Errores y aciertos de las mamás cuando se trata de finanzas

“Como mamá de tres niños, identifico tres problemas que tenemos las madres por no haber aprendido a administrar el dinero y (a menudo) no saber de educación financiera”, explica en entrevista con +Dinero de Forbes México, Claudia Castro, fundadora y directora de la plataforma Hablemos de Dinero.

1. Administración del dinero por intuición

Aprender a administrar los recursos económicos disponibles es algo que casi siempre se aprende sobre la marcha. Si bien las mamás son reconocidas por sus dotes como administradoras, es importante reconocer que se trata más de intuición y práctica que de un proceso de aprendizaje o el uso de herramientas financieras.

“Esto está ligado con dos momentos muy importantes para las mujeres: cuando llega la maternidad tienes que poner una pausa en tu vida laboral, te retiras, reduces mucho tu dinámica o dejas pasar una promoción laboral para estar más tiempo con tu familia. Eso empieza a generar mucho conflicto en la generación de ingresos, nos hace sentir que no tenemos independencia financiera y nos ‘desempodera’ para tomar el control de la administración familiar”, explica Claudia Castro.

2. No hay una planeación a futuro

“Si en este momento nos cuesta mucho trabajo organizarnos, llevar una planeación porque no tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo, el dinero nos genera mucho estrés. Pensar ‘¡Hoy no me alcanza para pagar las colegiaturas de mis hijos en el kínder, ¿qué voy hacer cuando se vayan a la universidad?’! Es normal, no hay mamá que no piense en eso, en el futuro financiero propio y el de sus hijos”, afirma.

No generar el mismo nivel de ingresos que en la soltería o solo viviendo en pareja y el hecho de sentir que el dinero no es suficiente en la actualidad y, por lo tanto, mucho menos lo será en el futuro, es el escenario perfecto para desarrollar ansiedad y estrés financiero.

3. No educar a los hijos en temas de dinero

De acuerdo con la especialista, el dinero es un tema del que hay que hablar en casa.

“Otra preocupación es cómo educar a los hijos en este tema, si yo vivo estresada con el dinero, si estoy preocupada porque no tengo ingresos propios y no sé cómo decirle a mi marido que me de más para el gasto porque ya no me alcanza. Es común que los hijos vean a los padres discutir por dinero y porque no saben cómo tratar el tema adecuadamente. Eso es lo que les estamos transmitiendo a los niños; no sabemos qué decirle a los niños sobre el dinero porque nuestra propia experiencia no es una experiencia sana”, señala Castro.

Po fortuna, estos son sus consejos para tomar al toro por los cuernos:

Sé autodidacta

Aunque en efecto, nadie nos dijo cómo administrar el gasto o si quiera cómo llegar a acuerdos al respecto, en la actualidad existen muchos recursos para apreder esta materia que, lejos de darnos un 10 o un 6 al final del año, sin duda aumentará nuestras habilidades en la boleta de la vida.

“Hay que educarnos, aprender, todos tenemos o hemos tenido problemas con el dinero, hay que reconocer que todas las personas tenemos una relación con él desde que nacemos hasta el día que nos morimos y es fundamental averiguar cómo lo podemos utilizar a nuestro favor”, recomienda Claudia Castro.

Tomar conciencia financiera significa dejar de dar la vuelta a las deudas en la tarjeta de crédito pensando que no va a pasar nada.

Toma acción

De nada sirve aceptar que tenemos problemas financieros si no se hace nada en concreto al respecto. “Hay que hacer cuentas, hay que hacer un presupuesto de cuanto estoy ganando, cuánto estoy pagando, a cuánto ascienden mis gastos, en qué se me está yendo el dinero, por qué vivo sobrenededudada. Identifica dónde está la fuente del problema”, detalla.

Haz las cosas de forma diferente

Si tus hábitos de toda la vida te tienen en la situación económica actual (y esta no te tiene tan satisfecha), es momento de actuar de forma distinta. El paso anterior de identificar tus fugas de diero, tus gastos hormiga, te permitirá tener claro dónde puedes empezar a hacer recortes para poner el dinero donde más beneficios te traiga. Platica con tu pareja y tus hijos acerca de esto, el tema no es exclusivo de la mamá o del papá.

Habla de dinero en familia

“Haz del dinero un tema de interés común para todos los miembros del hogar, después de todo se trata de los recursos de toda la familia independientemente de cuál es la fuente de donde provienen. Hay que establecer acuerdos e involucrar a los niños para que sepan y empiecen a tomar conciencia también de que necesita optimizarse el uso de esos recursos.

Es muy fácil que los niños te pidan una cosa y luego otra; como papás les quieres dar todo, pero hay que saber cuándo parar, involucrarlos, sensibilizarlos desde que son chiquitos y enseñarles cómo usar los recursos de manera inteligente”, advierte la creadora de Hablemos de Dinero.

Revisa tus emociones respecto al dinero

Su último consejo es trabajar como en nuestras emociones, es decir, identificar si el dinero nos genera tristeza, enojo, preocupación, ansiedad y buscar la manera de reconciliarnos con este concepto tan presente en la vida.

“A veces creemos que estamo solas en este mundo cuando se trata de dinero, no sabemos cómo contarle a nuestra pareja que me estresa el regreso a clases o las vacaciones, pero siempre surgen temas así y necesitamos aprender a hablarlos, aprender a reconciliarnos con el dinero, a verlo como la herramienta para cumplir nuestras metas y no como una fuente de estrés financiero”, finaliza Castro.

