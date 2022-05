Big data, nube, IA: herramientas importantes para crecer, afirma Dell

Javier Solórzano, director comercial de Mid Market de Dell Technologies, considera que la transformación digital y tecnológica de las empresas es un proceso inacabado, nunca se va a frenar y siempre va a estar en cambio constante, por lo que actualmente es fundamental para las compañías adoptar las nuevas tendencias en tecnología de la información como big data, la nube, inteligencias artificial, medidas de ciberseguridad, entre otras.

Así lo consideró el directivo de Dell Technologies durante una charla que dio en el marco del Foro Forbes Ecommerce, Fintech & Logística Disruptores Digitales, que se celebró este jueves 12 de mayo en un hotel de Paseo de la Reforma.

Solórzano dio un dato para ilustrar la importancia de la transformación digital: 72% de las pequeñas y medianas empresas en México han incrementado la adopción de tecnología en su operación cotidiana.

Javier Solórzano comentó que “la nube no es un lugar, es una forma de operar con la tecnología, las aplicaciones y entregar servicios o software o lo que sea de una manera ordenada, en demanda, que podamos prender y apagar ese producto o demanda. Dentro de tu empresa puedes armar una nube, con equipo físico, con software, redes o puedes utilizar nubes públicas”.

Otra componente que deben tomar en cuenta las compañías, en especial aquellas que se dedican al ecommerce, es la inteligencia artificial y el machine learning, aseguró el especialista.

“La inteligencia artificial la generas con máquinas con un buen procesamiento, con software que se empiezan a llenar de información y de datos a través de sensores y te empieza a dar opciones para que puedas tomar una decisión más acertada. Con el tiempo y la repetición es el famoso machine learning”, explicó.

“Las máquinas empiezan a entender los hábitos: hábitos de compra, hábitos de dónde te encuentras, por esto te empieza a llegar información de los lugares a donde vas, qué es lo que te gusta, etcétera. Esa mezcla de machine learning e inteligencia artificial es bárbara”, destacó el directivo de Dell durante su participación con una Forbes Talk.

Otra tecnología que abordó fue el de blockchain. “Pareciera un concepto súper difícil, pero simplemente es seguridad. Blockchain es la tecnología donde se desata un proceso de flujo de información y a través de bloques se va auditando y respaldando en diferentes puntos para que sea menos vulnerable. Ahora con la digitalización suceden cosas importantes: antes les hacían daño a las empresas robando producto, el dinero, ahora secuestran datos”.

En materia de ciberseguridad el directivo de Dell Technologies mencionó que “la ciberseguridad ya no tiene que ser reactiva, sino proactiva, es decir, buscas partners que se dediquen a tu seguridad porque vas a estar arriesgando muchas cosas porque se están repartiendo datos por todos lados. Con una vulnerabilidad que encuentren los hackers te roban. Hemos visto instituciones de gobierno, financieras, de cloud que han sido vulneradas en su seguridad”.

Como pequeña o mediana empresa, añadió, no se deben especializar en ese tema, sino asociarse con un partner “estratégico que te ayude a desarrollar una estrategia de ciberseguridad donde de manera proactiva empiece a detectar vulnerabilidades, comportamientos, ese famoso machine learning”.

El big data se ha vuelto crucial en las compañías, insistió Solórzano. “Ahora los datos se han modificado. Antes una base de datos simplemente era texto, números. Ahora el big data son datos más estructurados, imágenes, comentarios, voz ¿Cómo conjuntas todo eso para tomar una decisión? Qué difícil, pero con el big data se resuelven todos esos temas. Tenemos que buscar un partner que te ayude a resolver esa parte y tomar decisiones de negocio”.

“Antes se tomaban decisiones de negocio a posteriori, es decir, ya pasaba el evento y veías tu dashboard para ver dónde vendías menos, dónde más. Ahora con el big data tomas decisiones antes de que suceda el evento, antes de que la empresa pequeñita que la veías de lejos te rebase por el lado derecho porque ellos sí se digitalizaron, explotaron los datos y tomaron decisiones eficientes”, compartió el directivo de Dell Technologies.

Solórzano cerró su Forbes Talk refiriendo que la capacitación en transformación digital en las empresas es un proceso difícil, pero necesario. “Ya no es válida esa conversación de ‘yo lo hago a mano’, no es viable, va a frenarte el negocio, como pequeña o mediana empresa una persona con esa mentalidad va a echarte para atrás el negocio. No importan la edad que tengas, tienes que estar dispuesto a cambiar y entenderlo”.

