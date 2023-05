10 consejos de finanzas personales para mamás

Mayo es el mes para celebrar a las mamás, esas mujeres increíbles que además de amorosas suelen ser excelentes administradoras y las más creativas para mantener las finanzas personales y del hogar en orden. Pero como nunca se deja de aprender, hoy les compartimos 10 consejos claves para seguir manejando el dinero de la mejor forma:

1. Sé financieramente independiente

Parte de ser madre o padre es aceptar la responsabilidad de proteger el futuro financiero de tu familia y eso comienza abordando las finanzas personales. La recomendación en ese sentido es que evites depender de alguien para tener seguridad financiera, pues un divorcio, una discapacidad o incluso un fallecimiento podrían poner en serio riesgo tu seguridad económica en caso de depender de tu pareja.

2. Mantén tu despensa surtida

Cocinar puede ser una de las labores más estresantes, pero una despensa bien surtida puede hacerlo un poco más fácil, saludable y asequible. Piensa en una despensa bien surtida como una lista de compras permanente. Este consejo ayuda a las madres a cocinar más comidas de manera eficiente, oportuna y de paso ahorrar dinero, ya que evitarán comprar comida rápida de último momento.

3. Págate a ti misma primero

Con tantos gastos es difícil ahorrar, pero esto será más complicado si solo ahorras lo que te sobre después de cubrir todos tus gastos. Mejor págate a ti misma cada mes el 5 o 10% de tus ingresos para ir generando un fondo que te permita enfrentar imprevistos.

4. Usa el crédito adecuadamente

A menudo la tarjeta de crédito es un gran salvavidas al final de la quincena, pero no hay que olvidar que no es dinero extra sino un recurso que debemos pagar en tiempo y forma para evitar los intereses. Trata de no usarla si puedes evitarlo y asegúrate de pagar el monto necesario para evitar cargos no deseados. Tener un buen historial crediticio se reflejará en tu Mi Score de Buró de Crédito y eso te dará acceso a financiamientos más grandes y a menor costo con el paso del tiempo.

5. Aparta tiempo para tus proyectos

Si tienes un par de proyectos para generar ingresos extras pero no has podido lograrlo, es hora de poner manos a la obra. La única manera de convertir esas ideas en dinero es hacer tiempo para ellas. Planifica tu semana los domingos por la noche y agenda espacio para llevar a cabo esos objetivos, puedes ayudarte de alguna app de productividad para conseguirlo.

6. Mantén tu dinero creciendo

El ahorro es fundamental para sentirte más tranquila, pero poner tu dinero a trabajar a través de una inversión también es importante. Recuerda solo invertir el dinero que sabes que no necesitarás de forma inmediata. En México puedes invertir desde 100 pesos o incluso invertir en bolsa sin ser millonaria o experta en el tema.

7. Aprovecha la tecnología para facilitarte el ahorro y la inversión

Si puedes darte tiempo para hacerte las uñas o ver una serie en la tv, es muy probable que puedas darte unos minutos para abrir una cuenta de inversión en Cetes o en alguna casa de bolsa, pues te tomará pocos minutos. Hoy la tecnología facilita este proceso y además te da la oportunidad de automatizar la cantidad de dinero que quieres ahorrar o también te da la oportunidad de reinvertir tus rendimientos para que te beneficies del interés compuesto cuya magia radica en hacer más grandes tus ganancias.

La estrategia de “establecer y olvidar” tus ahorros e inversiones tiene la ventaja de que harás ese pequeño esfuerzo una sola vez y después el dinero saldrá de tu cuenta de débito a la de ahorro sin esfuerzos adicionales. Esto es perfecto para las mamás que empiezan en el mundo de las inversiones.

8. Comparte el reto de ahorrar e invertir con tu pareja

Tener un socio en esta labor y reunirse una vez al mes en una “cita del dinero” o de “rendición de cuentas” puede ponerle una presión adicional a las cosas haciéndolas incluso un poco más divertidas. Hagan juntos un seguimiento de sus inversiones y de sus ahorros para mantenerse al día de los avances y también para mantener la motivación.

9. Habla de dinero con tus hijos(as)

La educación en finanzas personales debería comenzar en casa y hay muchas lecciones de dinero que puedes darle a los niños desde una edad temprana. Es importante que ellos te escuchen hablar sobre cómo ganas dinero o cuánto cuestan las cosas desde el jardín de niños.

El dinero es una herramienta práctica en la vida, no dejes que sea un concepto misterioso. Diles cómo estás eligiendo el mejor precio o por qué estás usando un cupón en alguna tienda. Explícales cómo ahorrar para luego comprar un regalo divertido.

Hacer que las “charlas de dinero” sean parte de las conversaciones cotidianas ayudará a que sea más fácil hablar de finanzas con sus hijos, cónyuge y otros adultos, no rehuir de eso ayudará a los niños a establecer una mentalidad positiva acerca del dinero.

10. Inculca en tus hijos el hábito del ahorro

Enséñales que el dinero no solo se gasta sino que idealmente hay que ahorrar también. El ahorro enseña muchas cosas buenas: disciplina, gratificación, cómo establecer objetivos y planificar. Además, ahorrar brinda seguridad e independencia. Dales una alcancía o un frasco transparente para iniciar su ahorro y refuérzales el aprendizaje con frases positivas al estilo “ahorrar es un gran hábito”, “ahorrar me permite conseguir mis metas”.

