más de una ocasión.

Sobre su futuro inmediato dice poco. No faltarán ofertas para sumarse a la academia en las más prestigiadas universidades nacionales y extranjeras, o quizás como consejero en alguna compañía, pero antes del cambio de estafeta, el todavía gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León platica con Forbes México sobre diversos temas.

-El dato de la inflación de la primera quincena de diciembre estuvo debajo de las expectativas ¿cómo hay que interpretar esto, una señal positiva, cambio de tendencia?

-En efecto fue un dato ligeramente menor a las expectativas, pero la subyacente fue ligeramente superior a lo esperado, y es que seguimos enfrentando un entorno muy retador en materia inflacionaria después de que el año pasado vimos una contracción y ciertas presiones a la baja en la inflación, este año ha sido de recuperación económica y de presiones inflacionarias sobre todo en la segunda mitad del año, así que estas presiones tienen su origen sobre todo en condiciones internacionales, en aumentos en los precios de materias primas y bienes comerciables, pero aun así, el reto es que si bien con la política monetaria interna no vamos a deshacer las presiones globales, sí podemos contribuir de manera importante a que el choque se ajuste con orden y que en lugar de amplificar ese choque lo podamos mitigar.

-¿Considera que la palabra “transitorio” se devaluó; la expectativa de que las presiones inflacionarias tardarían menos de lo previsto no se cumplió?

-Yo creo que más bien que se desgastó. Lo que se quería transmitir era la sensación de que iba a ser un episodio que terminaría de manera breve, aunque yo diría que es obligación de los bancos centrales vigilar que los efectos en la tasa de inflación sean transitorios, es decir que aunque tengamos un periodo de inflación superior a la meta, nuestra obligación es que regrese a dicha meta. Así que debe ser transitorio en cuanto a la inflación se refiere, no necesariamente así en cuanto al nivel de precios, y si puede haber precios que aumentan y se quedan en ese nivel, lo que llamamos cambio de precios relativos, y lo que es clave es que los cambios en estos precios relativos no generen un período inflacionario más largo de lo que corresponde.

-Gobernador, da la impresión de que la inflación se fue de las manos, y que hay mucho por hacer en la política de comunicación del Banco. En este sentido hay una evolución y hoy tenemos más información de las decisiones de política monetaria, ¿pero qué hace falta?

-En primer lugar la inflación ha alcanzado niveles muy elevados en todo el mundo, y en el caso de México a niveles que no habíamos visto en un par de décadas. En Estados Unidos hay niveles que no se habían visto en varias décadas, así que es un fenómeno muy particular que sigue estando ligado al Covid, es una secuela del Covid que ha tenido diferentes facetas ¿Qué hacer para contenerlo de la mejor manera posible? Yo creo que hay que comunicar las cosas conforme se van viendo, el diagnóstico tiene que ser muy abierto, muy franco. Creemos que este mecanismo de comunicación adicional que ha abierto el Banco de México a través de publicar en cada comunicado la decisión de política monetaria, el pronóstico de inflación general y subyacente, inclusive en el comunicado de 16 de diciembre se agregó la inflación trimestral anualizada justo para ver más las presiones en los precios en el margen, y creemos que contribuye precisamente a que los formadores de precios y de expectativas de inflación tengan más elementos de información.

Banxico 23 de diciembre 2021. Foto: © Fernando Luna Arce

-¿Y qué están haciendo los pares del Banco de México en el mundo, dónde se debe avanzar?

-Siempre hay elementos a seguir evaluando y comentando, yo diría que de todos los elementos que debe tener un régimen de objetivos de inflación bajo basado en pronósticos como el que tenemos nosotros. Tenemos prácticamente todos y uno que queda y ha estado, digamos, en revisión y debate es si conviene o no proveer alguna referencia respecto a la tasa de interés porque es congruente con la proyección del pronóstico de inflación, así que es algo que tiene ventajas y desventajas este comúnmente sólo lo proveen los bancos centrales de países avanzados no de las economías emergentes porque precisamente estamos sujetos a mucha volatilidad y a cambios en las primas de riesgo, pero es algo que como en todo siempre hay un elemento a seguir evaluando.

–Su postura sobre los activos digitales ha sido muy firme y tajante, pero la presión regulatoria cada vez es mayor ¿Qué pasará en México con este tema?

-Creo que los criptoactivos hay que identificarlos en el carril en el que corresponde, y una de las primeras preguntas es sí es dinero o no, y es que el hecho de que puedan intercambiarse no le dan las características de dinero. ¿Qué es? Es algo que cumple con tres elementos fundamentales: ser un buen medio de pago o de cambio; ser un buen resguardo de valor y ser una buena referencia para todos los precios en la economía, que llamamos numerario, si no cumple con estas tres condiciones pues en realidad no es dinero, aunque se pueda intercambiar o pueda haber trueque. Así es que tiene su propio carril y su razón de ser, y entendemos que es un activo que tiene un valor muy grande en el mundo, creemos que debe haber una distancia entre el sistema financiero y los criptoactivos, eso no significa que cada persona física pueda optar por tener alguna tenencia en ellos, pero si es importante que el sistema financiero no los venda de manera directa para que no se perciba erróneamente una sensación de estabilidad. En segundo lugar para que no financie posiciones apalancadas, que los hogares estén teniendo posiciones apalancadas en esos criptoactivos, y en tercer lugar que no los acepte como colateral porque le puede dar mayor volatilidad del propio sistema financiero; tenemos un sistema financiero sólido y que conviene mantenerlo no expuesto alguno de estos elementos de volatilidad.

¿Entonces no es posible que en el mediano plazo este tipo de activos de alguna manera entren a la regulación?

Al final del día sentimos que son una actividad lícita y permitida, pero que no se intercepta con el sistema financiero y sentimos que así está bien. Ahora, eso también no significa que haya aplicaciones tecnológicas en algunos de ellos que pueden ser utilizadas en beneficio de los usuarios y también está relacionado con el tema de si los bancos centrales debemos desarrollar versiones digitales de nuestras monedas, yo creo que sí, yo creo que debemos de extender la arquitectura monetaria y financiera que tenemos y ver cómo la tecnología permite utilizar estas soluciones innovadoras en beneficio de los usuarios y una aplicación muy clara es en versiones digitales de las monedas que ponemos a circular.

Banxico 23 de diciembre 2021. Foto: © Fernando Luna Arce

En ese mismo tenor, y respecto a los llamados neobancos ¿no hay un riesgo de una captura regulatoria, que avancen más rápido que la regulación?

El cambio tecnológico va a transformar a los servicios financieros, lo está haciendo ya, y lo va a profundizar aún más, pero aquí la pregunta es ¿cuál es la mejor estrategia? ¿cómo debemos de abrazar a las nuevas tecnologías? Como un factor de cambio para bien de cara a los usuarios, y aquí hay varios principios que consideramos que son convenientes. Uno de ellos es a igual servicio e igual riesgo, igual regulación de esta manera evitamos estos arbitrajes en los cuales puede haber regulación más pesada o más ligera en algún sector en particular así que interoperabilidad, reglas claras, tratar de buscar un ecosistema abierto donde varios proveedores puedan utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas en beneficio de los usuarios y bajo reglas claras y piso parejo creemos que son positivas.

¿Cuál es el legado que Alejandro Díaz de León deja al Banco de México?

Yo creo que el legado les corresponde a otros definirlo. En esta etapa todos tratamos de construir en alguna medida en algo. Esta institución tiene 96 años y muchos mexicanos, miles de mexicanos han contribuido para que sea la institución que tenemos hoy en día, todos aspiramos a dejar un ladrillo más este sobre los que han puesto los anteriores, y en ese sentido el abrirnos al público, el tener una comunicación estrecha, abrir las puertas del edificio principal a través del museo Banco de México, el tratar de vincularlos con la sociedad, sentimos que era un paso que había que dar y que nos va a acercar más al público.

