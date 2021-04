Escala el tono de las campañas en CDMX: robo, retiro de propaganda…

Apenas corre la semana tres –de ocho– de las campañas electorales en la Ciudad de México y éstas ya subieron de tono: robo de objetos personales, retiro de propaganda de la competencia, peleas callejeras.

La Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales de la Fiscalía capitalina tenía hasta el pasado viernes 52 carpetas de investigación de presuntos delitos electorales en lo que va de la contienda en la que se renovarán las 16 alcaldías, 160 concejalías y el Congreso capitalino.

La noche de ayer martes, la candidata de la coalición Morena-PT a la alcaldía de Benito Juárez, Paula Soto, denunció que tras un cristalazo en su camioneta, le robaron su bolsa con identificaciones personales, objetos de valor y la mochila de una compañera de su equipo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Niños Héroes de Chapultepec “coincidentemente” después de que se encontraron con unas brigadas del PAN, aseguró.

“Me encuentro con mi camioneta que fue vandalizada, me roba la bolsa que tenía aquí dentro con todas mis pertenencias y una mochila con computadora y otras pertenencias de Mariana, que trabaja conmigo (…) Estoy sumamente desconcertada por lo ocurrido, (…) la verdad es que sí es muy extraño que a las 6:30 de la tarde, a plena luz del día, alguien haya hecho esto, con pertenencias que no estaban a la vista”, relató la aspirante morenista en un video.

Esta tarde-noche fue víctima de un robo en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, de la Alcaldía #BenitoJuárez. Mientras realizaba el último recorrido del día, rompieron el vidrio de mi automóvil. pic.twitter.com/Yn3J7BDp5C — Paula Soto (@PaulaSoto) April 21, 2021

Por estos hechos, Soto interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, en la agencia investigadora del Ministerio Público BJ-3.

En las redes sociales de la aspirante que disputa el cargo al panista Santiago Taboada, alcalde con licencia que busca la reelección, recibió mensajes de solidaridad y otros que calificaron el robo como “violencia política en razón de género”.

Intromisión de partidos

El pasado 15 de abril, Jorge Gaviño, candidato a diputado local de la alianza PAN, PRD y PRI, presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina por el presunto uso de recursos públicos de la alcaldía Gustavo A. Madero en la promoción del candidato morenista Francisco Chíguil Figueroa, quien aspira a reelegirse como alcalde por otros tres años.

En un video colocado en su cuenta de Twitter, el perredista Gaviño Ambriz señaló que “una cuenta oficial de la alcaldía Gustavo A. Madero señaló lo siguiente: ‘el día de hoy continuamos con la encomienda del alcalde Dr. Francisco Chíguil Figueroa de regalar un litro de sanitizante por vivienda, en esta ocasión asistiendo a la colonia Vallejo’”.

Me dirijo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales @FiscaliaCDMX, para denunciar el uso de recursos públicos por parte de @TuAlcaldiaGAM en la promoción personal del candidato de #Morena @fchiguil contra quien resulte responsable. @SaraythDeLeon pic.twitter.com/cNgCGHCDxP — Jorge Gaviño (@jorgegavino) April 15, 2021

“Aquí evidentemente se están utilizando recursos públicos a nombre de un candidato porque el doctor Chíguil ya no es alcalde, está como alcalde con licencia. Es decir, está ejerciendo una candidatura y no puede estar obsequiando, a través de recursos públicos nada absolutamente. Cuando se dan cuenta del error y del delito que estaban cometiendo, borran estas publicaciones y pretenden que no hubiera ocurrido nada”, indicó el candidato.

“A nuestro juicio es un presunto delito y lo que vamos a hacer es poner en conocimiento a las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México para que proceden conforme a derecho”.

Retiro de propaganda

En la alcaldía Azcapotzalco, donde Vidal Llerenas busca la reelección por la coalición Morena-PT, la aspirante de la alianza PAN, PRD y PRI, Margarita Saldaña, denunció el retiro y destrucción de su propaganda electoral como mantas y pendones.

La diputada panista con licencia señaló a militantes de Morena y trabajadores de la alcaldía de haber sido los responsables de tal acción.

La diputada panista América Rangel Lorenzana, aspirante a la reelección por el distrito 13 de Miguel Hidalgo, también acuso el retiro de su propaganda, presuntamente llevado a cabo por militantes de Morena, partido que actualmente gobierna en la demarcación y donde Víctor Hugo Romo aspira a reelegirse como alcalde por otro trienio.

El 7 de abril, tres días después de iniciadas las campañas electorales, la candidata a alcaldesa de Álvaro Obregón por Movimiento Ciudadano, Jorgina Gaxiola; la aspirante a diputada local por el distrito 23, Alejandra Puente, y el aspirante a concejal, Charbell Mateos, fueron víctimas de intimidación y robo de su propaganda en el tianguis de Las Águilas, en dicha demarcación.

A través de un comunicado, el partido narró que sus candidatas estaban haciendo campaña en el tianguis cuando se acercó un grupo de jóvenes de entre 15 y 25 años para despojarlos del “material del partido, exigiendo abandonar el lugar mediante amenazas e intimidaciones para que no tomaran imágenes”.

Las aspirantes fueron asistidas por elementos de la Policía Auxiliar, sin embargo, tuvieron que abandonar el lugar.

“No nos vamos a dejar intimidar por grupos civiles, que sabemos pertenecen a otros partidos, vamos a seguir saliendo a las calles para seguir construyendo una mejor alternativa para la ciudad”, señalaron las aspirantes de Movimiento Ciudadano tras uno de los primeros hechos violentos en las campañas electorales en la Ciudad de México.

