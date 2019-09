Error administrativo tiene en vilo a un centenar de proyectos de científicos mexicanos

Más de un centenar de investigaciones científicas encabezadas por mexicanos y respaldadas por universidades de diferentes países están en riesgo de concluir de forma súbita por una serie de errores administrativos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se resiste a corregir.

Al menos son 45 científicos mexicanos que, a través de las redes sociales, piden a las autoridades mexicanas aprobar la extensión de sus becas posdoctorales, con ello su estancia en el extranjero y la continuidad en sus investigaciones, luego de que el pasado 29 de julio fueron rechazadas.

El retiro de su financiamiento no está relacionado con una evaluación negativa a sus proyectos de investigación o el incumplimiento de una serie de requerimientos establecidos para otorgar este tipo de becas, que es evaluado por miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI), sino a que días después de la convocatoria para la renovación de las becas, que se lleva a cabo a través de la plataforma del Conacyt, se integró un requisito más para los solicitantes, lo que provocó que muchos de ellos no se enterarán o integrarán dicho documento.

“En la convocatoria se pedían cuatro documentos, uno de ellos es el identificador de investigador con el que trabajamos desde el extranjero, documento que en el Conacyt ya tienen desde la primera vez que aplicamos a la beca. Cuando entramos esta vez a la plataforma, no había posibilidad de adjuntar el documento como ocurrió el año pasado, muchos de nosotros simplemente asumimos que con darlo la primera vez era suficiente”, detalla Abigail Jiménez Franco, geocientífica especialista en mineralogía a la nanoescala.

Sin embargo, aunque esta inconsistencia se pudiera atribuir a los científicos y no al portal, el Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital humano de Alto Nivel contempla que se podrá restituir la beca cuando el becario acredite que la suspensión no fue por causas imputables a él.

“Normalmente hay un periodo que puedes resarcir inconsistencias administrativas para que puedas continuar con la evaluación, pero en este caso, Conacyt nos contestó que derivado de que nosotros no habíamos entregado este documento nuevamente nos quedamos fuera de la convocatoria y es grave porque iniciamos casi 300 investigadores y de estos 300 sólo se les renovó a 88, es decir, solamente el 33% pudo renovar los proyectos posdoctorales, es realmente preocupante que nunca había pasado en la historia del Conacyt”, relata en entrevista con Forbes México, Jiménez Franco, profesora invitad en la Universidad de Barcelona.

Con el financiamiento que reciben los científicos por parte del Conacyt, que asciende a 2,000 dólares mensuales, es decir aproximadamente 38,820 pesos; no sólo costean el alojamiento, alimentos, transporte y los costos que se puedan generar en su extancia en el extranjero, sino también su presencia en congresos nacionales o internacionales, participaciones que resultan vitales en el ejercicio de su desempeño científico.

“Esta cantidad que nos otorga el Conacyt es como un ingreso, porque realizar un posdoctorado es el inicio de tu carrera científica y es considerado como tu primer trabajo de investigación y con esto debes de subsistir en general”, advierte José García, cuyo proyecto posdoctoral en la Universidad de Manchester está enfocado en la Inteligencia Artificial.

La solicitud de los científicos a este organismo público que tiene por objeto promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el país, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador es que les permitan resarcir los problemas administrativos.

“Si ya se determinó que hay continuidad para nuestros proyectos con base en el criterio científico pues que se les dé continuidad y si no son pertinentes pues que no los digan, pero estamos seguros que muchos de estos casos han cumplido porque tenemos el calendario, las actividades, uno de nuestros compañeros que publicó en Science, una de estas revistas de tanto renombre y se quedó sin beca, no puede sr posible que una persona que llego al más alto estándar de la rigurosidad científica se quede afuera por un documento que Conacyt ya tiene”, advierte Jiménez Franco.

Hasta ahora, la única respuesta que han recibido por parte del Conacyt fue un comunicado ene l que reconocía el error en la plataforma y la confirmación de que no se extendería su financiamiento.

“Muchos de mis compañeros están intentando buscar este acercamiento y solución con Conacyt y estirando lo que más se puede para o volver y rescatar sus proyectos y han llegado a situaciones francamente comprometedoras que de ninguna manera benefician a los investigadores en México y al país”.

Más que afectación a los becarios

La negativa para continuar con la extensión de las becas de proyectos posdoctorales de un buen número de científicos mexicanos que residen en el extranjero, no sólo tendría consecuencias para la carrera de estos profesionales sino para la propia sociedad mexicana y el avance del desarrollo científico y tecnológico en el país.

No sólo se trata del desarrollo de una investigación científica, los investigadores financiados por en Conacyt también tienen la obligación de asesorar a alumnos de licenciatura, maestrías y doctorados, colaborar con universidades mexicanas y apoyar el mejoramiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

“Esto también fomenta la fuga de cerebros, porque las universidades que nos aceptan también hacen una inversión en estos proyectos, así como México pone la parte de nuestra beca, estas universidades ponen todos los equipos que se tiene que utilizar, esto es de hablar de miles y hasta millones de euros. Al quedar truncado al segundo año, algunas universidades acaparan a este talento, nosotros ya no tenemos compromiso con México y la gente pierde esa posibilidad de recibir ese fortalecimiento en el posgrado nacional”, advierte la científica mexicana.

