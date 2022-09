Entrevista | Líder de Dell en Latam: El gaming es una degustación de lo que haremos en el futuro

Si aún no estás jugando videojuegos, lo harás pronto. Con esta frase, publicada en un blog en su sitio oficial, el Foro Económico Mundial destaca el potencial del gaming en la actualidad. Esta industria dejo de ser de nicho para abrirse camino a la prominencia (se estima que para 2026 generará ingresos por 321,000 millones de dólares). Las empresas tecnológicas, como Dell, entienden esto y no se toman a juego la importancia de este sector.

Hace unos días, Luis Gonçalves, líder de Dell para Latinoamérica, visitó la Ciudad de México con motivo del Dell Tech Forum, y concedió una entrevista exclusiva a Forbes México, en la que no solo destacó el potencial que tiene la industria del gaming para las empresas, los videojugadores e incluso los consumidores en general, sino también se dio tiempo de abordar el papel de la compañía durante la crisis de la cadena de suministro y la actual coyuntura económica global.

Como responsable de Dell en América Latina, Luis Gonçalves admitió que la región tiene un rezago en adopción tecnológica, pero esto lejos de ser una debilidad es un área de oportunidad “para dar un salto hacia adelante”.

De manera similar piensa Intel, cuya directora general para Latinoamérica, Giselle Ruiz Lanza también dijo a Forbes México que la región tiene grandes oportunidades por delante ante la recomposición de las cadenas de suministro globales.

Cuestionado precisamente sobre los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos y compañías como Intel por equilibrar las cadenas de suministro para depender menos de la producción de semiconductores en Asia, Gonçalves dijo que esto es “música para nuestros oídos, porque eso nos vuelve a apoyar para que seamos aún más eficientes; las relaciones que tenemos con esos proveedores [de componentes] son de largo plazo, muy íntimas”.

De acuerdo con IDC, los envíos de PC en todo el mundo cayeron un 15.3% en el segundo trimestre de 2022 a medida que la oferta y la demanda decaen tras los números históricos alcanzados en 2021, algo que por supuesto se ha visto reflejado como mermas en los reportes financieros trimestrales de las tecnológicas. Al respecto, el Líder de Dell para Latam –que por cierto fue de las empresas con menos pérdida– lejos de ver un futuro gris, lo ve brillante.

“Todo lo que se avanzó durante la pandemia no se regresa. Al contrario, va a seguir avanzando y ahora en otro nivel. Hay también el contexto del momento: la crisis en Europa, las tasas de interés, las tasas de cambio, la inflación, esos son ciclos económicos de corto o mediano plazo quizás, pero cuando miramos la compañía en el futuro, vemos un futuro bastante brillante y promisorio porque el movimiento de transformación digital se va a expandir cada vez más”, asegura en la charla.

—Estos dos años agitados coincidieron con tu llegada al cargo ¿Cómo los has vivido en lo personal?

—Cuando uno ve el tamaño del reto y una aceleración como la que vivimos, te llena de orgullo. No es algo sencillo lo que se pone de frente como reto. Al momento de que me eligieron para llevar la compañía en Latinoamérica, en medio de una crisis mundial, me dio mucha energía y confianza de que podía hacerlo, pero también mucha angustia y muchos temores, pero al final lo sacamos bien. Tuve mucho apoyo desde los ejecutivos de la compañía en la matriz como también en la región. Fue un trabajo bastante cooperativo, pero puedo decir que algunas noches dormí un poco menos.

—¿Cuál es la visión que tiene Dell en Latinoamérica?

—Dell mira a Latinoamérica como una región estratégica. Tiene una población muy grande que todavía va muy retrasada en términos de avances tecnológicos, por lo tanto es una oportunidad tremenda de dar un salto hacia adelante utilizando la tecnología digital y avanzar muchísimo. Entonces, Latinoamérica es una región donde la compañía ve muchas oportunidades y ha seguido invirtiendo durante la pandemia y hacia el futuro porque vemos muchas oportunidades.

—¿Cómo afrontaron el reto de las rupturas en las cadenas de suministro?

—Tenemos un modelo operativo muy integrado que incluye la cadena de suministro, el cómo manejamos los clientes y una integración de ventas, de conexión con los clientes muy bien coordinada. Llevamos la información más precisa a los que están más de frente a la escases que son los proveedores de componentes y por lo tanto a ellos también nos dan ciertas visibilidades y al final sacar la mejor eficiencia de la cadena. Sí hubo un reto, pero el modelo operativo de Dell, que es cadena de suministro, estrategia de comercialización y sistema integrado de ventas, llevaba la información en todas las partes para que tuviéramos el máximo de eficiencia.

—A raíz de las rupturas, se ha iniciado una relocalización de la cadena de suministro…

—Las relaciones que tenemos con los proveedores de componentes son de largo plazo, muy íntimas, donde tenemos ingenieros y gente de nuestra operación dentro de los proveedores para garantizar la seguridad y calidad de lo que entregamos, para que hagamos una supervisión desde el principio de la cadena hasta el final para garantizar la seguridad de los clientes. Todo esto que va pasando ahora, que los proveedores van reaccionando, para nosotros son buenas noticias, nos ayudarán hacia el futuro.

—¿Cuál ha sido el impacto del contexto económico global en Dell?

—Lo tomamos desde dos perspectivas. Una de largo plazo, que es un movimiento bastante más grande y, creemos, bastante más impactante y permanente que es la adopción de las tecnologías digitales. Todo lo que se avanzó durante la pandemia no se regresa. Al contrario, va a seguir avanzando y ahora en otro nivel. Hay también el contexto del momento: la crisis en Europa, las tasas de interés, las tasas de cambio, la inflación, esos son ciclos económicos de corto o mediano plazo quizás, pero cuando miramos la compañía en el futuro, vemos un futuro bastante brillante y promisorio porque el movimiento de transformación digital es una realidad que se va a expandir cada vez más.

—Una transformación digital genera la necesidad de gestionar los datos…

—El crecimiento de datos, en los últimos dos años en especial, pero ya antes también, ha sido impresionante. Lo que implica decir que las compañías necesitan tratar los datos, protegerlos, manejarlos de manera cada vez más masiva y estructurada, además de una manera más interconectada con todos los actores que están alrededor de las compañías.

Uno ve a Dell y quizá piensa en las computadoras porque son las más expuestas, pero hoy somos líderes en todo lo que son servidores, capacidad de cómputo de los data centers que hacen el cómputo de los datos y que van creciendo cada vez más; soluciones de almacenamiento de todas las calidades y tipos de datos porque hay datos que son nos estructurados como las fotos, los videos, los audios que vamos hoy generando de forma masiva en nuestras vidas personales y que las compañías también hoy utilizan.

El mercado que vemos hoy, acotado apenas en lo que son las tecnologías de la información tradicionales, es de 650 o 700,000 millones de dólares, sin embargo, todo lo que va de crecimiento en lo que es Edge, 5G, telecomunicaciones, casi doblan el mercado. La oportunidad para compañías como Dell y toda la industria de tecnología es como si el mercado para los próximos años va a ser el doble de lo que existe hoy, es una oportunidad tremenda.

—Una de las industrias con más potencial de crecimiento es el gaming ¿Cuál es la visión de Dell al respecto?

—La industria de gaming hoy es más grande que toda la industria del entretenimiento que conocemos, música, videos, cine, espectáculos. Es una industria que exige de las compañías mucha sofisticación en todo lo que diseñen, toda la arquitectura, porque no puede haber latencia en la transmisión de los datos, la calidad del video, de la inmersión de los jugadores.

Es un laboratorio muy importante para todos los que están en tecnología para apostar y entender cómo se opera porque hacia el futuro cada vez más la experiencia de los usuarios al utilizar la tecnología debería ser una experiencia tan sofisticada como la de los gamers hoy. No hay forma de no estar, si no te quedas rezagado porque no estás al tanto de lo que se va a necesitar en el futuro.

En el futuro las clases de los niños van a ser una experiencia tal cual de los gamers, las videoconferencias también. Va a ser una experiencia de inmersión total, en tiempo real, sin latencia, pero eso implica una capacidad de cómputo distribuido que los desarrolladores de gaming saben de estrategia y eso va a estar implícito en todo lo que desarrollamos, desde el hardware hasta las aplicaciones. El mundo de gaming es una degustación de todo lo que vamos a hacer en el futuro, incluso las transacciones bancarias.

—¿Cómo colabora Dell con el ecosistema de startups en la región?

—Es una relación bastante activa por dos frentes: una, apoyando a esas compañías con soluciones que van desde el punto de vista de servicios hasta programas diseñados para startups en términos financieros para que puedan arrancar, porque las startups de hoy pueden volverse las grandes compañías del futuro utilizando tecnologías Dell. Sí hay una relación bastante íntima y programas específicos que están por todas partes de Latinoamérica, para apoyar a estos emprendedores. Sí hay una cantidad de emprendedores impresionante en Latinoamérica porque hay una oportunidad impresionante de cerrar la brecha tecnológica en la región.

