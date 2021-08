Con dos teleféricos construidos y operados en el Valle de México: Mexicable Línea 1 (desde octubre de 2016) y Cablebús Línea 2 (a partir del próximo 8 de agosto), la empresa italiana Leitner apuesta por el desarrollo de más sistemas de transporte por cable y por ello ya tiene la mira puesta en el proyecto de Cablebús Línea 3, que se construirá el próximo año entre las alcaldías de Tlalpan y Magdalena Contreras, al sur de la Ciudad de México.

En entrevista con Forbes México, el vicepresidente de Leitner, Martin Leitner revela que para la licitación de la Línea 3 del Cablebús repetirán la fórmula con su aliada Alfa Proveedores y Contratistas, empresa mexicana con la que construyeron la Línea 2 e Cablebús. Prueba de esa alianza, dice el directivo, es que trasladaron desde Europa la manufactura de las torres que soportan el sistema de cables a las instalaciones que su socio mexicano tiene en Puebla.

“Siempre que trabajamos de esta forma necesitamos un socio local fuerte, porque nosotros somos invitados dentro de los países, por eso nos asociamos con empresas locales en donde trabajamos, sea Turquía, Colombia, Chile, México”, cuenta. Para el directivo, el Valle de México tiene un gran potencial de desarrollo de más líneas de teleférico, por lo menos cinco o seis, se anima a decir, pero sin revelar más detalles sobre ubicaciones y trazos.

Sobre el Valle de México se empieza a tejer una red de teleféricos. Hasta ahora operan el Mexicable Línea 1, que va de Santa Clara a La Cañada, en Ecatepec, Estado de México, y la Línea 1 de Cablebús, que sube de Indios Verdes a Cuautepec. El próximo domingo se sumará la Línea 2 de Cablebús, que inicia operaciones para mover a la gente que vive sobre la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, a las estaciones Santa Marta y Constitución de 1917, de las Líneas A y 8 del Metro, respectivamente.

Estas tres líneas suman una red de 24.3 kilómetros de teleféricos, que se ampliará a finales de año con la construcción de la Línea 2 del Mexicable, a cargo de Leitner, que con sus 8.2 conectará la Línea 1 con el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, para sumar así una red de 32.5 kilómetros. de transporte por cable en la Zona Metropolitana del Valle de México. Además de Cablebús Línea 3, hay intención de desarrollar un teleférico en Naucalpan, comenta Martin Leitner.

La empresa italiana Leitner ha trazado cinco o seis líneas más en la Ciudad de México y el Estado de México que tienen potencial de desarrollo, “Naucalpan es una de ellas, pero vamos paso a paso. Estoy seguro de que vamos a operar de manera a exitosa la Línea 2 del Cablebús en los siguientes dos años y eso abrirá nuevos proyectos en el futuro para incrementar nuestra presencia en el mercado mexicano”, enfatiza en entrevista.

La Línea 2 de Cablebús operará con 305 cabinas con capacidad para 10 personas cada una. Foto: Gobierno CDMX

Seguridad

Martin Leitner asegura que la seguridad de los teleféricos que desarrollan no son un tema, sino un estándar. “La cosa más importante para nosotros es primeramente el correcto diseño de nuestros componentes, hechos por nuestros ingenieros y basados en la norma europea. No importa si los sistemas los desarrollamos en Nueva Zelanda, Estados Unidos o México, siempre nos basamos en la norma europea, que es la más exigente”, dice.

Además, para la certificación de seguridad de la Línea 2 del Cablebús, que fue construida en un año y medio y pese al impacto que tuvo la pandemia de Covid-19, se invitó a la empresa certificadora alemana TÜV, que es considerada como una de las voces más autorizadas para avalar la seguridad de instalaciones estratégicas, entre ellas sistemas de transporte en todo el mundo. “No hay ninguna duda de nuestro compromiso con la seguridad del teleférico”, remarca Leitner.

El directivo informa que cada año Leitner invierte 25 millones de euros en investigación y desarrollo tecnológico para mejoras de los componentes que instalan en sus sistemas de transporte por cable. Una de las mejoras que incluyeron en la Línea 2 del Cablebús es la instalación de cajas negras, como en aeronaves o trenes, que se revisarán periódicamente para detectar posibles fallos, analizar la información y corregirla a la brevedad sin afectar la operación de todo el sistema.

Hay algunas investigaciones y estadísticas que dicen que la seguridad de un teleférico es muy cercana a la de los aviones, pero sí están por arriba de la seguridad de un autobús, un sistema de metro o un tren, que tienen más accidentes por kilómetro recorrido, que es cómo se mide. Los teleféricos son 10 veces más seguros que los trenes, y cita datos de la Oficina Federal de Estadística de Suiza:

Aviones, un accidente cada 113 millones de kilómetros recorridos

Teleféricos, un accidente cada 17.1 millones de kilómetros recorridos

Ferrocarriles, un accidente por cada 1.31 millones de kilómetros recorridos

Autobuses, un accidente cada 616 mil kilómetros recorridos

Tranvías, un accidente cada 225 mil kilómetros recorridos.

Son siete estaciones en todo el trazo, entre Constitución de 1917 y Santa Marta, en Iztapalapa. Foto: Gobierno CDMX

Y no solo habla de la seguridad operativa del teleférico, también de la seguridad ciudadana que una obra de movilidad urbana de este tipo trae consigo. “Estuve en Medellín en 2002, y no era posible subir a la favela porque era peligroso, no existían caminos. Cuando construimos el teleférico en 2004 cambió todo el ambiente en esta parte de la ciudad, porque conectamos la favela con el sistema de Metro, entonces la población se podía mover de manera más fácil y segura desde su casa hasta su lugar de trabajo y de regreso”, recuerda.

Lo mismo pasa con la Línea 2 del Cablebús, afirma Martin Leitner, quien cuenta que realizó recorrió en automóvil el trazo del teleférico e hizo más de tres horas, cuando en las cabinas el viaje será de 40 minutos y será similar a ir en un helicóptero, pero silencioso, cuidando el medio ambiente, sin estar atorado en el tráfico, de forma segura, con una vista agradable y sin retrasos. “Esto mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona del teleférico”, remarca.

El vicepresidente de Leitner admite que “es un importante logro para la empresa poder inaugurar este Cablebús el próximo domingo” y que una exitosa operación colocará a los sistemas de transporte por cable como una solución de movilidad urbana en zonas con orografías complicadas. Por ello, reitera, “vamos a incrementar nuestro compromiso en México con Alfa para tener más proyectos, porque estoy seguro de que el potencial está ahí y veremos más proyectos no solamente en Ciudad de México, sino también en otras ciudades con problemas de tráfico”.

