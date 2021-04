Las listas de aspirantes a cargos de elección popular no dejan de sorprender. Es el caso de la Ciudad de México, donde con la renovación del Congreso local personajes de toda índole buscan obtener una curul para los próximos tres años.

Hay figuras que se volvieron virales en redes sociales, familiares de artistas, sindicalistas y viejos políticos, hasta personajes que pretenden regresar a la vida pública de la capital bajo las siglas de otro partido.

El Partido Encuentro Solidario (PES) postuló a José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, mejor conocido por su nombre artístico de José Joel, hijo del ícono de la música romántica mexicana José José. Él busca ser diputado por el Distrito 5 local, compartido entre las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

Te recomendamos:Elecciones CDMX: ellas y ellos son quienes buscan gobernar las alcaldías

El también cantante José Joel contenderá en un Distrito que ha sido dominado por el Partido Acción Nacional (PAN), que postuló a María Gabriela Salido Magos, una de las diputadas que busca la reelección por otros tres años y que desde el Congreso ha sido de las críticas más duras del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Otro candidato peculiar es Juan Francisco Martínez Ventura, mejor conocido como Lady Tacos, quien fue postulado por el Partido Equidad, Libertad y Género en el Distrito 32, asentado en Coyoacán, donde contenderá en contra de Gerardo Villanueva Albarrán por Morena, quien perteneció a la corriente política de René Bejarano.

También hay quien busca seguir el camino político de sus familiares, como Pedro Enrique Haces Lago, hijo del líder del nuevo sindicalismo aliado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y senador suplente por Morena, Pedro Haces Barba. Él busca una curul por el Distrito 16, ubicado en Tlalpan por el partido Fuerza por México.

Quiere hacer lo propio Anthea Terina Sansores Olvera, sobrina de la ex alcaldesa de Álvaro Obregón y actual candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores. Ella va como candidata de Morena al Distrito 20 en Cuajimalpa, el cual fue ganado en 2018 por el bejaranista Eduardo Santillán, quien a su vez pretende ser alcalde en Álvaro Obregón.

El Movimiento Ciudadano lanzó en el Distrito 11, ubicado en Iztacalco y Venustiano Carranza a Alejandro Piña Medina, ex asambleísta y ex delegado en Venustiano Carranza por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ese territorio buscará desplazar a María de Lourdes Paz Reyes, de Morena, quien también busca la reelección.

En el Distrito 12 el Movimiento Ciudadano colocó al activista franco mexicano Aurelien Benjamín Guilabert, que contenderá contra José Luis Rodríguez Díaz de León, quien al ver frustrada su intención de ser el candidato de Morena a la alcaldía Magdalena Contreras optó por buscar la reelección en el Congreso por otros tres años.

Sigue nuestra cobertura electoral aquí

El ex funcionario en la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y de Ricardo Monreal como delegado en Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, va como candidato plurinominal por el partido Redes Sociales Progresistas, del cual es dirigente en la Ciudad de México.

Fernando Belaunzarán, quien fundó la corriente Los Galileos dentro del PRD, es candidato del PAN al Distrito 15 en Iztacalco; Andrés Sánchez Miranda, sobrino de la ex candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno en 2012, Isabel Miranda de Wallace, busca regresar al recinto de Donceles mediante una candidatura plurinominal.



Lee también: Elecciones 2021: ¿De qué sirven los partidos políticos?

Quieren curul por otros tres años

Morena es el partido que más candidatos lanzó para reelegirse como diputados para el periodo 2021-2024 y de esta manera acompañar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en la segunda mitad de su mandato.

Se trata de Alberto Martínez Urincho, Nazario Norberto Sánchez y Yuriri Ayala Zúñiga, quienes buscan repetir por los distritos 1, 2 y 6 respectivamente, ubicados en Gustavo A. Madero.

Marco Antonio Temístocles Villanueva quiere repetir en el Distrito 9, ubicado en Cuauhtémoc; Carlos Hernández Mirón por el Distrito 14, de Tlalpan; Valentina Batres Guadarrama –hermana del senador Martí Batres- pretende reelegirse por el Distrito 18 en Álvaro Obregón.

Esperanza Villalobos, Isabela Rosales Herrera, Circe Camacho Bastida, Leticia Varela Martínez, Marisela Zúñiga Cerón, Martha Soledad Ávila Ventura y Miguel Ángel Macedo Escartín harán campaña para repetir por los Distritos 22, 23 23, 26, 27, 28 y 29, respectivamente.

Otros candidatos son José Octavio Rivero Villaseñor, quien busca brincar de la alcaldía Milpa Alta a una curul por el Distrito 7; Ulises Labrador Hernández Magro, colaborador y ex funcionario de Víctor Hugo Romo contiende por el Distrito 13 en Miguel Hidalgo.

El ex asambleísta, ex delegado por el PRI en Magdalena Contreras y ex funcionario del gobierno de Sheinbaum, Fernando Mercado Guaida, busca regresar al Congreso por el Distrito 33.

Por el PES compite Teresa Ramos Arreola, quien contiende por el Distrito 8 ubicado en la alcaldía Tláhuac. Ella también busca la reelección en el Congreso local, adonde llegó en 2018 bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bancada de la cual fue coordinadora.

Del lado del PRI, PAN y PRD, que van en alianza en algunos distritos también hay intenciones de reelección. Diego Orlando Garrido López (PAN) hará campaña en el Distrito 2; Jorge Gaviño Ambriz (PRD) en el Distrito 6; Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) en el Distrito 24 y Ernesto Alarcón Jiménez (PRI) en el Distrito 33. Víctor Hugo Romo (PRD) va como candidato plurinominal.

Te puede interesar: Jubilado como obispo, Onésimo Cepeda busca ser diputado

PVEM reciben a ex perredistas

No podían faltar los políticos que pretenden regresar a la arena pública bajo las siglas de otro partido. Tal es el caso de ex asambleístas y ex delegados que formaron parte de las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando éste tenía el control total de la Ciudad de México, pero que ahora se presentan con otros colores.

El PVEM, aliado de Morena tanto en el Congreso federal como local, fue quien abrió sus puertas a la mayor cantidad de ex perredistas. Es el caso de Sergio Palacio Trejo, quien contenderá por el Distrito 3 ubicado en Azcapotzalco, territorio del que fue delegado de 2012 a 2015 y quien perdió ese bastión ante Morena en su primera elección en la capital.

En el Distrito 9, ubicado en Cuauhtémoc va Agustín Torres Pérez, quien fue delegado en esa demarcación por el PRD de 2009 a 2012. Elizabeth Mateos Hernández va por el Distrito 15, asentado en Iztacalco, territorio del que fue delegada de 2012 a 2015 bajo las siglas del PRD.

El PVEM también integró entre sus candidatos a las ex asambleístas por el PRD Rebeca Peralta León, por el Distrito 24, Ana Julia Hernández Pérez por el Distrito 25 y a Penélope Campos Gómez por el Distrito 27, también al ex asambleísta Jorge Agustín Zepeda Cruz, por el Distrito 20 y la ex asambleísta del PES, Abril Trujillo Vázquez por el Distrito 22.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado