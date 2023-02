Durante periodo neoliberal es raro ver una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo: AMLO

En conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que durante lo que él llama el periodo neoliberal haya habido una reforma a la Carta Magna en beneficio del pueblo.

Durante su discurso, donde estuvieron presentes el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; la Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; y Alejandro Armenta, presidente de la Cámara de Senadores, entre otros políticos y funcionarios, López Obrador enumeró los cambios que perjudicaron a la ciudadanía durante el periodo neoliberal.

“De las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social, se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el Porfiriato y se instauró como gobierno una democracia simulada operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes empleados de los grandes poderes económicos, en fin es raro encontrar y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el período neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo”, mencionó.

López Obrador aseguró que en los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares y contrarias al interés público, por ejemplo, dijo que se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas, entre otros.

“Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles; se limitó la gratuidad de la educación pública, se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes, se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública”, detalló.

El mandatario añadió que ahora, con orgullo y con la frente en alto, puede sostener que millones de mexicanos han logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo, algo contrario a lo que sucedió durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.

“Ahora es delito grave la corrupción, que no lo era porque habían modificado el Código Penal durante el sexenio de 1988-1994, existe ahora, como lo mencionó el senador representante de esa Cámara, la Ley de austeridad republicana, porque la austeridad no es un asunto de principios, no es un asunto, digo de administración, sino de principios. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó.

López Obrador también resaltó que durante su administración se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos.

“Esto nos ha significado ingresos para la Hacienda Pública del orden de 200,000 millones de pesos al año”, dijo.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Llaman a respetar la democracia

Por su parte, la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a respetar la Constitución y la independencia de poderes en la federación, ya que es pilar de la democracia.

“Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial —la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República.

“Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia”, dijo.

Santiago Creel Miranda también pidió en su discurso respetar la Constitución pese a las diferencias ideológicas que pueda haber entre los actores políticos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado