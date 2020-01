Entrevista | IP extranjera recibe mensajes inciertos del gobierno de AMLO: CEEG

A pesar de algunos datos positivos en áreas económicas a poco más de un año de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, los inversionistas extranjeros no terminan de convencer a sus oficinas matrices de que México sigue siendo una buena opción para invertir, dice la representante de un conglomerado de trasnacionales con presencia en México.

Condiciones macroeconómicas “inmejorables” como la disciplina en las finanzas públicas o que la tasa de cambio muestra un fortalecimiento del peso ante el dólar de EU de 4.13% y que recientemente se reportó la tasa de inflación interanual más baja en tres años y medio no despiertan el apetito de las empresas globales para invertir en México.

En entrevista con Forbes México, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEGG), afirma que, aunque las bases para convertir a México en un país atractivo para la inversión extranjera están puestas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en un discurso político inconsistente que genera nerviosismo entre los inversionistas externos.

“Nos estamos acostumbrando a una retórica constante, discursos políticos que dan la impresión que las reglas, que ya están en el papel, puedan cambiar de un momento a otro y eso genera nerviosismo en las casas matriz de las empresas globales que representamos”, detalla.

Una muestra de la actitud ambivalente del gobierno federal es el anuncio de 30 segundos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que se puede encontrar en su cuenta oficial de Twitter, en el que se hace un llamado a los mexicanos a consumir sus gasolinas, “lo nacional”, por “el rescate a la soberanía del país”.

“Es probable que (con esta anuncio) la gasolinera de equis petrolera no va a dejar de tener clientes, pero cuando llega a oídos de un corporativo, esto puede generar impactos. En el CEEG está Shell, está Exxon y está British Petroleum que tienen inversiones multimillonaria en rondas y perforaciones. Queremos que la competencia sea pareja, por qué tener un anuncio en pro de Pemex y denostando”.

De acuerdo con los datos más recientes, México captó 26,055.6 millones de dólares en los primeros tres semestres de 2019 en Inversión Extranjera Directa, 40% de ellos provenientes de las 51 empresas que integra el CEEG entre las que se encuentran American Express, AT&T, Bayer, GHL, Citibanamex, General Motors, Nestle, Dupont, Fedex, Holcim, HSBC y otras, que representan 10% el Producto Interno Bruto (PIB) del país y generan 500,000 empleos directos.

Otro factor que mantiene en vilo las decisiones de inversión en el país de estas empresas es la paralización de la inversión pública en 2019 e incluso la exclusión de los contratos de obras públicas, bienes o servicios que adquiere el gobierno federal.

“Está pasando que licitaciones en las que podíamos participar, hoy están canceladas y a veces nos encontramos que en las pocas que hay no aceptan compañías con capital extranjero. Pero somos empresas con una entidad legal que paga impuestos en México, 98% de nuestra plantilla laboral mexicanos, hemos estado aquí por décadas y no puedes hacer esas distinciones”, dice la presidenta del CEEG.

De acuerdo con Jañez, los sectores más golpeados ante la actitud del gobierno son energía y salud, justo los que cuentan con tecnología más avanzada en su campo para poder contribuir al avance del país.

Por ello como representante de buena parte de las empresas globales en el país, Jañez pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador generar políticas públicas claras, un compromiso irrenunciable con el Estado de Derecho y condiciones de seguridad para la operación de estas empresas.

“Hoy estamos tomando las decisiones de los próximos cinco y diez años y esas son las que no están llegando, entonces la baja en la inversión la podemos empezar a ver en cuatro o cinco años, si seguimos con una inercia de crecimiento económico y políticas públicas poco claras y esta retórica política no se va a dar certeza. Por eso decidimos hacerlo para este año porque no hay tiempo que perder”, afirma Jañez.

