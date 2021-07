“Es un sueño cumplido para Cuautepec”: Sheinbaum inaugura Cablebús con aires de mitin

El Cablebús ya surca el paisaje de Cuautepec. Este conglomerado de colonias populares ubicado en la parte alta de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el extremo norte de la Ciudad de México, estrena un nuevo modo de transporte público: el teleférico.

Enclavado en la Sierra de Guadalupe, Cuautepec se formó con la expansión de la Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XX. Se formó principalmente con población que migró de otros estados a la capital mexicana. Históricamente rezagados en infraestructura, ahora se jacta de tener la primera Línea de Cablebús.

El nuevo teleférico no solamente es una nueva opción de transporte, que conectará a los habitantes de Cuautepec con la Línea 3 del Metro, la 1 y la 7 del Metrobús y con ello poder llegar más rápido y seguro hacia la zona central de la ciudad, sino que incluso será un nuevo atractivo turístico al ofrecer una nueva panorámica de la ciudad, destacó el subsecretario de Planeación de Movilidad, Rodrigo Díaz.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum inauguró el teleférico este domingo, con un recorrido desde el transbordo del Metro Indios Verdes a la Línea 1 del Cablebús. Ahí abordó una cabina junto con una familia de Cuautepec y se trasladó a la estación Campos Revolución, donde se celebró el acto protocolario.

Previamente, en entrevista con Forbes México, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, estimó que el Cablebús llevará más clientes a los negocios de Cuautepec, y estimó una derrama económica a fin de año de mil millones de pesos en los cinco mil 547 negocios que hay alrededor del trazo del teleférico.

El ambiente de la inauguración fue festivo, incluso con aires de mitin. El gabinete del gobierno capitalino y los invitados especiales se hacían selfies. Los habitantes de Cuautepec bailaron al ritmo de cumbia, participaron en actividades físicas como clases de box y zumba. Para los niños hubo algunas amenidades.

Al llegar la jefa de gobierno recibió todo tipo de arengas. Incluso recibió el grito de “presidenta, presidenta”. Ella, mientras llegaba al templete, avanzaba saludando con el puño a los habitantes de Cuautepec. En los discursos, Sheinbaum y el alcalde de Gustavo A. Madero, mencionaron apelaron en repetidas ocasiones a la llamada Cuarta Transformación.

Entre gritos de “se ve, se siente, Claudia está presente”, la jefa de gobierno inició su discurso. Me siento muy contenta, yo no sé ustedes, pero me siento muy contenta”, admitió entre aplausos la mandataria capitalina, antes de empezar a hablar del Cablebús. “Este es un sueño cumplido para Cuautepec, que se merece todo”, agregó y arrancó un “ese apoyo sí se ve” a los vecinos de la zona.

“Mandamos un saludo hasta Reynosa al presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, apuntó Sheinbaum, para empezar a hablar de la Cuarta Transformación. “El Cablebús promueve la justicia, porque se invierte donde históricamente no se había invertido ¿Con qué recursos se hace el Cablebús? Pues con los que antes se iban en la corrupción”, enfatizó entre más aplausos y arengas.

De inmediato la mandataria capitalina pasó del Cablebús a hablar de la cartera de proyectos que ha hecho su gobierno en la alcaldía Gustavo A. Madero, como la recuperación del Bosque y el Zoológico de Aragón, la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, la reapertura del Hospital General La Pastora, que por ahora atiende enfermos de Covid-19.

También se dio tiempo de hablar del programa que anunció el presidente López Obrador de Gas para el bienestar y de la consulta popular del 1 de agosto. “La Cuarta Transformación llegó a la ciudad y al país para quedarse, porque no va haber nunca más un régimen de corrupción y privilegios”, dijo Sheinbaum con efusión y agregó para cerrar: “que viva Cablebús y que viva Cuautepec”.

Lo que debes saber del Cablebús

Tiene cinco estaciones que van de Indios Verdes a Cuautepec, en la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero. Además, tiene una derivación de la estación Campos Revolución a Tlalpexco.

La tarifa definida para este nuevo modo de transporte en la Ciudad de México es de 7.00 pesos, sin importar la distancia recorrida. Sin embargo, los usuarios que deseen transbordar al Metro o Metrobús deberán hacer el pago de la tarifa respectiva.



El único modo de pago admitido en el Cablebús es mediante la tarjeta de Movilidad Integrada, misma que tendrá un costo de 22 pesos (15 pesos del plástico y 7 de un viaje).



Estarán exentas de pago las siguientes personas:

Personas con sesenta años en adelante, que cuenten con documento o identificación expedida por autoridad competente que lo acredite.

A Personas con discapacidad que cuenten con la Tarjeta de Gratuidad, documento o identificación expedida por autoridad competente que acredite tal condición o que sea evidente alguna discapacidad.

A niñas y niños menores de cinco años.

A personas que integran la Comisión de Participación Comunitaria de la Ciudad de México que cuenten con la debida acreditación.

A personas integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas que cuenten con la debida acreditación por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

La exención autorizada no se hace extensiva a los familiares o acompañantes de los beneficiarios.

El horario de servicio es de 5:00 a 23:00 horas de lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 horas los sábados y de 7:00 a 23:00 horas domingos y días festivo.



La Línea 1 del Cablebús cuenta con 377 cabinas con capacidad para 10 personas cada una. Dentro de la cabina se cuenta con ventilación natural, videovigilancia permanente, comunicación directa con los operadores del centro de control y conexión gratuita a internet.

La velocidad a la que viajan las cabinas es de 6 metros por segundo, a través de 62 torres distribuidas a lo largo de los 9.2 kilómetros de longitud que tiene la ruta. La torre más alta mide 47 metros. Se estima que se trasladarán cuatro mil personas por hora por sentido en el trazo de Indios Verdes a Cuautepec, y mil personas por hora por sentido de Campos Revolución a Tlalpexco.



El tiempo de recorrido de toda la línea es de 33 minutos. El mismo trayecto anteriormente se hacía a través de transporte terrestre y demoraba hora y media o más, dependiendo del tráfico.

Durante el primer año de servicio la Línea 1 del Cablebús será operada por la empresa austriaca Doppelmayr, que junto con la mexicana Grupo Indi fue la encargada de construir esta ruta de teleférico, que tuvo una inversión de dos mil 925 millones de pesos.



Doppelmayr tiene más de 130 años de experiencia en la industria y presencia en 96 países con 15 mil 100 sistemas de transporte instalados en la actualidad, que transportan a más de 10 millones de pasajeros por hora.

Más del 90% de las personas que trabajan trabajan la operación de la Línea 1 del Cablebús viven en la zona de Cuautepec y la alcaldía Gustavo A. Madero.

El director de Doppelmayr México, Konstantino Panagiotou afirma que “el teleférico es uno de los sistemas más seguros del mundo, incluso comparándose con la aviación. La aviación siempre dice que es el transporte más seguro del mundo, pero es el segundo más seguro del mundo, porque el primero son los teleféricos”.